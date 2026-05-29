Mulchen im Garten – warum es unverzichtbar ist und wie es richtig gelingt

Gerade für Hobbygärtner wird Mulchen deshalb immer wichtiger – denn Klimaschwankungen machen Böden zunehmend anfälliger.
Warum Mulchen im Garten so viele Vorteile bringt
Eine Mulchschicht aus organischem Material wirkt gleich mehrfach positiv:
- Weniger Gießen nötig
Mulch reduziert die Verdunstung deutlich. Die Feuchtigkeit bleibt länger im Boden, sodass Pflanzen auch in Trockenperioden besser versorgt sind. Das spart Wasser und Zeit.
- Natürliche Bodenverbesserung
Organische Materialien werden von Bodenlebewesen zersetzt. Regenwürmer und Mikroorganismen wandeln Mulch nach und nach in Humus um. Das verbessert die Bodenstruktur dauerhaft – Mulchen ist damit die natürlichste Form der Düngung.
- Schutz vor Hitze und Frost
Mulch hält den Boden im Sommer kühler und schützt im Winter vor starkem Frost. Ausgeglichene Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse fördern ein aktives Bodenleben und damit gesunde Pflanzen.
- Schutz vor Erosion und Verschlämmung
Bei Starkregen dämpft die Mulchschicht die Aufprallenergie der Tropfen. Die Bodenoberfläche bleibt offenporig und kann Wasser besser aufnehmen – Abschwemmungen werden reduziert.
- Weniger Unkraut
Eine geschlossene Mulchdecke unterdrückt unerwünschte Beikräuter effektiv – abhängig von Material und Schichtdicke.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen organischen und mineralischen Mulchmaterialien.
Organische Materialien wie Laub, Rasenschnitt, Stroh oder Gartenfaser zersetzen sich mit der Zeit und fördern die Humusbildung. Sie eignen sich besonders für Staudenbeete, Gemüseflächen und Kübel.
Mulchmaterialien wie klassischer Rindenmulch oder Holzhackschnitzel entziehen dem Boden beim Zersetzen Stickstoff. Sie sollten nicht auf Flächen mit Jungpflanzen ausgebracht werden. Bei der Anwendung auf allen anderen Pflanzflächen sollte man im Vorfeld stickstoffbetont düngen. Rindenmulch enthält darüber hinaus Gerbstoffe. Für empfindliche Kulturen wie Rosen, Bodendecker oder Gemüse sind daher gerbstoffarme Alternativen sinnvoll wie die Gartenfaser von frux oder der Natur Mulch von Patzer Erden. Diese auf Holzfasern basierenden Materialien sind frei von Rohrinde und bleiben selbst bei Wind oder in Hanglagen stabil liegen. Bei Neubepflanzung müssen sie nicht abgetragen, sondern können einfach eingearbeitet werden.
Mineralische Materialien wie Kies oder Lava verrotten nicht und werden eher im Ziergarten oder in sehr trockenen Lagen verwendet.
Erfahrungsbericht aus der Praxis
Gärtnermeisterin Barbara Gerlach berichtet vom Mulchen einer wilden Staudenwiese. Der Boden sollte möglichst nie unbedeckt bleiben – das sei „das Beste für die Bodengesundheit“. Entscheidend sei jedoch die Materialwahl: Hackschnitzel oder stark gerbstoffhaltiger Rindenmulch hätten im Gemüsebeet nichts verloren.
Bei ihren Staudenbeeten setzt sie auf ein holzfaserbasiertes Mulchmaterial, um Gießgänge zu reduzieren. Gerade in heißen Sommern zeigt sich der Unterschied deutlich: Durch die Gartenfaser ist der Wasserbedarf und auch der Zeitfaktor für das Wässern erheblich gesunken. Mehr erfahren.
Wann und wie richtig mulchen?
Das Mulchen von Pflanzflächen und Kübeln ist grundsätzlich ganzjährig sinnvoll.
- Im Frühjahr und Sommer schützt es vor Austrocknung und hält die Wurzeln kühl.
- Im Herbst bewahrt es abgeerntete Beete vor Erosion und Nährstoffverlust.
- Im Winter schützt es Wurzeln und Bodenleben vor Frost.
Empfohlene Schichtdicken:
- Rindenmulch/Pinienrinde: 5-10 cm
- Holzhackschnitzel: 5-10 cm
- Gartenfaser: 5-10 cm
Mulchen im Garten ist keine Modeerscheinung, sondern eine zentrale Maßnahme für gesunde Böden und starke Pflanzen. Wer seine Beete regelmäßig mit geeignetem organischem Material abdeckt, spart Wasser, verbessert die Bodenstruktur und schützt vor Extremwetter. Entscheidend ist dabei die Wahl eines passenden Mulchmaterials – abgestimmt auf Pflanzenart, Standort und Boden. So bleibt der Garten langfristig vital und widerstandsfähig.