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organic concepts GmbH Weinstraße 5b 67146 Deidesheim, Deutschland http://cotecoeur.de
Ansprechpartner:in Frau Iris Kuhn
Logo der Firma organic concepts GmbH

organic concepts: Neue Impulse für Marken, Unternehmen und kreative Konzepte in Deidesheim

Boutique-Agentur für Brand Development, Corporate Identity, Editorial und PR & Communications positioniert sich am Standort Deutsche Weinstraße

(lifePR) (Deidesheim, )
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Deidesheim zählt zu den profiliertesten Destinationen an der Deutschen Weinstraße. 

Wein, Kulinarik und Hotellerie treffen hier auf Kultur, anspruchsvollen Einzelhandel, Immobilien, Interior und neue unternehmerische Konzepte. Mit der wachsenden überregionalen Wahrnehmung des Standorts steigen zugleich die Anforderungen an eine eigenständige Positionierung, professionelle Markenführung und strategische Öffentlichkeitsarbeit.

Genau hier setzt organic concepts an. Die von Iris Kuhn gegründete und geführte Boutique-Agentur mit Sitz in Deidesheim verbindet strategische Marken- und Konzeptentwicklung, Corporate Identity, Editorial sowie PR & Communications zu individuellen Kommunikations- und Geschäftskonzepten.

„Gerade an einem Standort wie Deidesheim reicht es heute nicht mehr aus, ein außergewöhnliches Produkt, einen besonderen Ort oder eine gute Geschäftsidee zu haben. Entscheidend ist, daraus eine unverwechselbare Identität zu entwickeln und diese über die richtigen Kommunikationskanäle sichtbar zu machen“, beschreibt Iris Kuhn den Ansatz von organic concepts.

Die Agentur richtet sich insbesondere an inhabergeführte Unternehmen, Persönlichkeiten und Marken aus Hotellerie, Gastronomie, Wein, Kunst und Kultur, Leisure, Retail, Interior, Immobilien, SPA, Beauty und Wellbeing, die sich neu positionieren, ihre bestehende Identität schärfen oder neue Geschäfts- und Kooperationsmodelle entwickeln möchten.

Dabei versteht sich organic concepts bewusst nicht als klassische Full-Service-Agentur. Im Mittelpunkt stehen individuelle Konzepte, die aus der Identität eines Unternehmens heraus entwickelt werden. Das Leistungsspektrum reicht von Brand Development, Markenpositionierung und Corporate Identity über Company Profiles, Editorial Content und digitale Markenauftritte bis hin zu Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Entwicklung strategischer Kooperationen.

Von der Idee zur eigenständigen Markenwelt

Wie weit dieser Ansatz reichen kann, zeigt organic concepts auch mit den eigenen von Iris Kuhn entwickelten Markenwelten CELLBERRIES®SPA MANUFACTUR®GLOWY SKIN ACADEMY™ und CÔTÉ CŒUR®. Sie verbinden Produkt- und Konzeptentwicklung mit Markenstrategie, Design, Editorial, PR, Kooperationen und direkter Marktpositionierung.

Diese unternehmerische Perspektive prägt auch die Arbeit für externe Auftraggeber: organic concepts entwickelt Kommunikation nicht isoliert, sondern betrachtet Marke, Geschäftsmodell, Zielgruppe, Standort und Marktpotenzial als Ganzes.

Deidesheim als Standort und Bühne für neue Konzepte

Gerade die Deutsche Weinstraße und insbesondere Deidesheim bieten dafür ein außergewöhnliches Umfeld. Die Verbindung aus regionaler Identität und überregionaler Anziehungskraft schafft Potenzial für Unternehmen, die sich nicht ausschließlich an ein lokales Publikum richten, sondern anspruchsvolle Gäste und Kunden aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus erreichen möchten.

organic concepts möchte diesen Wandel aktiv begleiten – mit Marken- und Kommunikationskonzepten für bestehende Unternehmen ebenso wie für neue Häuser, Galerien, Stores, Hospitality-, Immobilien- und Lifestyle-Konzepte, die in der Region entstehen.

organic concepts
Brand Development · Corporate Identity · Editorial · PR & Communications
Deidesheim · Deutsche Weinstraße

CONTACT: welcome@organic-concepts.de

Website Promotion

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organic concepts GmbH

Brand Development · Corporate Identity · Editorial · PR & Communications

organic concepts ist eine inhabergeführte Boutique-Agentur für strategische Marken- und Konzeptentwicklung, Corporate Identity sowie PR & Communications mit Sitz in Deidesheim an der Deutschen Weinstraße.

Gegründet und geführt von Iris Kuhn/CEO & Creative Director, verbindet organic concepts langjährige Erfahrung in Markenentwicklung, Marketing und Premium Positioning mit kreativer Konzeption und einem ausgeprägten Verständnis für Ästhetik, Storytelling und unternehmerische Strategie. Daraus entstehen eigenständige Markenwelten, neue Geschäfts- und Kooperationskonzepte sowie individuelle Kommunikationsstrategien – von der ersten Idee bis zur Umsetzung.

Das Leistungsspektrum reicht von Markenpositionierung, Corporate Identity und visueller Markenführung über Company Profiles, Editorial Content und digitale Markenauftritte bis hin zu strategischer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Im Mittelpunkt stehen individuelle, inhabergeführte Unternehmen, Persönlichkeiten und Marken, die ihre Identität schärfen, sichtbar machen oder neu positionieren möchten. organic concepts entwickelt dafür keine standardisierten Kommunikationslösungen, sondern präzise auf Marke, Markt und Zielgruppe abgestimmte Konzepte – von der strategischen Idee bis zur kommunikativen Umsetzung.

Neben der Beratung und Entwicklung externer Marken ist organic concepts Initiator und Markenhaus der eigenen Konzepte CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR®, GLOWY SKIN ACADEMY™ und CÔTÉ CŒUR®.

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