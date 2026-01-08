Kontakt
Patienteninfoveranstaltung „Endoprothetik für das Knie mit dem Stryker Mako4-Roboter – Präzision für Ihre Mobilität” am 19. Januar in Bonn

Einladung zur zweiten Patienteninfoveranstaltung „Knie-Endoprothetik Operationen mit dem Stryker Mako-Roboter" am Montag, 19. Januar 2026, 18.00-20.00 Uhr in der Beta Klinik, Joseph-Schumpeter-Allee 15, 53227 Bonn. Besucher können vor Ort Mako-Operateure aus dem ORTIVITY Netzwerk in Nordrhein-Westfalen kennenlernen und am Stryker Mako-Roboter Testgerät für einen Moment selbst zum Operateur werden.

Mit dem Stryker Mako Roboter setzt die Knie-Endoprothetik neue Maßstäbe in Präzision, Sicherheit und individueller Anpassung. Das Mako SmartRobotics™ System kombiniert modernste Technologie, um bessere Ergebnisse für Patientinnen und Patienten mit Knieerkrankungen zu erzielen.

In der Beta Klinik bieten Ihnen Spezialisten die vollumfängliche medizinische Versorgung von der Diagnose über Fachexpertise bei der Beratung bis hin zu individuellen Behandlungsmöglichkeiten sowie Nachsorge und Rehabilitation.

Mehr Infos und Anmeldung zur Veranstaltung auf der Webseite der Beta Klinik. 

Ortivity GmbH

Ortivity ist die am schnellsten wachsende Kette ambulanter orthopädischer Praxen in Deutschland. Sie ist aus dem Zusammenschluss führender Orthopäden und Chirurgen in Deutschland entstanden und verfügt bereits jetzt über ein Kompetenznetzwerk aus über 130 Standorten im Westen und Süden Deutschlands, die mit einer gemeinsamen Philosophie nach höchstem medizinischem Niveau streben. Zu unseren Partnern gehören außerdem radiologische Praxen, ambulante OP-Zentren und Physiotherapien. Eine Partnerschaft mit einem Sanitätshausbetreiber und einem Anbieter für Praxisbedarf runden das Portfolio ab.

