Welche Auswirkungen haben multiple Krisen auf Kinder und Jugendliche?
Abschlusskonferenz der nationalen COMO-Studie / Verbundpartner stellen zentrale Ergebnisse vor
Zentrale Ergebnisse der interdisziplinären Studie stellen die Wissenschaftler:innen im Rahmen einer digitalen Abschlusskonferenz am Mittwoch, 23. September, vor.
Beginn der eineinhalbstündigen Veranstaltung – samt Möglichkeit, mit den Wissenschaftler:innen ins Gespräch zu kommen – ist um 12.00 Uhr.
Die Veranstaltung richtet sich an Fachpersonen aus Wissenschaft, Politik, Gesundheitswesen, Sport und Bildung sowie an die Medien und die interessierte Öffentlichkeit.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Hier geht es zur Anmeldung.