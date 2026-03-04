Gleichstellung: Pädagogische Hochschule Karlsruhe bei Professorinnenprogramm 2030 erfolgreich
Nach erfolgreicher Bewerbung mit ihrem Gleichstellungskonzept ist die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA) in das Professorinnenprogramm 2030 des Bundes und der Länder aufgenommen worden. Die aktuelle Runde des Programms ermöglicht 44 Hochschulen bundesweit eine Anschubfinanzierung für mit Frauen besetzte Professuren. Pro Hochschule können für insgesamt fünf Jahre bis zu drei Professuren mit jeweils 165.000 Euro jährlich gefördert werden.
Ziel des Programms ist es, mehr Frauen nach der Promotion im Wissenschaftssystem zu halten, ihre Beteiligung auf allen Qualifikationsstufen zu steigern und eine geschlechtergerechte Hochschulkultur zu fördern.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Gleichstellungskonzept überzeugen konnten“, sagt PHKA-Rektor Klaus Peter Rippe. „Gleichstellungsarbeit ist an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe seit langem strukturell verankert und wird von uns systematisch weiterentwickelt. So konnten wir den Frauenanteil bei unseren Professuren auf aktuell rund 53 Prozent steigern und haben unter anderem einen Berufungsleitfaden mit gleichstellungsorientierten Standards eingeführt.“
Allerdings verweist Rippe auch auf den im Wissenschaftssystem vielfach beschriebenen und auch an der PHKA vorhandenen leaky-pipeline-Effekt, nach dem der Frauenanteil mit jeder weiteren Qualifikationsstufe kontinuierlich absinkt, während der Männeranteil steigt. „Unser Ziel ist deshalb, die Repräsentanz von Frauen an der PHKA auf allen wissenschaftlichen Qualifikationsstufen zu erhöhen und die erreichte Parität auf Ebene der Professuren und Leitungspositionen dauerhaft zu sichern“, unterstreicht der Rektor.
Verantwortlich für das eingereichte Gleichstellungskonzept der PHKA zeichnen Gleichstellungsbeauftragte PD Dr. Tina Glaser, die Gleichstellungsreferent:innen Johanna Hähner und Dr. Jona Oldenburg sowie die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte Dr. Nicole Bachor-Pfeff. Weitere Informationen zum Thema Gleichstellung an der PHKA sind zu finden auf https://www.ph-karlsruhe.de/campus/serviceeinrichtungen/gleichstellungsbuero.