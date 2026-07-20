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Parkhotel Burgmühle Auf der Insel 2-4 87538 Fischen im Allgäu, Deutschland http://www.parkhotel-burgmuehle.de
Ansprechpartner:in Frau Annkathrin Kurc +49 781 31055430
Logo der Firma Parkhotel Burgmühle

Parkhotel Burgmühle im Allgäu bietet Wellness-Auszeit mit 40-Euro-G⁠u⁠t⁠s⁠c⁠h⁠e⁠i⁠n⁠⁠ ohne Bindung an eine bestimmte Anwendung.

Gäste des 4-Sterne-Superior-Hauses in Fischen im Allgäu vereinbaren Datum und Uhrzeit ihrer Wellnessanwendung im Voraus, sind bei der Art der Anwendung aber frei, je nach Verfügbarkeit. Neu im Spa-Bereich: Außensauna mit Sonnenterrasse und Tauchbecken.

(lifePR) (Fischen im Allgäu, )
Das Parkhotel Burgmühle in Fischen im Allgäu hat sein Wellness-Angebot „Auszeit mit 40 € Wellnessgutschein" überarbeitet. Der zentrale Unterschied zu klassischen Wellnesspauschalen: Termin und Uhrzeit der Anwendung werden wie gewohnt im Voraus vereinbart, die Pauschale ist jedoch nicht an eine bestimmte Massage oder Behandlung gebunden. Gäste wählen frei, welche Anwendung sie mit dem enthaltenen Wellnessgutschein einlösen möchten, vorbehaltlich freier Kapazitäten im Spa-Bereich. Der im Paket enthaltene Wellnessgutschein im Wert von 40 Euro pro Person kann so für die jeweils gewünschte Behandlung eingesetzt werden.

Die Pauschale ist ab vier Übernachtungen ab Sonntag buchbar und beinhaltet neben dem Wellnessgutschein ein großes Frühstücksbuffet, ein Mittagsbuffet, Nachmittagskaffee mit Kuchen und Obst, alkoholfreie Softgetränke sowie ein 5-Gänge-Gourmet-Abendmenü mit Galadinner und wechselnden Themenabenden. Der Hoteleigene SPA-Bereich erstreckt sich über 2.600 Quadratmeter auf zwei Etagen.

Als neues Highlight im Spa-Bereich hat das Parkhotel Burgmühle eine Außensauna in Betrieb genommen. Dazu gehören eine neu gestaltete Sonnenterrasse mit 360 Grad drehbaren Sonnenliegen sowie ein Tauchbecken direkt vor der Außensauna. Damit erweitert das Haus sein Angebot um einen Ruhe- und Anwendungsbereich im Freien, der ganzjährig genutzt werden kann.

Buchbar ist die Pauschale „Auszeit mit 40 € Wellnessgutschein" direkt über die Hotelwebsite.

Das Parkhotel Burgmühle ist ein familiengeführtes 4-Sterne-Superior-Hotel der Familie Reinheimer in Fischen im Allgäu. Auf 2.600 Quadratmetern verteilt sich der hoteleigene Wellnessbereich über zwei Etagen.

Das Haus liegt in Fischen im Allgäu und verbindet Wellnessangebote mit einem gehobenen kulinarischen Konzept aus Buffet- und Menügastronomie.

Hier geht’s zum Angebot: 

https://www.parkhotel-burgmuehle.de/de/angebote/angebotsdetail/angebot-73905-auszeit-mit-40-wellnessgutschein.html

USPs
  • Wellness: 2.600 m² Spa-Bereich auf zwei Etagen mit acht Saunen und Dampfbädern
  • Kulinarik: Verwöhnpension inklusive, Küche gelobt von Schlemmeratlas und „Der Feinschmecker“
  • Lage: Idyllisch am Kurpark im Naturdorf Fischen im Allgäu, nah an den Bergen
  • Gastgeber: Familiengeführtes Haus mit persönlichem Service durch Familie Reinheimer
Unsere Awards:
  • HolidayCheck Award 2024 — eines der beliebtesten Hotels weltweit
  • „Premium Selection“ Wellnesshotel
  • Deutscher Wellness Verband — Prädikat „Premium“, zum 4. Mal in Folge
  • Deutsche Hotelklassifizierung — 4 Sterne Superior (DEHOGA)
  • Teil der Wellness Top Hotels
  • trustyou – 2017 & 2026 ausgezeichnet in der Kategorie „Die besten Wellnesshotels Deutschland“

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