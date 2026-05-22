OST BAU baut Engagement beim 1. FC Lok Stendal weiter aus

OST BAU erweitert sein Engagement beim 1. FC Lok Stendal deutlich und wird ab der kommenden Saison einer von drei Hauptsponsoren des Vereins. Damit setzt das regional verwurzelte Bauunternehmen ein klares Zeichen für langfristige Unterstützung des Sports in der Altmark und unterstreicht seine Verbundenheit mit der Region.



Die Partnerschaft hat dabei eine lange Geschichte: Seit über 20 Jahren begleitet OST BAU den Verein als Sponsor. Mit dem Ausbau der Zusammenarbeit wächst nun auch die Sichtbarkeit im Stadion „Am Hölzchen“. Im Zuge dessen werden die Bandenflächen bis zum Saisonstart umfassend erneuert und modern neugestaltet, um die gemeinsame Partnerschaft künftig noch stärker in der Sportstätte zu verankern. OST BAU wird zudem auch als Trikotsponsor auf dem Rücken der neu gestalteten Trikots der ersten Mannschaft zu sehen sein.



„Der 1. FC Lok Stendal steht seit Jahrzehnten für Leidenschaft, Zusammenhalt und regionale Identität. Als Unternehmen mit tiefen Wurzeln in der Region möchten wir dort Verantwortung übernehmen, wo Menschen zusammenkommen und Vereinsleben aktiv gelebt wird. Umso mehr freuen wir uns, unser Engagement weiter zu intensivieren und den Verein künftig als einer von drei Hauptsponsoren zu unterstützen“ erklärt Lars-Uwe Wimmer, Geschäftsführer der OST BAU. „Mit unserer erweiterten Unterstützung und einer stärkeren Präsenz im Stadion wollen wir gemeinsam ein sichtbares Zeichen für die Zukunft des Vereins und unserer Heimat setzen“, so Wimmer weiter.



Für OST BAU bedeutet regionale Verantwortung nicht nur, Infrastruktur in der Region zu realisieren, sondern auch dort zu unterstützen, wo Gemeinschaft entsteht, und Nachwuchs gefördert wird. Ein Schwerpunkt des Engagements liegt deshalb auch auf der nachhaltigen Weiterentwicklung der Jugendmannschaften. Die Verbindung zum Verein ist zudem für viele Ostbauer auch persönlich: Mehrere Kolleginnen und Kollegen engagieren sich selbst beim 1. FC Lok Stendal, auf und neben dem Platz.



OST BAU freut sich auf die kommende Saison und wünscht dem 1. FC Lok Stendal und allen Mannschaften viel Erfolg, spannende Spiele und viele starke Momente.

(lifePR) (