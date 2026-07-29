Auto mit dem Fuß lenken – So funktioniert die Fußlenkung mit Space Drive
Wie lenkt man ein Auto mit dem Fuß – sicher, präzise und alltagstauglich?
Im Film zeigt Mobilitätslotsin Melli, wie eine Fußlenkung funktioniert, warum Faktoren wie Lenkweg, Sitzposition und sogar die Wahl des passenden Schuhs entscheidend sind und wie eine individuelle Fahrzeuganpassung Menschen mit Behinderung zu mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit verhilft.
Gleichzeitig erzählt Cordula ihre persönliche Geschichte. Sie berichtet, warum Mobilität für sie weit mehr bedeutet als Fortbewegung und wie moderne Mobilitätslösungen und Fahrhilfen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen.