Vera Hill „Zahlzerlegungen im Zahlenraum bis 10 und ihre Anwendung in Addition und Subtraktion:

„Zahlzerlegungen im Zahlenraum bis 10 und ihre Anwendung in Addition und Subtraktion: Eine Analyse von Schulbüchern der ersten Jahrgangsstufe“, Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang Lehramt Grundschule, Fach Mathematik

Aileen Korte „Künstliche Intelligenz im Schreibunterricht der Grundschule – Eine unterrichtspraktische Erprobung zur Textüberarbeitung mit KI“, Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang Lehramt Grundschule, Fach Deutsch

„Künstliche Intelligenz im Schreibunterricht der Grundschule – Eine unterrichtspraktische Erprobung zur Textüberarbeitung mit KI“, Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang Lehramt Grundschule, Fach Deutsch Eric Hund „How does a Bayesian Updating Activity Influence Students‘ Argumentation from Data Regarding the Nature of Justifcation, the Subjective Confidence and the Correctness of a Scientific Claim in Physics?“, Abschlussarbeit im Masterstudiengang Lehramt Sekundarstufe I, Fach Physik

„How does a Bayesian Updating Activity Influence Students‘ Argumentation from Data Regarding the Nature of Justifcation, the Subjective Confidence and the Correctness of a Scientific Claim in Physics?“, Abschlussarbeit im Masterstudiengang Lehramt Sekundarstufe I, Fach Physik Lilian Jil Bock „Educational Complex – Selbstermächtigungsmomente in der Gegenwartskunst und deren Potentiale für den Kinderschutz“, Abschlussarbeit im Masterstudiengang Lehramt Sekundarstufe I, Fach Kunst

„Educational Complex – Selbstermächtigungsmomente in der Gegenwartskunst und deren Potentiale für den Kinderschutz“, Abschlussarbeit im Masterstudiengang Lehramt Sekundarstufe I, Fach Kunst Laura Werrer „Räume lesen – Literary Geography als Zugang zur Erschließung von Raum und Literatur am Beispiel von Klimadystopien“; Abschlussarbeit im Masterstudiengang Lehramt Grundschule, Fächer: Geographie und Deutsch

„Räume lesen – Literary Geography als Zugang zur Erschließung von Raum und Literatur am Beispiel von Klimadystopien“; Abschlussarbeit im Masterstudiengang Lehramt Grundschule, Fächer: Geographie und Deutsch Saskia Frietsch „Das Böse aus systematisch-theologischer Perspektive. Ein Vergleich der Theodi­zeemodelle von Richard Swinburne und John Hick“, Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang Lehramt Sekundarstufe I, Fach Katholische Theologie; Studienpreis der Erzdiözese Freiburg

„Das Böse aus systematisch-theologischer Perspektive. Ein Vergleich der Theodi­zeemodelle von Richard Swinburne und John Hick“, Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang Lehramt Sekundarstufe I, Fach Katholische Theologie; Studienpreis der Erzdiözese Freiburg Kiara Windisch „Unterordnung in der Ehe? Eine theologisch-ethische Analyse von Epheser 5,21-33 im Horizont heutiger Geschlechterdebatten“, Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang Lehramt Sekundarstufe I, Fach Katholische Theologie; Studienpreis der Erzdiözese Freiburg

Um Studierende zu würdigen, die herausragende wissenschaftliche Leistungen erbringen, prämiert die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA) jedes Jahr studentische Abschlussarbeiten in den Kategorien Bachelor und Master. Dieses Jahr geht der Preis „Herausragende Abschlussarbeiten“ an Vera Hill und Aileen Korte (Kategorie Bachelor) sowie an Eric Hund, Lilian Jil Bock und Laura Werrer (Kategorie Master). Die Urkunden überreichte Prof. Dr. Nadine Anskeit, PHKA-Prorektorin für Forschung und Transfer, am 25. November im Rahmen der PHKA-Absolvent:innenfeier im Karlsruher Bürgerzentrum Südstadt.„Alle fünf Arbeiten zeichnen sich durch eine außergewöhnliche wissenschaftliche Qualität aus und gehen in besonderer Weise über das hinaus, was von einer sehr guten Abschlussarbeit erwartet werden kann“, gratulierte Professorin Anskeit den Preisträger:innen. Verantwortlich für die Auswahl der herausragenden Abschlussarbeiten zeichnet die PHKA-Forschungskommission unter Vorsitz von Nadine Anskeit. Grundlage der Entscheidung waren vier zentrale Qualitätsdimensionen: die wissenschaftliche Stringenz und Argumentation, die wissenschaftliche Fundierung, die methodische Qualität und Nachvollziehbarkeit sowie das Reflexionsniveau und der wissenschaftliche Erkenntniswert. Dieses Jahr konnten Arbeiten vorgeschlagen werden, die zwischen September 2025 und August 2026 begutachtet wurden. Die Preisgelder 2026 in Höhe von insgesamt 1.300 Euro hat die Barmenia Gothaer Krankenversicherung AG gespendet.Ebenfalls im Rahmen der Absolvent:innenfeier verliehen wurde der Studienpreis der Erzdiözese Freiburg. Der Preis für die besten PHKA-Abschlussarbeiten im Fach Katholische Theologie ist dieses Jahr mit insgesamt 500 Euro dotiert und geht auf Vorschlag des PHKA-Instituts für Katholische Theologie an Saskia Frietsch und Kiara Windisch. Die Urkunden überreichte Volker Schwab, Bildungsreferent der Katholischen Hochschulgemeinde Karlsruhe.