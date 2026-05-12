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Nur drei Monate nach Baustart: OST BAU feiert Richtfest für Neubau

Investition von rund 7,5 Millionen Euro in modernen Büro-Neubau mit 2.500 m² Nutzfläche / Richtfest markiert nächsten Schritt der Standortentwicklung von OST BAU / Erweiterung schafft Kapazitäten für bis zu 80 neue Arbeitsplätze am Standort Magdeburg

(lifePR) (Osterburg/Magdeburg, )
OST BAU setzt bei der Erweiterung ihres Standorts in Magdeburg weiterhin auf Tempo und Fortschritt. Nur rund drei Monate nach der feierlichen Grundsteinlegung konnte am 12. Mai bereits das Richtfest für den Neubau des modernen Bürogebäudes gefeiert werden. Gemeinsam mit Projektpartnern, ausführenden Unternehmen, Planungsbeteiligten sowie Mitarbeitenden würdigte das Unternehmen damit einen weiteren wichtigen Meilenstein des Bauvorhabens.

Mit dem Richtfest bedankt sich OST BAU insbesondere bei allen am Bau beteiligten Gewerken für die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit und den planmäßigen Baufortschritt. Der Rohbau des neuen Bürogebäudes steht und macht die Dimensionen der zukünftigen Standorterweiterung inzwischen deutlich sichtbar.

„Dass wir bereits wenige Monate nach der Grundsteinlegung Richtfest feiern können, zeigt, wie engagiert und professionell alle Beteiligten zusammenarbeiten. Für uns ist das ein starkes Signal für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens und unseres Standorts in Magdeburg“, erklärt Henning Klapötke, Geschäftsführer der OST BAU.

Der Neubau entsteht in Zusammenarbeit mit der GOLDBECK Nordost GmbH und umfasst rund 2.500 Quadratmeter Nutzfläche. Fertiggestellt wurden bislang der Rohbau von vier Vollgeschossen sowie ein zusätzliches Staffelgeschoss. Im nächsten Schritt erfolgen Abdichtungsarbeiten an den Betonfertigteilen und anschließend der umfangreiche Innenausbau des Bürogebäudes. Hier entstehen künftig moderne und effizient vernetzte Arbeitswelten aus Büroräumen, offenen Kommunikationszonen und einem großen Gemeinschaftsbereich mit Dachterrasse für die Mitarbeitenden des Unternehmens.

Mit einer Investition von rund 7,5 Millionen Euro schafft OST BAU die infrastrukturellen Voraussetzungen für weiteres Wachstum und Kapazitäten für bis zu 80 neue Arbeitsplätze. Die Fertigstellung des Gebäudes ist weiterhin für Frühjahr 2027 vorgesehen.

OST BAU bekennt sich mit der Erweiterung klar zum Standort Magdeburg und setzt damit ihren langfristigen Wachstumskurs konsequent fort. Neben der Schaffung moderner Arbeitsplätze investiert das Unternehmen weiterhin in Ausbildung, Fachkräfteentwicklung und die erfolgreiche Umsetzung anspruchsvoller Infrastrukturprojekte in der Region.

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OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH

Die OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH ist ein leistungsstarkes Bauunternehmen mit mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zählt mit einer jährlichen Leistung von rund 160 Mio. € zu den mittelständischen Unternehmen der Bauwirtschaft. Ursprünglich 1990 in Osterburg ge-gründet zählt OST BAU mittlerweile bereits fünf weitere Betriebsstätten in Magdeburg, Oebisfelde, Zwickau, Leipzig und Rostock. Unser Leistungsspektrum umfasst alle baurelevanten Aufgaben im Tief- und Straßenbau, Spezialtiefbau, Ingenieurbau und Hochbau. Bei OST BAU vereinen wir zahlreiche Ge-werke unter einem Dach, um im Sinne unserer Auftraggeber optimale Ergebnisse in Qualität, Bauzeit und Kosteneffizienz zu erzielen. Ergänzt wird unser Portfolio um die Kompetenzen unserer Tochterunter-nehmen REAKU Spezialbau GmbH im Bereich Betoninstandsetzung und Korrosionsschutz, sowie maß-geschneiderte Gleisinfrastrukturlösungen der TuG Tief- und Gleisbau Brandenburg/H. GmbH. Darüber hinaus ist OST BAU ein etablierter Ausbildungsbetrieb und setzt auf die gezielte Förderung von Fach- und Führungskräften, um noch lange erfolgreich bauen zu können. OST BAU ist Teil der GROTH-GRUPPE.
Weitere Informationen unter: www.ostbau.de

Über GOLDBECK
GOLDBECK realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Das Unternehmen versteht Gebäude als Produkte und bietet seinen Kunden alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Serviceleistungen während des Betriebs. Mit dem Anspruch „building excellence“ verwirklicht das Fami-lienunternehmen Immobilien wirtschaftlich, schnell und nachhaltig bei passgenauer Funktionalität.
GOLDBECK ist Partner für die mittelständische Wirtschaft und Großunternehmen, Investoren, Projekt-entwickler sowie öffentliche Auftraggeber. Zum Leistungsangebot gehören Logistik- und Industriehallen, Büro- und Schulgebäude, Parkhäuser und Wohngebäude. Bauen im Bestand sowie gebäudenahe Ser-viceleistungen vervollständigen das Spektrum. Das Unternehmen realisierte im Geschäftsjahr 2023/2024 510 Projekte bei einer Gesamtleistung von 6,4 Mrd. Euro. Aktuell beschäftigt GOLDBECK rund 13.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten in ganz Europa.
Weitere Informationen finden Sie unter www.goldbeck.de.

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