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Weiterbildung: Zwei neue PHKA-Angebote zum Thema Bewegung und Gesundheit starten

(lifePR) (Karlsruhe, )
„Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz mit und durch Bewegung“ und „Bewegung und Gesundheit im Kontext Arbeit“ heißen zwei neue Weiterbildungsangebote der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Voraussetzung sind jeweils ein abgeschlossenes Hochschulstudium sowie eine mindestens einjährige berufliche Tätigkeit. Bewerbungsfrist ist der 5. Oktober.

Arbeit, Bewegung und Gesundheit – diese Themen stehen im Mittelpunkt zweier neuer Weiterbildungsangebote der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PHKA), die am 6. November 2026 starten: das CAS „Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz mit und durch Bewegung“ und das Hochschulzertifikat „Bewegung und Gesundheit im Kontext Arbeit“.

Das einsemestrige CAS (Certificate of Advanced Studies) richtet sich an Personen, die bereits im Bereich Gesundheitsförderung oder Betriebliches Gesundheitsmanagement arbeiten oder sich für eine solche Tätigkeit qualifizieren möchten. Es geht um die Frage, wie eine Implementierung von betrieblicher Gesundheitsförderung mit und durch Bewegung erfolgreich realisiert werden kann. Das zweimonatige Hochschulzertifikat „Bewegung und Gesundheit im Kontext Arbeit“ eröffnet erste Einblicke in die Bereiche Betriebliche Gesundheitsförderung und Betriebliches Gesundheitsmanagement. Es handelt sich um das Einführungsseminar zu „Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz mit und durch Bewegung“ und kann einzeln als Hochschulzertifikat gebucht werden. Zur Zielgruppe zählen unter anderem Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen im Gesundheits- und Bildungssektor sowie Mitarbeiter:innen im Bereich Gesundheitsförderung oder Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Bewerbungen für beide Angebote sind bis 5. Oktober möglich. Voraussetzung sind jeweils ein abgeschlossenes Hochschulstudium sowie eine mindestens einjährige berufliche Tätigkeit. Weitere Infos zu diesen und anderen Weiterbildungsangeboten der PHKA stehen zur Verfügung auf https://www.ph-karlsruhe.de/weiterbilden.

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