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OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH Am Schaugraben 5 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark), Deutschland http://ostbau.de
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OST BAU baut Engagement beim 1. FC Lok Stendal weiter aus

OST BAU ab der kommenden Saison einer von drei Hauptsponsoren / Starke Präsenz im Stadion „Am Hölzchen“ inklusive erneuerter und modern gestalteter Banden / Langfristige Partnerschaft mit Fokus auf Teamgeist und nachhaltige Nachwuchsförderung

(lifePR) (Osterburg, )
OST BAU erweitert sein Engagement beim 1. FC Lok Stendal deutlich und wird ab der kommenden Saison einer von drei Hauptsponsoren des Vereins. Damit setzt das regional verwurzelte Bauunternehmen ein klares Zeichen für langfristige Unterstützung des Sports in der Altmark und unterstreicht seine Verbundenheit mit der Region.

Die Partnerschaft hat dabei eine lange Geschichte: Seit über 20 Jahren begleitet OST BAU den Verein als Sponsor. Mit dem Ausbau der Zusammenarbeit wächst nun auch die Sichtbarkeit im Stadion „Am Hölzchen“. Im Zuge dessen werden die Bandenflächen bis zum Saisonstart umfassend erneuert und modern neugestaltet, um die gemeinsame Partnerschaft künftig noch stärker in der Sportstätte zu verankern. OST BAU wird zudem auch als Trikotsponsor auf dem Rücken der neu gestalteten Trikots der ersten Mannschaft zu sehen sein.

„Der 1. FC Lok Stendal steht seit Jahrzehnten für Leidenschaft, Zusammenhalt und regionale Identität. Als Unternehmen mit tiefen Wurzeln in der Region möchten wir dort Verantwortung übernehmen, wo Menschen zusammenkommen und Vereinsleben aktiv gelebt wird. Umso mehr freuen wir uns, unser Engagement weiter zu intensivieren und den Verein künftig als einer von drei Hauptsponsoren zu unterstützen“ erklärt Lars-Uwe Wimmer, Geschäftsführer der OST BAU. „Mit unserer erweiterten Unterstützung und einer stärkeren Präsenz im Stadion wollen wir gemeinsam ein sichtbares Zeichen für die Zukunft des Vereins und unserer Heimat setzen“, so Wimmer weiter.

Für OST BAU bedeutet regionale Verantwortung nicht nur, Infrastruktur in der Region zu realisieren, sondern auch dort zu unterstützen, wo Gemeinschaft entsteht, und Nachwuchs gefördert wird. Ein Schwerpunkt des Engagements liegt deshalb auch auf der nachhaltigen Weiterentwicklung der Jugendmannschaften. Die Verbindung zum Verein ist zudem für viele Ostbauer auch persönlich: Mehrere Kolleginnen und Kollegen engagieren sich selbst beim 1. FC Lok Stendal, auf und neben dem Platz.

OST BAU freut sich auf die kommende Saison und wünscht dem 1. FC Lok Stendal und allen Mannschaften viel Erfolg, spannende Spiele und viele starke Momente.

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OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH

Die OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH ist ein leistungsstarkes Bauunternehmen mit mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zählt mit einer jährlichen Leistung von rund 160 Mio. € zu den mittelständischen Unternehmen der Bauwirtschaft. Ursprünglich 1990 in Osterburg ge-gründet zählt OST BAU mittlerweile bereits fünf weitere Betriebsstätten in Magdeburg, Oebisfelde, Zwickau, Leipzig und Rostock. Unser Leistungsspektrum umfasst alle baurelevanten Aufgaben im Tief- und Straßenbau, Spezialtiefbau, Ingenieurbau und Hochbau. Bei OST BAU vereinen wir zahlreiche Ge-werke unter einem Dach, um im Sinne unserer Auftraggeber optimale Ergebnisse in Qualität, Bauzeit und Kosteneffizienz zu erzielen. Ergänzt wird unser Portfolio um die Kompetenzen unserer Tochterunter-nehmen REAKU Spezialbau GmbH im Bereich Betoninstandsetzung und Korrosionsschutz, sowie maß-geschneiderte Gleisinfrastrukturlösungen der TuG Tief- und Gleisbau Brandenburg/H. GmbH. Darüber hinaus ist OST BAU ein etablierter Ausbildungsbetrieb und setzt auf die gezielte Förderung von Fach- und Führungskräften, um noch lange erfolgreich bauen zu können. OST BAU ist Teil der GROTH-GRUPPE.
Weitere Informationen unter: https://www.ostbau.de/

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