Zum Tag der Philosophie: Wie lässt sich das Verhältnis von Menschen und Tieren neu denken?
Am 19. November ist Tag der Philosophie. Eine Wissenschaft, in der es unter anderem um Fragen der Gerechtigkeit, Freiheit und Verantwortung geht. Aber wer oder was ist der Maßstab? Allein der Mensch? Oder gehören auch Tiere zu unserer moralischen Gemeinschaft? Wie lässt sich das Verhältnis von Menschen, Tieren und Umwelt jenseits eines menschenzentrierten Weltbildes denken?
Diese Fragen bilden den philosophischen Kern des Seminars „More than Human: Interdisziplinäre Perspektiven“, das in diesem Semester an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PHKA) stattfindet. Es richtet sich an Lehramtsstudierende der PHKA, des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe sowie an PHKA-Studierende der Kulturvermittlung. Beteiligt sind die Fächer Ethik, Deutsch, Alltagskultur und Gesundheit, Geographie, Kunst und Biologie.
„In interdisziplinären Teams entwickeln die Studierenden digitale Geschichten zum Verhältnis von Menschen, Tieren und Umwelt. Einsetzen lassen sich die Geschichten als Lehr-Lern-Material im Schulunterricht oder in anderen Bildungsbereichen“, sagt Projektleiter Dr. Marc Bastian Rieger. Der Wissenschaftler an der Schnittstelle von Fachdidaktik, digitaler Bildung und Bildungstechnologie ist Mitarbeiter für innovative Lehr-Lern-Formate an der Karlsruhe School of Education, einer gemeinsamen Einrichtung von PHKA und KIT für die Lehrkräftebildung. Er hat das Seminar konzipiert.
Ausgangspunkt von „More than Human“ sind reale Tierbewegungsdaten der Forschungsplattform Movebank: Wie bewegt sich ein Wolf durch eine Landschaft? Welche Routen nimmt ein Weißstorch und wo findet der Rotfuchs seinen Platz? Nach einer gemeinsamen Einführung in Digital Storytelling und KI-Kompetenz vertiefen die Studierenden zunächst die Frage nach dem Verhältnis von Menschen, Tieren und Umwelt in ihrem eigenen Fach, bevor sie die digitalen Geschichten in interdisziplinären Teams und mit Unterstützung von KI entwickeln – aus Texten, Bildern, Audios und interaktiven Elementen.
„In der ethischen Vertiefung des Seminars untersuchen wir den ‚More than Human‘-Ansatz aus zwei Perspektiven. Wir fragen, welche Verantwortung wir gegenüber Tieren, Pflanzen und Umwelt haben und wie sich das Verhältnis von Mensch und Natur verändert, wenn wir den Menschen als in vielfältiger Hinsicht mit Tieren, Pflanzen und Umwelt verflochten begreifen“, erläutert Prof. Dr. Annika von Lüpke, Leiterin des PHKA-Instituts für Philosophie. Die Studierenden lesen und diskutieren Texte von Friederike Schmitz, Sue Donaldson, Will Kymlicka und Val Plumwood. Bei allen Unterschieden, so von Lüpke, sei diesen spannenden und wichtigen Texten gemeinsam, herkömmliche Hierarchien kritisch zu hinterfragen und für ein gleichberechtigteres Verhältnis von Tieren und Menschen einzutreten.