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Urban Loft Living in Ludwigshafen – Architektonisches 3-Zimmer-Loft im denkmalgeschützten Hemshof-Ensemble

Hochwertige Loftwohnung mit Balkon, Smart-Home-System, Aufzug und Designausstattung in der Metropolregion Rhein-Neckar

(lifePR) (Deidesheim, )
Loftwohnungen mit klarer Architektur, offenen Raumkonzepten und hochwertiger Ausstattung zählen zunehmend zu den gefragtesten Wohnformen im urbanen Immobilienmarkt. Besonders Immobilien, die historische Bausubstanz mit moderner Architektur verbinden, gewinnen im Bereich hochwertiger Wohnimmobilien in der Metropolregion Rhein-Neckar an Bedeutung.

Mit einem aktuellen Immobilienangebot in Ludwigshafen am Rhein präsentiert KUHN OBJEKTE ein außergewöhnliches 3-Zimmer-Loft innerhalb eines denkmalgeschützten Gebäudeensembles im Stadtteil Hemshof. Die Immobilie verbindet den Charakter historischer Architektur aus dem Jahr 1927 mit modernem Wohnkomfort, großzügigen Sichtachsen und einer klaren, urbanen Formensprache.

Auf rund 115 m² Wohnfläche entfaltet sich ein offenes Raumkonzept mit lichtdurchfluteten Wohnbereichen, hochwertigen Materialien und moderner technischer Ausstattung. Große Fensterflächen sowie die offene Gestaltung des Koch-, Ess- und Wohnbereichs prägen den typischen Loftcharakter der Immobilie und schaffen eine ruhige, moderne Wohnatmosphäre.

Die hochwertige next125 Designküche mit Geräten von Gaggenau und Siemens fügt sich harmonisch in die reduzierte Architektur ein und unterstreicht den hochwertigen Interior-Ansatz des Objekts. Ergänzt wird das Wohnkonzept durch ein KNX Smart-Home-System, Fußbodenheizung und Fußbodenkühlung, barrierefreien Zugang sowie einen Aufzug direkt zur Wohnung.

Auch die Lage innerhalb Ludwigshafens gewinnt zunehmend an Attraktivität. Der Stadtteil Ludwigshafen-Nord / Hemshof verbindet urbane Infrastruktur mit kurzen Wegen innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar. Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und öffentliche Verkehrsmittel befinden sich in unmittelbarer Umgebung und machen den Standort insbesondere für Menschen interessant, die urbanes Wohnen mit architektonischem Charakter suchen.

Mit der Vermarktung solcher Immobilien setzt KUHN OBJEKTE bewusst auf eine selektive und hochwertige Immobilienpräsentation. Die Boutique Immobilienagentur aus Limburgerhof fokussiert sich auf charakterstarke Wohnimmobilien, architektonische Wohnkonzepte sowie eine präzise Positionierung im digitalen Immobilienmarkt.

Anstelle klassischer Massenvermarktung stehen hochwertige Exposés, ruhige Bildsprache, digitale Sichtbarkeit und persönliche Begleitung im Mittelpunkt der Vermarktungsstrategie.

Weitere Informationen zur Immobilie und zur aktuellen Vermarktung hochwertiger Wohnimmobilien in Ludwigshafen am Rhein und der Metropolregion Rhein-Neckar finden Interessierte unter: https://www.kuhn-objekte.de

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CELLBERRIES®
The Glow Code – Holistic Glow. Pure Cell Intelligence.
High-Performance Skincare System mit fünf Signature Treatments – entwickelt für sichtbare Konturdefinition, Kollagenaktivierung und langanhaltenden Glow.



SPA MANUFACTUR®
Professionelle Spa-Produktlinie & Signature Treatment Collection von Iris Kuhn.
Entwickelt für High-End-Hotelspas – vereint luxuriöse Formulierungen, effiziente Schulungssysteme und wirtschaftlich skalierbare Spa-Konzepte.
Beinhaltet ein 360° Marketing Package – exklusiv & kostenfrei für Spa-Partner.



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Online-Trainingsplattform von Iris Kuhn – verbindet ästhetische Präzision, Gesichtsanatomie und sensorisches Bewusstsein.



CÔTÉ CŒUR®
Das Lifestyle-Blogazine von Iris Kuhn – kuratiert an der Schnittstelle von Ästhetik, Wellbeing und botanischer Intelligenz.
CÔTÉ CŒUR® vereint Skincare, Nutrition, Spa Culture & Slow Luxury in einem redaktionellen Format.
Hier erscheinen exklusiv die Marken CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR® und die GLOWY SKIN ACADEMY™ – sowie zweimal im Monat der MOON GUIDE von Iris Kuhn, ein stilpräziser Leitfaden für zyklische Hautpflege, hormonelle Balance und sinnlich-intelligente Selbstfürsorge.




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