Urban Loft Living in Ludwigshafen – Architektonisches 3-Zimmer-Loft im denkmalgeschützten Hemshof-Ensemble
Hochwertige Loftwohnung mit Balkon, Smart-Home-System, Aufzug und Designausstattung in der Metropolregion Rhein-Neckar
Mit einem aktuellen Immobilienangebot in Ludwigshafen am Rhein präsentiert KUHN OBJEKTE ein außergewöhnliches 3-Zimmer-Loft innerhalb eines denkmalgeschützten Gebäudeensembles im Stadtteil Hemshof. Die Immobilie verbindet den Charakter historischer Architektur aus dem Jahr 1927 mit modernem Wohnkomfort, großzügigen Sichtachsen und einer klaren, urbanen Formensprache.
Auf rund 115 m² Wohnfläche entfaltet sich ein offenes Raumkonzept mit lichtdurchfluteten Wohnbereichen, hochwertigen Materialien und moderner technischer Ausstattung. Große Fensterflächen sowie die offene Gestaltung des Koch-, Ess- und Wohnbereichs prägen den typischen Loftcharakter der Immobilie und schaffen eine ruhige, moderne Wohnatmosphäre.
Die hochwertige next125 Designküche mit Geräten von Gaggenau und Siemens fügt sich harmonisch in die reduzierte Architektur ein und unterstreicht den hochwertigen Interior-Ansatz des Objekts. Ergänzt wird das Wohnkonzept durch ein KNX Smart-Home-System, Fußbodenheizung und Fußbodenkühlung, barrierefreien Zugang sowie einen Aufzug direkt zur Wohnung.
Auch die Lage innerhalb Ludwigshafens gewinnt zunehmend an Attraktivität. Der Stadtteil Ludwigshafen-Nord / Hemshof verbindet urbane Infrastruktur mit kurzen Wegen innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar. Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und öffentliche Verkehrsmittel befinden sich in unmittelbarer Umgebung und machen den Standort insbesondere für Menschen interessant, die urbanes Wohnen mit architektonischem Charakter suchen.
Mit der Vermarktung solcher Immobilien setzt KUHN OBJEKTE bewusst auf eine selektive und hochwertige Immobilienpräsentation. Die Boutique Immobilienagentur aus Limburgerhof fokussiert sich auf charakterstarke Wohnimmobilien, architektonische Wohnkonzepte sowie eine präzise Positionierung im digitalen Immobilienmarkt.
Anstelle klassischer Massenvermarktung stehen hochwertige Exposés, ruhige Bildsprache, digitale Sichtbarkeit und persönliche Begleitung im Mittelpunkt der Vermarktungsstrategie.
Weitere Informationen zur Immobilie und zur aktuellen Vermarktung hochwertiger Wohnimmobilien in Ludwigshafen am Rhein und der Metropolregion Rhein-Neckar finden Interessierte unter: https://www.kuhn-objekte.de