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Tag der Konservativen Orthopädie am 21. November in Essen

Fachfortbildung mit Vorträgen, Workshops und CME-Punkten im Congress Center Ost der Messe Essen von ORTIVITY und dem MVZ OGPaedicum

(lifePR) (München/Essen, )
Am Samstag, 21. November 2026, findet in der Messe Essen der „Tag der Konservativen Orthopädie“ (TKO) statt. Ausgerichtet wird die eintägige Fachveranstaltung vom MVZ OGPaedicum gemeinsam mit ORTIVITY. Der TKO richtet sich an Fachleute aus Medizin, Sportwissenschaft und Physiotherapie und verbindet aktuelles Wissen, praxisnahe Fortbildung und kollegialen Austausch – kompakt an einem Tag.

Im Mittelpunkt des Programms stehen aktuelle Entwicklungen und bewährte Verfahren der konservativen Orthopädie. In Fachvorträgen und Diskussionen erhalten die Teilnehmenden direkte Impulse für den Praxisalltag. Die Teilnahme wird mit offiziellen Fortbildungspunkten anerkannt.

Das erwartet Sie:
  • Fachvorträge & Diskussionen: Aktuelle Entwicklungen und bewährte Verfahren in der konservativen Orthopädie – mit direkten Impulsen für Deinen Praxisalltag.
  • Kollegialer Austausch: Kontakte knüpfen und vom Dialog mit erfahrenen Experten aus Medizin, Sportwissenschaft und Physiotherapie profitieren.
  • Workshops & Praxisnähe: Methoden und Techniken kennenlernen, die unmittelbar im  Arbeitsalltag einsetzbar sind.
  • Fortbildungspunkte: Die Teilnahme wird mit offiziellen Fortbildungspunkten anerkannt.
Alle weiteren Informationen zum Programm.
Jetzt kostenlos anmelden.

Zeit & Ort: 
Congress Center Ost
Messe Essen, Messeplatz 1, 45131 Essen.

 Beginn 09:00 Uhr (Get-together) mit Kaffee & Vitalfrühstück. 09:30 Uhr: Begrüßung | Ende ca. 16:00 Uhr

Über das MVZ OGPaedicum

Das MVZ OGPaedicum ist seit Ende 2022 Teil des Ortivity Netzwerks und ist mit 29 Standorten eines der führenden Medizinischen Versorgungszentren für orthopädische und unfallchirurgische Medizin in Nordrhein-Westfalen. Ein Team aus über 400 Mitarbeitenden, darunter rund 60 Ärztinnen und Ärzte, verbindet traditionelle, konservative Orthopädie und Unfallchirurgie mit neuesten medizinischen Erkenntnissen und bietet von der Diagnostik über minimalinvasive Eingriffe bis hin zum Gelenkersatz und der anschließenden Rehabilitation eine ganzheitliche Behandlung unter einem Dach.

Unter dem Namen MVZ OGPaedicum Ludwigsburg GmbH ist das OGPaedicum seit einigen Monaten zudem auch in Baden-Württemberg mit Standorten vertreten.  Mehr Informationen auch auf der Website des MVZ OGPaedicum.

Ortivity GmbH

ORTIVITY ist eines der am schnellsten wachsenden Gesundheitsnetzwerke rund um das Thema Orthopädie in Deutschland. Es ist aus dem Zusammenschluss führender Orthopäden und Chirurgen entstanden. Heute umfasst das Kompetenznetzwerk über 150 Standorte mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden, darunter rund 380 Ärztinnen und Ärzte, die mit einer gemeinsamen Philosophie nach höchstem medizinischem Niveau streben. Zu den Partnern gehören konservative Praxen, ambulante OP-Zentren, Physiotherapien, Sanitätshäuser und ein Lieferant für Praxisbedarf. Patientinnen und Patienten bekommen so ein umfassendes Leistungsspektrum aus einer Hand und kurze Versorgungswege. Mitarbeitende profitieren von attraktiven Vorteilen, vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten, einem umfangreichen Fort- und Weiterbildungsangebot im Rahmen unserer ORTIVITY Academy sowie umfangreichen Karrierechancen. Unsere Stellenangebote in der Übersicht

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