Matschfreie Paddocks: Worauf es beim Aufbau wirklich ankommt
Die Antwort liegt vor allem im richtigen Aufbau. Entscheidend für einen funktionsfähigen und langlebigen Auslaufbereich im Freien ist das optimal aufeinander abgestimmte Zusammenspiel von Untergrund, Entwässerungssystem, Tragschicht und Tretschicht. Der richtige Umgang mit Niederschlagswasser und die Stabilität einzelner Schichten gehören dabei zu den größten Herausforderungen beim Paddockbau.
Wasserführende Schicht je nach Bodenverhältnissen
Besonders auf schweren oder schlecht drainierenden Böden kann Niederschlagswasser schnell zum Problem werden. Wird es nicht ausreichend abgeführt, entstehen Staunässe, weiche Stellen und tiefe Trittspuren. Eine funktionierende Entwässerung beginnt deshalb bereits beim Untergrund.
Ein leichtes Gefälle unterstützt den Wasserabfluss. Gleichzeitig braucht der Paddock einen tragfähigen und entsprechend vorbereiteten Unterbau. Je nach Bodenverhältnissen kann darüber eine Drainageschicht angelegt werden, die das Wasser kontrolliert abführt. Welches Vorgehen dabei sinnvoll ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten des Bodens vor Ort ab. Eine fachkundige Beratung kann helfen, die Bodenverhältnisse und Anforderungen an die Entwässerung richtig einzuschätzen und den Aufbau entsprechend zu planen.
Stabilisierung und effektive Trennung der Schichten
Doch selbst eine gut dimensionierte Drainage kann ihre Funktion langfristig verlieren, wenn sich die einzelnen Bodenschichten vermischen. Pferde beanspruchen einen Paddock täglich: Sie laufen, wenden, scharren und stehen immer wieder an denselben Stellen. Feine Bestandteile der Tretschicht können dadurch in den Unterbau gelangen und dessen Drainageleistung beeinträchtigen.
Nach dem vorbereiteten und gegebenenfalls drainierten Unterbau folgt deshalbe eine Trennung zwischen Unterbau und Tretschicht durch Paddockmatten. Sie verhindern das Vermischen der Schichten, stabilisieren die Oberfläche und lassen gleichzeitig Wasser durch die Drainageöffnungen abfließen.
Die OTTO-Lochmatten wurden speziell für den Paddockbau entwickelt. Ihr System erzeugt eine besonders saubere und dauerhafte Trennung zwischen Unterbau und Sand. Die unterschiedlich hohen Noppen auf der Oberfläche der OTTO-Lochmatte garantieren eine ideale Verbindung mit der Tretschicht und sorgen für hohe Stabilität und Rutschfestigkeit. Die OTTO-Lochmatte verfügt zudem über integrierte Wasserspeicher auf der Oberseite. Diese können Feuchtigkeit zurückhalten und sie dem darüberliegenden Boden zur Verfügung stellen. Das unterstützt die Festigkeit der Tretschicht und kann dazu beitragen, Staub und aufwirbelnden Sand zu reduzieren. Gleichzeitig ermöglichen die zahlreichen Drainagelöcher in der Matte den kontrollierten Wasserabfluss und verhindern damit, dass überschüssiges Wasser auf dem Paddock stehen bleibt und Schlamm entsteht. Damit die OTTO-Lochmatte ihre Funktionen optimal erfüllen kann, wird sie mit einem geeigneten Füllmaterial verfüllt. Bei OTTO kommen gewaschener, wasserdurchlässiger Grobsand oder Splitt zum Einsatz. Diese Füllschicht verhindert, dass feiner Paddocksand durch die Drainageöffnungen nach unten wandert.
Tretschicht: Auf die Materialqualität kommt es an
Ist die wasserdurchlässige Füllschicht eingebracht, folgt die eigentliche Tretschicht. Wer Wert auf eine dauerhaft funktionierende und stabile Oberfläche legt, sollte hier besonderes Augenmerk auf die Materialqualität legen. Ungewaschener Sand enthält häufig bindige Feinanteile. Bei Nässe können diese aufschlammen und die Durchlässigkeit der Tretschicht beeinträchtigen. Für eine dauerhaft wasserdurchlässige Tretschicht eignen sich deshalb gewaschene, möglichst lehmfreie Sande. Sie lassen Niederschlagswasser schnell abfließen und reduzieren die Gefahr einer zunehmenden Verdichtung. Auch bei trockener Witterung bietet gewaschener Sand Vorteile. Durch das Waschen enthält der Sand weniger Feinstaubpartikel, was die Staubentwicklung beim Reiten reduziert.
Eine Tretschicht ohne zusätzliche synthetische oder organische Zuschlagstoffe bietet OTTO-ArenaPad. Der Reitsand besteht zu 100 Prozent aus doppelt gewaschenem Quarzsand. Seine spezielle Kornabstufung sorgt für eine stabile Oberfläche sowie eine hohe Tritt- und Scherfestigkeit. Damit bietet der Sand eine sichere Grundlage für die tägliche Nutzung. Zudem ist er verrottungsfrei und bei regelmäßiger Pflege besonders langlebig.
Vom Produkt zum System
Egal, welcher Sand für die Tretschicht genutzt wird oder welche Paddockplatten zum Einsatz kommen – ein professioneller Paddock beginnt nicht mit der Auswahl einzelner Materialien, sondern mit der Planung eines aufeinander abgestimmten Systemaufbaus. Werden Entwässerung, Tragfähigkeit, Schichttrennung und Oberfläche von Anfang an gemeinsam gedacht, lässt sich eine belastbare und dauerhaft nutzbare Fläche für den täglichen Pferdehaltungsbetrieb schaffen.
Genau hier setzt OTTO Arena System an. Das Unternehmen betrachtet die Baustoffe eines Paddocks nicht im Einzelnen, sondern als ein aufeinander abgestimmtes System. Von der Vorbereitung des Untergrunds über die Drainage und die OTTO-Lochmatte als Trennschicht bis hin zur passenden Füllung und Tretschicht werden die einzelnen Komponenten auf ihre jeweilige Funktion im Gesamtaufbau abgestimmt. Dabei sind auch die Beratung und ganzheitliche Planung von Paddocks und Reitplätzen Bestandteil des Leistungsumfangs. Jeder Standort bringt andere Voraussetzungen mit: Bodenbeschaffenheit, Niederschlagsverhältnisse, vorgesehene Größe und Nutzung des Paddocks. OTTO Arena System GmbH begleitet deshalb Projekte von der Beratung und Planung bis zur Umsetzung und bietet dafür die passenden Produkte für jeden Schritt des Paddockbaus.