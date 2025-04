Gemeinsamer Campustag: Am 24. Mai die Studienangebote von Pädagogischer Hochschule Karlsruhe und Hochschule Karlsruhe entdecken

Zwei Hochschulen, ein Tag der offenen Tür: Studieninteressierte haben am Samstag, 24. Mai, von 10 bis 14 Uhr Gelegenheit, die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA) und die Hochschule Karlsruhe (HKA) hautnah kennenzulernen und auf dem gemeinsamen Campus links und rechts der Moltkestraße Hochschulluft zu schnuppern. Auf dem Programm stehen Vorträge zu den jeweiligen Studiengängen, Mitmachangebote und der direkte Austausch mit Studierenden und Lehrenden.Campustag der Pädagogischen Hochschule KarlsruheLust auf Lehramt oder andere bildungsbezogene Studiengänge? Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA) bietet nicht nur Lehramtsstudiengänge für Grundschule und Sekundarstufe I an, sondern auch viele nichtlehramtsbezogene Bachelor- und Masterstudiengänge. Beispielsweise Sport-Gesundheit-Freizeitbildung (BA) oder die Masterstudiengänge Biodiversität und Ökologische Bildung, Migration-Bildung-Demokratie und Geragogik (berufsbegleitend). Neu ist der Duale Masterstudiengang für die Sekundarstufe I. Dieser zusätzliche Weg ins Lehramt richtet sich an Absolvent:innen mit Fachbachelor Informatik oder Physik. Studieninteressierte haben beim Campustag am 24. Mai Gelegenheit, sich über das gesamte Studienspektrum der bildungswissenschaftlichen Hochschule zu informieren, direkt mit Lehrenden und Studierenden ins Gespräch zu kommen und sich persönlich beraten zu lassen. Es gibt Vorträge, Infostände und im Außenbereich jede Menge Mitmachangebote.Alle rund 20 PHKA-Lehramtsstudienfächer sind dabei: Von Alltagskultur und Gesundheit über Informatik bis hin zu Physik oder Wirtschaft. Und wer etwas über die im Dezember gegründete „Karlsruhe School of Education“ (KSE) erfahren möchte, sollte sich den Vortrag um 10.15 Uhr vormerken. Als gemeinsame wissenschaftliche Einrichtung von PHKA und Karlsruher Institut für Technologie (KIT) entwickelt die KSE neue Ideen und Impulse für die Lehrkräftebildung. Studierende profitieren nicht zuletzt dadurch, dass PHKA und KIT ihr Lehrangebot für Studierende der jeweils anderen Einrichtung immer weiter öffnen. Alle Infos zum Programm des Campustags der PHKA gibt es auf https://www.ph-ka.de/... Campustag der Hochschule KarlsruheInformativ, abwechslungsreich und unterhaltsam – so lässt sich das Programm des Campustags der Hochschule Karlsruhe (HKA) zusammenfassen. In wiederkehrenden Vortragsslots werden die Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, Informatik, Wirtschaftswissenschaften und Medien vorgestellt. Darüber hinaus gibt es Vorträge zum Bewerbungs- und Zulassungsverfahren sowie zu besonderen Studienangeboten der HKA, wie dem Bachelor International – einer Variante zur internationalen Vertiefung des Studiums – oder dem kooperativen Studienmodell StudiumPLUS, bei dem ein Studium und eine Ausbildung absolviert werden.Lehrende, Studierende und Beraterteams aller Fachrichtungen sowie Partnerunternehmen von StudiumPLUS sind an Infozelten und -ständen vor Ort, stehen für Fragen bereit und freuen sich auf Gespräche. Institute und Fakultäten präsentieren ausgefallene Exponate, die den Praxisbezug verdeutlichen und zum eigenen Ausprobieren einladen. In einem Begleitbühnenprogramm stellen zudem Studierende und Lehrende Projektarbeiten vor oder berichten von ihren Erfahrungen aus dem Studierendenleben. Das alles lässt sich außerdem in entspannter Atmosphäre bei einem vielfältigen Essens- und Getränkeangebot genießen. Nähere Infos zum HKA-Programm sind zu finden unter www.h-ka.de/campustag