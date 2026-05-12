Nur drei Monate nach Baustart: OST BAU feiert Richtfest für Neubau

OST BAU setzt bei der Erweiterung ihres Standorts in Magdeburg weiterhin auf Tempo und Fortschritt. Nur rund drei Monate nach der feierlichen Grundsteinlegung konnte am 12. Mai bereits das Richtfest für den Neubau des modernen Bürogebäudes gefeiert werden. Gemeinsam mit Projektpartnern, ausführenden Unternehmen, Planungsbeteiligten sowie Mitarbeitenden würdigte das Unternehmen damit einen weiteren wichtigen Meilenstein des Bauvorhabens.



Mit dem Richtfest bedankt sich OST BAU insbesondere bei allen am Bau beteiligten Gewerken für die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit und den planmäßigen Baufortschritt. Der Rohbau des neuen Bürogebäudes steht und macht die Dimensionen der zukünftigen Standorterweiterung inzwischen deutlich sichtbar.



„Dass wir bereits wenige Monate nach der Grundsteinlegung Richtfest feiern können, zeigt, wie engagiert und professionell alle Beteiligten zusammenarbeiten. Für uns ist das ein starkes Signal für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens und unseres Standorts in Magdeburg“, erklärt Henning Klapötke, Geschäftsführer der OST BAU.



Der Neubau entsteht in Zusammenarbeit mit der GOLDBECK Nordost GmbH und umfasst rund 2.500 Quadratmeter Nutzfläche. Fertiggestellt wurden bislang der Rohbau von vier Vollgeschossen sowie ein zusätzliches Staffelgeschoss. Im nächsten Schritt erfolgen Abdichtungsarbeiten an den Betonfertigteilen und anschließend der umfangreiche Innenausbau des Bürogebäudes. Hier entstehen künftig moderne und effizient vernetzte Arbeitswelten aus Büroräumen, offenen Kommunikationszonen und einem großen Gemeinschaftsbereich mit Dachterrasse für die Mitarbeitenden des Unternehmens.



Mit einer Investition von rund 7,5 Millionen Euro schafft OST BAU die infrastrukturellen Voraussetzungen für weiteres Wachstum und Kapazitäten für bis zu 80 neue Arbeitsplätze. Die Fertigstellung des Gebäudes ist weiterhin für Frühjahr 2027 vorgesehen.



OST BAU bekennt sich mit der Erweiterung klar zum Standort Magdeburg und setzt damit ihren langfristigen Wachstumskurs konsequent fort. Neben der Schaffung moderner Arbeitsplätze investiert das Unternehmen weiterhin in Ausbildung, Fachkräfteentwicklung und die erfolgreiche Umsetzung anspruchsvoller Infrastrukturprojekte in der Region.

(lifePR) (