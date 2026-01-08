Patienteninfoveranstaltung „Endoprothetik für das Knie mit dem Stryker Mako4-Roboter – Präzision für Ihre Mobilität” am 19. Januar in Bonn
Mit dem Stryker Mako Roboter setzt die Knie-Endoprothetik neue Maßstäbe in Präzision, Sicherheit und individueller Anpassung. Das Mako SmartRobotics™ System kombiniert modernste Technologie, um bessere Ergebnisse für Patientinnen und Patienten mit Knieerkrankungen zu erzielen.
In der Beta Klinik bieten Ihnen Spezialisten die vollumfängliche medizinische Versorgung von der Diagnose über Fachexpertise bei der Beratung bis hin zu individuellen Behandlungsmöglichkeiten sowie Nachsorge und Rehabilitation.
