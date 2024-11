HKA-Transferpreis für Simulationskapsel DIVE+

Zum Abschluss der ersten Tranfermesse "ResearchContacts" an der Hochschule Kalrsruhe (HKA) konnte auch erstmals der HKA-Transferpreis vergeben werden. Mit ihm werden Mitglieder der Hochschule ausgezeichnet, die die Brücke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft auf neue, kreative und nachhaltige Weise stärken, also herausragende Ideen verwirklicht und den Transfer in die Praxis auf eine neue Stufe gehoben haben.Den Preis konnte heute Prof. Dr. Bernhard Lenz aus der Fakultät für Architektur und Bauwesen der HKA für das Projekt DIVE+ aus den Händen von Prof. Dr. Franz Quint, Prorektor für Forschung, Kooperationen und Transfer, entgegennehmen. Mit ihm kann dank finanzieller Unterstützung der Förderinitiative Innovative Hochschule des Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz GWK sowie aus Mitteln der Hochschule eine Prämie von 5000 Euro vergeben werden.DIVE+ steht für die Entwicklung einer Simulationskapsel, die Virtual Reality (VR) und Umweltsimulation auf eine völlig neue Art und Weise verbindet und zur visuellen 3D-Simulation auch Empfindungen von Sonnenstrahlen, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung oder Fahrtwind authentisch und damit real erfahrbar macht - ein Novum, das zwischenzeitlich auch patentiert werden konnte.Ein Aufenthalt in DIVE+ wird damit zu einem völlig neuen, nie dagewesenen Erlebnis: In der Gesundheitsvorsorge kann beispielsweise eine Radtour in den Anden oder Yoga im Frühling auf einer Blumenwiese zwischen den Bürozeiten oder in der Freizeit integriert werden. DIVE+ bringt Nutzende in Sekundenschnelle nicht nur visuell an den Ort, an dem ein Sport- oder Wellnessprogramm absolviert werden kann, sondern lässt sie auch klimatisch vollumfänglich in die Umgebung eintauchen. Der Einsatz der Kapsel ist sowohl in der Kommunikation des Klimawandels als auch im Bereich Freizeit, wie beispielsweise als neuartige Fitness-, oder Sportumgebung, dem betrieblichem Gesundheits-management, der Talentbindung, im Wellness- und Recreation-Bereich wie auch in medizinischer Therapie, Gesundheitsvorsorge, Wissenschaftskommunikation und im Video-Gaming in nie dagewesener Qualität und Vielfalt möglich.DIVE+ konnte in einem vierjährigen, interdisziplinären Prozess von Wissenschafler:innen aus den Arbeitsbereichen Cyber-Psychologie, VR-Design, Kälte-, Klima- und Umwelttechnik, Elektrotechnik, Architektur, Informatik und Mechatronik nach der Idee und unter der Leitung von Prof. Dr. Bernhard Lenz an der HKA entwickelt werden. Auf der gamescom 2023, mit über 1200 Ausstellern und ca. 320.000 Besuchern die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele, konnte erstmals ein funktionsfähiger Demonstrator von DIVE+ äußerst publikumswirksam präsentiert werden. Auch Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck ließ es sich bei seinem Messebesuch nicht nehmen, die innovative Simulationskapsel selbst auszuprobieren.Ein Video zum Besuch von DIVE+ durch Robert Habeck auf der Messe ist unter https://vimeo.com/857542178 abrufbar.