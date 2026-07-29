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Auto mit dem Fuß lenken – So funktioniert die Fußlenkung mit Space Drive

Wie lenkt man ein Auto mit dem Fuß – sicher, präzise und alltagstauglich?

(lifePR) (Pfronstetten-Aichelau, )
Cordula fährt seit ihrem 19. Lebensjahr selbst Auto. Heute legt sie mit ihrer individuell angepassten Mercedes-Benz V-Klasse rund 20.000 Kilometer pro Jahr zurück. Herzstück ihres behindertengerechten Fahrzeugumbaus ist eine individuell abgestimmte Fußlenkung in Kombination mit dem digitalen Fahr- und Lenksystem Space Drive von PARAVAN.

Im Film zeigt Mobilitätslotsin Melli, wie eine Fußlenkung funktioniert, warum Faktoren wie Lenkweg, Sitzposition und sogar die Wahl des passenden Schuhs entscheidend sind und wie eine individuelle Fahrzeuganpassung Menschen mit Behinderung zu mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit verhilft.

Gleichzeitig erzählt Cordula ihre persönliche Geschichte. Sie berichtet, warum Mobilität für sie weit mehr bedeutet als Fortbewegung und wie moderne Mobilitätslösungen und Fahrhilfen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen.

PARAVAN GmbH

Die Paravan GmbH ist Weltmarktführer für innovative Fahrzeugumbauten für Menschen mit schwersten Behinderungen. Rund 150 Mitarbeiter entwickeln und produzieren individuell der Behinderung angepasste Automobilumbauten, Elektrorollstühle, Bewegungstrainer, uvm. Highlight in der umfangreichen Produktrange bildet das weltweit erste straßenzugelassene drive-by-wire-System Space Drive II mit aktiver Servomotoren-Redundanz. Ein ausfallsicheres, digitales Steuerungssystem für den flexiblen Einsatz in sicherheitsrelevanten Automotivanwendungen auf modernster drive by-wire-Technologie. Das System ist straßenzugelassen, zertifiziert nach ISO 26262 ASIL D und wird nach der weltweit höchsten Qualitätsstufe IPC-A-600 Klasse 3 gefertigt. Weltweit hat Paravan in den letzten 10 Jahren mehr als 120 Millionen Kilometer Erfahrung mit dem System gesammelt. Erfahrungen, die stets in die Weiterentwicklung des Space Drive Systems geflossen sind. Zwischenzeitlich wird das Paravan Space Drive System in zahlreichen Fahrzeugen und Projekten zum autonomen Fahren namhafter Fahrzeughersteller, Automobilzulieferer und Forschungseinrichtungen erfolgreich eingesetzt.

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