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Welche Auswirkungen haben multiple Krisen auf Kinder und Jugendliche?

Abschlusskonferenz der nationalen COMO-Studie / Verbundpartner stellen zentrale Ergebnisse vor

(lifePR) (Karlsruhe, )
Welche Auswirkungen haben multiple Krisen – etwa die COVID-19-Pandemie, Kriege oder Terrorismus – auf die physische und die psychische Gesundheit sowie das Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland? Diese Frage stand im Mittelpunkt der von 2023 bis 2026 durchgeführten und vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt geförderten COMO-Studie, einem Verbundvorhaben von Karlsruher Institut für Technologie (Verbundleitung), Pädagogischer Hochschule Karlsruhe, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Universität Konstanz und Ruhr-Universität Bochum.

Zentrale Ergebnisse der interdisziplinären Studie stellen die Wissenschaftler:innen im Rahmen einer digitalen Abschlusskonferenz am Mittwoch, 23. September, vor.

Beginn der eineinhalbstündigen Veranstaltung – samt Möglichkeit, mit den Wissenschaftler:innen ins Gespräch zu kommen – ist um 12.00 Uhr.

Die Veranstaltung richtet sich an Fachpersonen aus Wissenschaft, Politik, Gesundheitswesen, Sport und Bildung sowie an die Medien und die interessierte Öffentlichkeit.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Hier geht es zur Anmeldung.
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