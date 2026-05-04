Wechsel an der Spitze: Götz Schwab tritt Amt als neuer Rektor der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe an

Seit 1. Mai hat die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA) einen neuen Rektor. Götz Schwab ist Sprachwissenschaftler (Englisch) und war bereits sieben Jahre Professor an der PHKA sowie eineinhalb Jahre deren Prorektor für Lehre. Zentrale Schwerpunkte seiner Arbeit als Rektor werden Digitalisierung, Internationalisierung und Kooperationen sein.



Am 1. Mai 2026 hat Prof. Dr. Götz Schwab sein Amt als Rektor der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe angetreten. Hochschulrat und Senat hatten ihn am 13. Januar 2026 in gemeinsamer hochschulöffentlicher Sitzung zum neuen Rektor gewählt. Der Sprachwissenschaftler (Englisch) möchte die bildungswissenschaftliche Hochschule als attraktiven Standort für Studierende, Dozierende und Beschäftigte stärken. Zentrale Schwerpunkte sollen Digitalisierung, Internationalisierung und Kooperationen sowie eine weitere Stärkung der Verzahnung von Theorie und Praxis im Lehramtsstudium sein. Schwab folgt auf Klaus Peter Rippe, der im April in den Ruhestand gegangen ist.



„Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Es ist mir eine Ehre, hier an meiner alten Wirkungsstätte als Rektor arbeiten zu dürfen und dazu beizutragen, dass sich die Pädagogische Hochschule Karlsruhe erfolgreich weiterentwickelt – sowohl im Bereich der Digitalisierung und Internationalisierung, aber auch im Hinblick auf ihre Attraktivität für Studierende sowie die Kooperation vor Ort mit Schulen, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen.“ Die Amtszeit von Götz Schwab beträgt sechs Jahre. Als Rektor vertritt er die Hochschule und ist unter anderem Vorsitzender von Rektorat und Senat.



Zur Person



Götz Schwab war seit 2020 Inhaber der Professur für Angewandte Sprachwissenschaft (Englisch) an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, davor seit 2013 Professor für Angewandte Sprachwissenschaft (Englisch) an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Von Januar 2015 bis Juli 2016 war er an der PHKA außerdem Prorektor für Lehre sowie von April bis Juni 2016 Interimsrektor. Seine Forschungsinteressen gelten unter anderem folgenden Themen: Konversationsanalyse und Zweitspracherwerb, Unterrichtsforschung, Virtual Exchange/Collaborative Online International Learning, Digitalisierung im Lehramtsstudium und Leistungsschwäche bei Schüler:innen in der Sekundarstufe I.

(lifePR) (