Dachbegrünung – warum sie sinnvoll ist und wie sie mit der richtigen Erde gelingt

geringes Gewicht , um die Dachstatik nicht unnötig zu belasten

, um die Dachstatik nicht unnötig zu belasten dauerhafte Strukturstabilität , damit das Substrat nicht verdichtet

, damit das Substrat nicht verdichtet gute Wasserspeicherung , z. B. durch tonhaltige Bestandteile

, z. B. durch tonhaltige Bestandteile zuverlässige Drainage , etwa durch mineralische Zuschläge wie Lava oder Blähton

, etwa durch mineralische Zuschläge wie Lava oder Blähton schnelles Abtrocknen der Oberfläche, um Unkrautwuchs zu reduzieren

Sedum-Arten (Fetthennen),

Sukkulenten,

Moose,

Kräuter und

niedrige Gräser.

Begrünte Dächer verbinden ökologische Vorteile mit gestalterischem Mehrwert. Besonders im privaten Gartenbereich gewinnen sie zunehmend an Bedeutung: Einelässt sich nicht nur auf Wohnhäusern, sondern auch auf Carports, Gartenhäusern, Fahrrad- oder Mülltonnenunterständen umsetzen. So entstehen zusätzliche Grünflächen dort, wo bislang versiegelte Flächen dominierten – und das mit überschaubarem Aufwand.„Ein begrüntes Dach leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, sondern verbessert auch das Mikroklima rund um Haus und Garten. Es filtert Feinstaub aus der Luft, dämpft Geräusche und bietet Insekten wertvolle Lebensräume. Gleichzeitig wird Regenwasser gespeichert und zeitverzögert wieder abgegeben – ein Pluspunkt bei Starkregenereignissen“, weiß Dipl.-Ing. agr. Christian Günther von PATZER ERDEN.Auch das Gebäude selbst profitiert: Im Sommer schützt ein Gründach vor starker Aufheizung, im Winter wirkt es zusätzlich dämmend. Für Hobbygärtner ist Dachbegrünung damit eine einfache Möglichkeit, den Garten funktional zu erweitern und gleichzeitig etwas für Umwelt und Wohnkomfort zu tun.Grundsätzlich unterscheidet man zwischen extensiver und intensiver Dachbegrünung.Dieist für private Gärten meist die beste Wahl: Sie ist leicht, pflegearm und benötigt nur geringe Substrathöhen. Robust wachsende Pflanzen wie Sedum, Moose, Kräuter oder niedrige Gräser kommen mit wenig Nährstoffen aus und stellen keine hohen Ansprüche an Pflege oder Bewässerung.Dieähnelt dagegen einem klassischen Garten mit Stauden oder Gehölzen. Sie erfordert dicke Substratschichten, eine hohe statische Tragfähigkeit und regelmäßige Pflege – für viele Hobbygärtner eher ungeeignet.Der wichtigste Erfolgsfaktor einer Dachbegrünung ist die richtige Erde. Normale Gartenerde ist hierfür ungeeignet: Sie sackt mit der Zeit zusammen und kann Staunässe verursachen – ein Risiko für Pflanzen und Dachabdichtung.Eine geeignetemuss mehrere Anforderungen erfüllen:Nur speziell entwickelte Dachsubstrate vereinen diese Eigenschaften. Sie sind exakt auf die besonderen Bedingungen auf dem Dach abgestimmt und sorgen dafür, dass Pflanzen auch bei Hitze, Wind und begrenztem Wurzelraum zuverlässig wachsen. Die im Gartenfachhandel erhältliche frux Dachgartenerde zum Beispiel erfüllt diese Anforderungen und hat sich bereits im Garten- und Landschaftsbau bewährt.Für eine extensive Dachbegrünung reicht in der Regel eine Substratschicht von 8 bis 15 cm, abhängig von der gewählten Bepflanzung. Flachwurzelnde Pflanzen benötigen weniger Aufbau, während Kräuter oder kleine Nutzpflanzen etwas mehr Substrattiefe schätzen. Wichtig ist eine gleichmäßige Verteilung, damit sich Wasser nicht punktuell sammelt.Die hier gezeigte Bilderserie (alle Bilder ©) dokumentiert eine Dachbegrünung von Gärtnermeisterin, die mit derumgesetzt wurde. Direkt nach der Pflanzung wirkt eine Dachbegrünung oft noch zurückhaltend. Die Pflanzen benötigen Zeit, um anzuwachsen und sich im Substrat zu verwurzeln. Besonders im ersten Jahr steht die Wurzelbildung im Vordergrund – das sichtbare Wachstum folgt meist später.Im zweiten Jahr zeigt sich dann das volle Potenzial: Die Stauden legen richtig los, die Pflanzung wird dichter und widerstandsfähiger gegen Hitze und Trockenphasen. Eine strukturstabile, speziell abgestimmte Erde ist in dieser Phase entscheidend, da sie die Pflanzen kontinuierlich mit Wasser versorgt und ein gesundes Wachstum unterstützt.In Kombination mit der passenden Erde eignen sich besonders:Nach dem Anwachsen bleibt der Pflegeaufwand gering: Eine gelegentliche Kontrolle und Bewässerung in längeren Trockenphasen reichen meist aus.Dachbegrünung ist eine einfache Möglichkeit, ungenutzte Flächen ökologisch aufzuwerten und den eigenen Garten sinnvoll zu ergänzen. Entscheidend für den langfristigen Erfolg ist neben dem richtigen Aufbau vor allem die Wahl einer geeigneten Erde für Dachbegrünung. Wer auf ein strukturstabiles Spezialsubstrat aus dem Gartenfachhandel setzt, schafft die besten Voraussetzungen für ein dauerhaft gesundes, pflegeleichtes und attraktives Gründach.