OVB Vermögensberatung AG startet als erster Vertriebspartner auf der Helvetia Altersvorsorge-Plattform

Helvetia baut ihr Engagement im Bereich moderner Altersvorsorgelösungen weiter aus und begrüßt die OVB Vermögensberatung AG als ersten Vertriebspartner auf der neuen Helvetia Altersvorsorge-Plattform. Beide Unternehmen verbindet eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft sowie umfassende Investmentexpertise. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, noch mehr Menschen für eine moderne private Altersvorsorge und eine nachhaltige finanzielle Zukunft zu begeistern.



Die Helvetia Altersvorsorgelösung ist mehr als ein Produkt. Die moderne, hybride End-to End Plattform vereint digitale Vertriebsunter-stützung, qualifizierte Leads, Weiterbildungsangebote und innovative Vorsorgelösungen in einem integrierten Ökosystem. Vertriebspartner werden entlang des gesamten Beratungsprozesses unterstützt – von der ersten digitalen Kundenansprache über die Beratung bis hin zur langfristigen Betreuung. Damit erleichtert die Plattform die Gewinnung neuer Kunden und stärkt bestehende Kundenbeziehungen.



»Wir freuen uns sehr, unsere langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit Helvetia auf das nächste Level zu heben und als erster Vertriebspartner auf der neuen Helvetia Altersvorsorge-Plattform zu starten«, sagt Christian Höfel, CEO der OVB Vermögensberatung AG. »Die Helvetia Altersvorsorge-Plattform verbindet leistungsstarke Vorsorge-lösungen mit digitaler Vertriebsunterstützung. So gewinnen unsere Vertriebspartner vor allem eines: mehr Zeit für die persönliche Beratung und Begleitung ihrer Kundinnen und Kunden.«



Auch bei Helvetia wird die Erweiterung der Partnerschaft als wichtiger Meilenstein gesehen.



Maren Meyer und Harald Klein, Geschäftsführer Financial Services bei Helvetia, ergänzen: »Produkte sind austauschbar. Kundenerlebnisse nicht. Eine moderne Vorsorgelösung muss deshalb auch im Alltag überzeugen - mit einfachen digitalen Prozessen vom Abschluss bis zur Verwaltung. Dass die OVB als erster Vertriebsweg startet freut uns besonders. Damit erweitern wir unsere langjährige Partnerschaft und ermöglichen den OVB Vertriebspartnern, ihre Kunden bei der privaten Altersvorsorge noch effizienter mit hervorragenden Vorsorgelösungen zu begleiten. So schaffen wir neue Vertriebsanlässe und mehr Zeit für die persönliche Betreuung.«

(lifePR) (