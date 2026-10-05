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organic concepts GmbH Weinstraße 5b 67146 Deidesheim, Deutschland http://cotecoeur.de
Ansprechpartner:in Frau Iris Kuhn
Logo der Firma organic concepts GmbH

organic concepts entwickelt innovative Business Cases und Cross-Marketing-Konzepte für Unternehmen

Von der Geschäftsidee bis zum Visual Design: Die Kooperation GLOWY SKIN ACADEMY™ × CMD Naturkosmetik zeigt, wie organic concepts Marken verbindet und neue Vermarktungswege für professionelle Hautpflege entwickelt.

(lifePR) (Deidesheim, )
Neue Geschäftsmöglichkeiten entstehen häufig dort, wo vorhandene Produkte, Kompetenzen und Kundenbeziehungen neu zusammengedacht werden. Diese Potenziale zu erkennen und daraus innovative Business Cases, außergewöhnliche Cross-Marketing-Ideen und strategische Markenkooperationen zu entwickeln, gehört zu den Kernkompetenzen von organic concepts. Iris Kuhn, CEO & Creative Director der inhabergeführten Boutique-Agentur aus Deidesheim an der Deutschen Weinstraße, verbindet dabei unternehmerischen Weitblick mit kreativer Konzeptentwicklung, Markenstrategie und Kommunikation.

Der Ansatz richtet sich an Unternehmen aus Skincare & Beauty, Travel, Hospitality & Leisure, Gastronomie, Kunst & Galerien, Interior & Concept Stores sowie Real Estate. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die besonderen Stärken eines Unternehmens in eigenständige Angebote, neue Vermarktungswege und relevante Markenerlebnisse übersetzen lassen.

Ein konkretes Beispiel ist die von Iris Kuhn vollständig entwickelte Kooperation zwischen GLOWY SKIN ACADEMY™ und CMD Naturkosmetik. Das Cross-Marketing-Konzept verbindet professionelle Hautpflege mit fachlicher Weiterbildung und neuen Workshop-Formaten. Damit eröffnet es bestehenden B2B-Institutspartnern zusätzliche Möglichkeiten für Kundengewinnung, Produktverkauf und die Weiterentwicklung ihres Angebots.

Concept Creation: aus einer professionellen Pflegelinie ein erweitertes Geschäftsangebot entwickeln

Ausgangspunkt des Projekts war die Idee, für die CMD Aloe Vera Studioline zusätzliche Vermarktungswege über die bestehenden professionellen Institutspartner zu erschließen. Dafür entwickelte Iris Kuhn eine Verbindung zwischen der exklusiven Pflegeserie für Kosmetikinstitute und dem Ausbildungsangebot der GLOWY SKIN ACADEMY™.

Die strategische Idee: Institute qualifizieren sich für Face Yoga und Skin Sculpting und integrieren die professionelle Hautpflege in angeleitete Workshops und Skincare-Coachings. Die Produktlinie erhält dadurch einen zusätzlichen Anwendungskontext, während die Institute ihr Behandlungsgeschäft um neue Erlebnis- und Gruppenformate ergänzen können.

Die Kooperation führt fachliche Qualifikation, praktische Anwendung und wirtschaftliche Perspektiven in einem gemeinsamen Konzept zusammen. Für CMD entsteht ein zusätzlicher Ansatz zur Unterstützung seiner B2B-Partner. Die GLOWY SKIN ACADEMY™ erreicht eine fachlich passende Zielgruppe für ihre Instructor-Ausbildung. Die Institute erhalten Impulse für neue Angebote und Umsatzmöglichkeiten.

Cross-Marketing mit konkreten Umsatzoptionen für Kosmetikinstitute

Ein wesentlicher Bestandteil der Konzeption ist die Verbindung mehrerer möglicher Umsatzwege. Hochwertige Face-Yoga-, Skin-Sculpting- und Skincare-Workshops ermöglichen es Instituten, mehrere Kundinnen und Kunden gleichzeitig anzusprechen und zu betreuen.

Die Formate können zugleich einen Einstieg für Menschen bieten, die bisher keine klassische Kosmetikbehandlung gebucht haben. Im Workshop lernen sie das Institut, seine fachliche Kompetenz und die eingesetzten Pflegeprodukte persönlich kennen.

Aus diesem Erlebnis können weitere Kontakte und Angebote entstehen: der Kauf begleitender Hautpflege, ein individuelles Skincare-Coaching oder die Buchung einer Folgebehandlung. Für bestehende Kundinnen und Kunden schaffen die Workshops zusätzliche Anlässe, das Institut zu besuchen und seine Leistungen neu zu entdecken.

Das Konzept verbindet damit Workshop-Umsätze, Produktverkauf, Folgebehandlungen und langfristige Kundenbindung. Zugleich unterstützt es die Institute dabei, sich durch fachlich fundierte Angebote und ein eigenständiges Markenerlebnis zu positionieren.

Professionelle Ausbildung als Grundlage der Umsetzung

Die GLOWY SKIN ACADEMY™ vermittelt die fachlichen und methodischen Grundlagen für die Umsetzung dieser Angebote. Lizenz A umfasst die Qualifikation für Face-Yoga- und Skin-Sculpting-Kursformate. Lizenz B ergänzt die Ausbildung um die Konzeption, Organisation und Durchführung von Workshop- und Retreat-Formaten.

