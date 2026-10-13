Daniel Höldke übernimmt die Paul Bugge GmbH – Generationswechsel bei einem etablierten Premiumzigarrenanbieter

Zum 1. Oktober 2026 hat Daniel Höldke die Unternehmensverantwortung der Paul Bugge GmbH von seinem Vater Norbert Höldke übernommen. Das Familienunternehmen setzt damit auf Kontinuität in der Führungskultur und eine konsequente Weiterentwicklung seiner Marken- und Vertriebsstrategie.



Die Paul Bugge GmbH stellt die Weichen für die nächste Generation: Zum 1. Oktober 2026 hat Daniel Höldke die Führung des Familienunternehmens von seinem Vater Norbert Höldke übernommen. Das Unternehmen bleibt familiengeführt. Norbert Höldke wird seine Erfahrung und sein Branchennetzwerk künftig als Brand Ambassador einbringen und das Unternehmen insbesondere bei Markenauftritten, Veranstaltungen und Seminaren begleiten.



Die Übergabe markiert den nächsten Schritt in einer Entwicklung, die 1951 mit dem Verkauf von Zigarren und Tabakwaren durch Paul Bugge begann. 1998 übernahm Norbert Höldke das Zigarrenhaus Bugge und entwickelte das Geschäft über den klassischen Fachhandel hinaus weiter. Mit dem Aufbau des Onlinehandels, der Paul Bugge Vertriebssparte und eigenen Premiumzigarrenmarken entstand ein Unternehmen, das heute verschiedene Bereiche der Zigarrenbranche miteinander verbindet.



Langjährige Branchenkompetenz trifft auf neue Impulse



Daniel Höldke ist seit seiner Jugend im Unternehmen tätig. Bereits 1999 realisierte er ein erstes Projekt für einen Zigarren-Onlineshop. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg übernahm er ab 2009 gemeinsam mit seinem Vater Führungsverantwortung.



Mit der formalen Übergabe baut Daniel Höldke auf einer langjährigen gemeinsamen Unternehmensführung auf. Sein Ziel ist es, die vorhandenen Geschäftsfelder gezielt weiterzuentwickeln und die Positionierung des Unternehmens im Premiumzigarrensegment langfristig zu stärken.



„Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten ein solides Fundament geschaffen: mit verlässlichen Partnern, einem gewachsenen Vertriebsnetzwerk, eigenen Marken und einem engen Bezug zum Fachhandel. Darauf möchte ich aufbauen. Unser Anspruch ist es, unsere Marken weiterzuentwickeln, neue Marktpotenziale zu erschließen und gleichzeitig die partnerschaftlichen Beziehungen zu pflegen, die unser Geschäft ausmachen“, sagt Daniel Höldke.



Eigene Marken, Distribution und Markenerlebnis im Mittelpunkt



Ein zentraler Schwerpunkt der zukünftigen Unternehmensentwicklung liegt auf den eigenen Premiumzigarrenmarken. Mit Leonel Cigars hat Paul Bugge eine eigene Marke etabliert, deren Zigarren in Nicaragua gefertigt werden. Die Weiterentwicklung des Markenportfolios und die Erschließung zusätzlicher Märkte über bestehende Distributionspartner sollen künftig eine wichtige Rolle spielen.



Ein weiterer Meilenstein in der jüngeren Unternehmensgeschichte ist die Zusammenarbeit mit Ralf Schumacher. Gemeinsam entwickelte Paul Bugge im Jahr 2025 die Schumacher Selection Cigar, die seit ihrer Einführung erfolgreich vermarktet wird.



Das Projekt steht beispielhaft für den Anspruch des Unternehmens, eigene Ideen, Markenkompetenz und starke Partnerschaften zu verbinden und daraus besondere Produkte für Zigarrenliebhaber zu entwickeln.



Daneben bleibt der Ausbau des Vertriebs ein wesentlicher Wachstumstreiber. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit Fachhandelskunden zu intensivieren und die Reichweite der eigenen Marken über das bestehende Netzwerk in Europa auszubauen.



Kontinuität durch die Erfahrung des bisherigen Geschäftsführers



Norbert Höldke bleibt dem Unternehmen auch nach der Übergabe eng verbunden. Als Brand Ambassador wird er die Marken weiterhin repräsentieren, Events und Seminare begleiten und seine langjährige Erfahrung in die weitere Entwicklung einbringen.



„Die Übergabe an Daniel ist für mich ein besonderer Schritt. Wir haben über viele Jahre gemeinsam an der Entwicklung des Unternehmens gearbeitet. Es freut mich, dass er nun die Verantwortung übernimmt und die nächsten Kapitel gestaltet. Ich bleibe dem Unternehmen und der Zigarrenbranche mit großer Leidenschaft verbunden“, sagt Norbert Höldke.



Daniel Höldke betont, dass die Weiterentwicklung des Unternehmens auf einem starken Miteinander aufbauen soll. Sein Dank gilt insbesondere dem Team sowie den Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern, die den Übergang unterstützt und die Entwicklung des Unternehmens über viele Jahre begleitet haben.



Mit der Übergabe verbindet die Paul Bugge GmbH unternehmerische Kontinuität mit einer klaren Perspektive: die eigenen Marken stärken, den Fachhandel als wichtigen Partner weiterentwickeln und die Position des Unternehmens im Premiumzigarrensegment nachhaltig ausbauen.

(lifePR) (