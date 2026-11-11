Tag der Konservativen Orthopädie am 21. November in Essen

Im Mittelpunkt des Programms stehen aktuelle Entwicklungen und bewährte Verfahren der konservativen Orthopädie. In Fachvorträgen und Diskussionen erhalten die Teilnehmenden direkte Impulse für den Praxisalltag. Die Teilnahme wird mit offiziellen Fortbildungspunkten anerkannt.
Das erwartet Sie:
- Fachvorträge & Diskussionen: Aktuelle Entwicklungen und bewährte Verfahren in der konservativen Orthopädie – mit direkten Impulsen für Deinen Praxisalltag.
- Kollegialer Austausch: Kontakte knüpfen und vom Dialog mit erfahrenen Experten aus Medizin, Sportwissenschaft und Physiotherapie profitieren.
- Workshops & Praxisnähe: Methoden und Techniken kennenlernen, die unmittelbar im Arbeitsalltag einsetzbar sind.
- Fortbildungspunkte: Die Teilnahme wird mit offiziellen Fortbildungspunkten anerkannt.
Jetzt kostenlos anmelden.
Zeit & Ort:
Congress Center Ost
Messe Essen, Messeplatz 1, 45131 Essen.
Beginn 09:00 Uhr (Get-together) mit Kaffee & Vitalfrühstück. 09:30 Uhr: Begrüßung | Ende ca. 16:00 Uhr
Über das MVZ OGPaedicum
Das MVZ OGPaedicum ist seit Ende 2022 Teil des Ortivity Netzwerks und ist mit 29 Standorten eines der führenden Medizinischen Versorgungszentren für orthopädische und unfallchirurgische Medizin in Nordrhein-Westfalen. Ein Team aus über 400 Mitarbeitenden, darunter rund 60 Ärztinnen und Ärzte, verbindet traditionelle, konservative Orthopädie und Unfallchirurgie mit neuesten medizinischen Erkenntnissen und bietet von der Diagnostik über minimalinvasive Eingriffe bis hin zum Gelenkersatz und der anschließenden Rehabilitation eine ganzheitliche Behandlung unter einem Dach.
Unter dem Namen MVZ OGPaedicum Ludwigsburg GmbH ist das OGPaedicum seit einigen Monaten zudem auch in Baden-Württemberg mit Standorten vertreten. Mehr Informationen auch auf der Website des MVZ OGPaedicum.