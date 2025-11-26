OST BAU erhält den Wirtschaftspreis Altmark 2025

OST BAU ist mit dem diesjährigen Wirtschaftspreis Altmark ausgezeichnet worden. Die feierliche Preisverleihung fand am Freitag, den 21. November, im Schulungs- und Ausbildungszentrum der Kreissparkasse Stendal statt. Den Preis nahm Geschäftsführer Patrick Wagner entgegen, begleitet von Lars Grigo, Oberbauleiter Tiefbau, sowie Julia von Mandel, Leiterin Marketing & Recruiting.



Das Unternehmen, das 1990 in Osterburg gegründet wurde – damals mit dem Ziel, die Ortsumgehung zu bauen – zählt heute zu den bedeutendsten Bauunternehmen der Region. Aus einem kleinen Team entwickelte sich in 35 Jahren ein leistungsstarker Unternehmensverbund mit über 600 Mitarbeitenden, sechs Standorten und einem breiten Leistungsspektrum vom Tief- und Straßenbau, Ingenieurbau, Hochbau bis hin zum Spezialtiefbau. Die Integration der beiden Tochterunternehmen REAKU Spezialbau GmbH und TuG Tief- und Gleisbau Brandenburg/H. GmbH erweitert zudem die Bauleistungen auf Sanierung und Bauwerksinstandsetzung sowie Infrastrukturprojekte im Gleisbau.



OST BAU hat sich über drei Jahrzehnte hinweg in einem Markt behauptet, der von starken Schwankungen, Strukturbrüchen und wirtschaftlichen Risiken geprägt war – getragen von klarer Vision, technischer Kompetenz und einer stabilen Unternehmensführung. Mit modernen Maschinen, digitalisierten Prozessen, zertifizierten Qualitätsstandards und einer engen Verzahnung der Fachbereiche hat OST BAU seine Leistungsfähigkeit stetig ausgebaut. Diese Struktur ermöglicht es, auch komplexeste Bauaufgaben zuverlässig zu realisieren.



Trotz überregionaler Großprojekte und wachsenden Umsätzen hält OST BAU bewusst am Hauptsitz in Osterburg fest. Diese regionale Verwurzelung ist integraler Bestandteil der Unternehmensidentität. Für OST BAU ist die Altmark nicht nur ein bedeutender Arbeitgeber, sondern auch ein Ausbildungsbetrieb, ein Partner für Schulen und Hochschulen und ein Unternehmen, das berufliche Perspektiven schafft – vom Ausbildungsstart bis in Führungspositionen. Darüber hinaus engagiert sich das Osterburger Unternehmen stark im gesellschaftlichen Leben der Region. Das Jubiläumsprojekt – 35 Spenden an 35 Vereine und Einrichtungen – ist ein eindrucksvolles Beispiel für die soziale Verantwortung, die das Unternehmen auch über wirtschaftliche Interessen hinaus übernimmt.



Mit der Verleihung des Wirtschaftspreises Altmark wurde OST BAU eine besondere Wertschätzung zuteil, die wirtschaftliche Stärke, gesellschaftliches Engagement und regionale Verbundenheit in besonderem Maße würdigt. „Diese Auszeichnung freut uns sehr und gehört vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit Leidenschaft, Fachwissen und Verlässlichkeit Tag für Tag unseren Erfolg ausmachen“, betonte Geschäftsführer Patrick Wagner bei der Preisverleihung.

