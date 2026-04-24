Raus aus dem Klassenzimmer, rein in die unmittelbare Erfahrung: Wie Erlebnispädagogik Resilienz und Selbstwirksamkeit stärken kann
Lernen fürs Leben: Mit erlebnispädagogischen Angeboten außerhalb des gewohnten Schulumfelds können Lehrkräfte Ihre Schülerinnen und Schüler nachhaltig bei der Vorbereitung auf das Erwachsenenleben unterstützen.
In einer Welt voll Ungewissheiten ist Resilienz Zukunftskompetenz
Niemand kann in die Zukunft blicken. Sicher ist jedoch, dass alte, gewohnte Gewissheiten nicht mehr gelten. In dieser unklaren, unvorhersehbaren und unsicheren Zukunft werden Selbstvertrauen und Resilienz zu elementaren Fähigkeiten. Erlernt werden müssen sie in der Jugend, einer Zeit, in der die meisten Jugendlichen mit dem Erwachsenwerden und der Schule mehr als ausgelastet sind. Und es ist auch nicht die alleinige Aufgabe der Schule, das zu leisten. Denn um Resilienz, Selbstwirksamkeit und sozialer Kompetenz zu fördern, sind Erfahrungsräume notwendig, die die Grenzen dessen sprengen, was im Rahmen des normalen Unterrichts möglich ist.
Erlebnispädagogik: Wachsen an ungewohnten Herausforderungen
Diese Erfahrungsräume bietet die Erlebnispädagogik – und ist damit für Lehrende und deren Klassen eine Ergänzung zu den klassischen Lernformaten. Statt im vertrauten Klassenzimmer erwarten die Jugendlichen hier Aufgabenstellungen in ungewohnten Outdoor-Settings, die meist nur im Team lösbar sind. „Im ungewohnten Terrain und mit den ungewohnten Aufgabenstellungen funktionieren die gewohnten Lösungswege und auch Dynamiken in der Gruppe weniger. Das zwingt dazu, neue Herangehensweisen an Probleme zu entwickeln, eigene Grenzen auszutesten, sich der eigenen Stärken zu besinnen und sich für das gemeinsame Ziel einzusetzen – und eventuell auch durchzusetzen“, berichtet Max Mustermann von Outwart Bound aus Schwangau im Alpenvorland. „Diese Erfahrung fördert das Selbstvertrauen, die Problemlösungsfähigkeit und auch wie man gemeinsam Ziele erreichen kann. Diese Fähigkeiten brauchen wir als Individuen, aber auch als Gesellschaft, wenn wir die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen wollen.“ Outward Bound wurde vor über 75 Jahren gegründet und ist damit der weltweit älteste Anbieter für erlebnispädagogische Angebote. Das Unternehmen bietet heute erlebnispädagogische Programme für vor allem Schulen und Unternehmen in 34 Ländern.
Vom Erlebnis zum nachhaltigen Lerneffekt
Das Leitmotiv bei Outward Bound ist „Lernen durch Erleben“. Doch damit das Erlebte einen nachhaltigen Lerneffekt hat, hat sich bei Outward Bound durch die jahrzehntelange Erfahrung eine ganz bestimmte Methodik bei der Durchführung erlebnispädagogischer Angebote entwickelt: Es beginnt damit, dass die Herausforderung die Gruppe dazu animieren muss, aus den gewohnten Denkmustern auszubrechen. Bei der Lösung wird nicht von außen eingegriffen. Vielmehr bekommt die Gruppe den Freiraum, Rollen auszuhandeln, Konflikte auszutragen und auch Fehler zu machen. Unabhängig davon, ob die Herausforderung gemeistert wird, endet jedes Angebot mit einer Reflexion des Erlebten und einem Transfer auf den Alltag. Das ist die Grundlage, um aus dem Erlebten einen nachhaltigen Lerneffekt mitzunehmen.
Fazit: Erlebnispädagogische Angebote sind mehr als ein spannender Ausbruch aus den engen Grenzen des Klassenzimmers, sondern stärken durch gemeinsame Erfahrungen das individuelle Selbstvertrauen und die Resilienz.