Die CMD Aloe Vera Studioline wird als professionelle Hautpflege in die Anwendung eingebunden. Für CMD-B2B-Partner sieht die Zusammenarbeit einen besonderen Ausbildungsvorteil vor.

So erhalten die Institute einen zusammenhängenden Ansatz aus Weiterbildung, Angebotsentwicklung und Produkterlebnis, den sie für die Weiterentwicklung ihres eigenen Geschäfts nutzen können.

Strategie, Editorial und Visual Design aus einer Hand

Die gesamte strategische und kreative Projektentwicklung wurde von Iris Kuhn unter organic concepts übernommen. Der Leistungsumfang reicht von der ursprünglichen Geschäftsidee und der Kooperationsstrategie über die Konzeption der Umsatzoptionen bis zur redaktionellen und visuellen Umsetzung.

Dazu gehören:
  • Strategische Ideenentwicklung und Cross-Marketing-Konzeption
  • Entwicklung des gemeinsamen Angebots und der Nutzenargumentation für B2B-Partner
  • Verknüpfung von Ausbildung, Workshops, Produkterlebnis und Kundenbindung
  • Strategisches Storytelling und Editorial-Konzeption
  • Inhaltliche Ausarbeitung und sämtliche Newsletter-Texte
  • Creative Direction, Visual Design und Newsletter-Layout
  • Persönliche Projektbegleitung und Abstimmung mit CMD Naturkosmetik
Das gemeinsame Newsletter-Editorial übersetzt die Geschäftsidee in eine nachvollziehbare Kommunikation für professionelle Anwender. Es führt von der Vorstellung der Partnerschaft über die Ausbildungsangebote bis zu den praktischen Einsatzmöglichkeiten und wirtschaftlichen Potenzialen im Institut. CMD Naturkosmetik hat den Newsletter bereits per E-Mail an seinen B2B-Verteiler versandt.

Marken- und Konzeptentwicklung über Branchengrenzen hinweg

Die Zusammenarbeit zeigt exemplarisch, wie organic concepts strategische Marken- und Konzeptentwicklung mit kreativer Umsetzung verbindet. Am Anfang stehen die Identität eines Unternehmens, seine Kompetenzen und die Bedürfnisse seiner Zielgruppen. Daraus entstehen neue Geschäftsangebote, passende Kooperationen und individuelle Kommunikationskonzepte.

Für Skincare-Marken und ihre professionellen Partner können dies neue Anwendungs- und Vermarktungsformate sein. Für Unternehmen aus Travel, Hospitality & Leisure, Gastronomie, Kunst, Interior oder Real Estate können daraus eigenständige Erlebnisangebote, branchenübergreifende Kooperationen und neue Zugänge zu relevanten Zielgruppen entstehen.

organic concepts begleitet diese Entwicklung von der ersten Idee bis zur kommunikativen Umsetzung. Brand Development, Corporate Identity, Editorial sowie PR & Communications greifen dabei ineinander – mit dem Ziel, unternehmerische Potenziale zu erschließen und die Besonderheiten einer Marke sichtbar und erlebbar zu machen.

KONTAKT:

welcome@organic-concepts.de

Anlagen

Website Promotion

Website Promotion
GLOWY SKIN ACADEMY™ Professionelle FACE YOGA & SKIN SCULPTING Ausbildung

organic concepts GmbH

Brand Development · Corporate Identity · Editorial · PR & Communications

organic concepts ist eine inhabergeführte Boutique-Agentur für strategische Marken- und Konzeptentwicklung, Corporate Identity sowie PR & Communications mit Sitz in Deidesheim an der Deutschen Weinstraße.

Gegründet und geführt von Iris Kuhn, CEO & Creative Director, verbindet organic concepts langjährige Erfahrung in Markenentwicklung, Marketing und Premium Positioning mit kreativer Konzeption und einem ausgeprägten Verständnis für Ästhetik, Storytelling und unternehmerische Strategie. Eine besondere Stärke liegt darin, unerschlossene Potenziale zu erkennen und daraus innovative Business Cases, außergewöhnliche Cross-Marketing-Ideen und strategische Markenkooperationen zu entwickeln. So entstehen eigenständige Markenwelten, neue Geschäftsangebote und Vermarktungswege sowie individuelle Kommunikationsstrategien – von der ersten Idee bis zur Umsetzung.

Das Leistungsspektrum reicht von Markenpositionierung, Corporate Identity und visueller Markenführung über Company Profiles, Editorial Content und digitale Markenauftritte bis hin zu strategischer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Im Mittelpunkt stehen individuelle, inhabergeführte Unternehmen, Persönlichkeiten und Marken aus den Bereichen Skincare & Beauty, Travel, Hospitality & Leisure, Gastronomie, Kunst & Galerien, Interior & Concept Stores sowie Real Estate. organic concepts begleitet Unternehmen dabei, ihre Identität zu schärfen, sichtbar zu machen oder sich neu zu positionieren. Dafür entstehen keine standardisierten Kommunikationslösungen, sondern präzise auf Marke, Markt und Zielgruppe abgestimmte Konzepte – von der strategischen Idee bis zur kommunikativen Umsetzung.

Neben der Beratung und Entwicklung externer Marken ist organic concepts Initiator und Markenhaus der eigenen Konzepte CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR®, GLOWY SKIN ACADEMY™ und CÔTÉ CŒUR®.

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