Pressemitteilung BoxID: 785729 (OSTACON Bautechnik)

Neuer Bodenbelag SUPREME für die Automobil-Branche

SUPREME ist der neue Klick-System-Boden aus Polypropylen Kunststoff (PP) von OSTACON

Nutzungsbereiche



OSTACON Bodensysteme bietet eine breite Palette von Bodenbelägen für unterschiedliche Anwendungen an.



Supreme wurde speziell entwickelt, um harten Beanspruchungen durch unterschiedliche Fahrzeuge standzuhalten.



Supreme eignet sich für schwierige öffentliche Bereiche im KFZ-Gewerbe, wie Geschäfte, Ausstellungen, Workshops, Showrooms, Fabriken, Rennteams, Garagen, Parkhäuser, Fahrerlager, usw.



Vorteile



+ Hohe Belastbarkeit auch für schweren Fahrzeuge

+ Schall absorbierend

+ Schonend für Rücken und Gelenke am Arbeitsplatz

+ Einfache Installation

+ Einfache Reinigung

+ Gute Drainage-Eigenschaften im Außenbereich

+ ideale Stellfläche für Fahrzeug-Übergaben

+ Hervorhebung von Sonderangeboten

+ Für Innen und Aussen

+ Große Farbauswahl für dekorative Gestaltungen

+ Lange Farbstabilität im Außenbereich

+ Kostengünstige Investition für viele Jahre

+ 15 Jahre Hersteller-Garantie



100 % Recycelbar - “überall“ für jeden Boden-Untergrund - Schwimmende Verlegung - Keine Nägel - kein Klebstoff.



Einfache Installierung durch Klick-Verbindungen



Wenn Sie mit einem Gummihammer über die Zapfen mit den vorstehenden Ösen klopfen, werden die Fliesen leicht miteinander verbunden. Es sind keine Spezialwerkzeuge, Kleber oder Schrauben erforderlich. Verwenden Sie bei Bedarf eine Stich- oder Kreissäge, um die Fliesen perfekt auf Maß zu schneiden. Der Boden kann auf Paletten in vormontierten Abschnitten für größere Flächen geliefert werden. 1,2 × 0,9 m.



Diese Lieferlösung erleichtert die Installation und spart Zeit. Die OSTACON Fliese lässt sich leicht mit einem Demontage-Werkzeug aufschieben.



Einfach sauber zu halten



OSTACON Fliesen benötigen praktisch keine Wartung. Normalerweise genügt eine normale Bodenpflege wie gelegentliche Nassreinigung per Schlauch, oder Staubsaugen.



Zubehör für SUPREME Bodenfliesen

Rampenleisten: 14 × 55 × 300 mm, für ein intelligentes und sicheres Finish der Bodenfläche.

Rampen-Ecken: 14 × 55 × 55 mm.

Expansionsleisten: 14 × 75 × 300 mm.

Expansions-Kreuz: 14 × 75 × 75 mm.



Der System der Expansionsleisten sollte nach jeder 8. Bodenfliese installiert werden, wenn die Länge oder Breite der Oberfläche mehr als 4,8 m beträgt.



Das Expansions-Kreuz wird verwendet, wo sich die Expansionsleisten kreuzen. Expansionsleisten fangen die thermisch bedingten Ausdehnungen des Kunststoff-Materials auf und verhindern die Bildung von Beulen Bildungen. Sie werden ebenfalls in vielen Farben geliefert, um dekorative Akzente zu kreieren.

