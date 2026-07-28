Split-Level-Bungalow mit Atriumgarten in Ludwigshafen-Ruchheim – Architektur mit Charakter in gefragter Wohnlage

Architektur entfaltet ihre besondere Qualität dort, wo sie den Alltag bereichert. Häuser mit einer klaren architektonischen Handschrift schaffen nicht nur Wohnraum, sondern ein Lebensgefühl, das über klassische Grundrisse hinausgeht. Der aktuell von KUHN OBJEKTE angebotene Split-Level-Bungalow in Ludwigshafen-Ruchheim ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie durchdachte Raumkonzepte, eine ruhige Wohnlage und vielseitige Nutzungsmöglichkeiten zu einem harmonischen Gesamtkonzept verschmelzen.



Split-Level-Häuser zählen seit Jahrzehnten zu den besonderen Wohnformen der modernen Architektur. Die versetzten Ebenen schaffen eine natürliche Gliederung der Wohnbereiche und verbinden Offenheit mit angenehmen Rückzugsmöglichkeiten. Im vorliegenden Objekt befindet sich der großzügige Wohn- und Essbereich auf der unteren Ebene und öffnet sich unmittelbar zur Terrasse und dem geschützten Atriumgarten. Die privaten Schlafräume liegen auf einer halben Ebene darüber und verleihen dem Haus seine charakteristische Raumstruktur. Diese Architektur schafft ein Wohngefühl, das bis heute nichts von seiner Attraktivität verloren hat.



Mit rund 140 Quadratmetern Wohnfläche auf einem 336 Quadratmeter großen Grundstück bietet die Immobilie ideale Voraussetzungen für Menschen, die Wert auf eine ausgewogene Verbindung aus Wohnkomfort, Funktionalität und individueller Gestaltungsfreiheit legen. Der vollständig unterkellerte Bereich mit rund 78,77 Quadratmetern Nutzfläche eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für Homeoffice, Hobby, Fitness oder großzügige Stauraumlösungen und erweitert den Wohnwert der Immobilie nachhaltig.



Besonders der geschützte Atriumgarten prägt den Charakter dieses Hauses. Als privater Außenbereich schafft er eine harmonische Verbindung zwischen Innen- und Außenwohnen und bietet einen geschützten Rückzugsort mit hoher Aufenthaltsqualität. Gerade solche Außenbereiche zählen heute zu den gefragtesten Ausstattungsmerkmalen im hochwertigen Wohnsegment und unterstreichen die langfristige Attraktivität einer Immobilie.



Neben Architektur und Grundriss zählt die Lage zu den entscheidenden Faktoren einer nachhaltigen Immobilienentscheidung. Ludwigshafen-Ruchheim gehört zu den beliebten Wohnlagen im Westen der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kombination aus verkehrsberuhigter Wohnstraße, guter Infrastruktur sowie kurzen Wegen nach Ludwigshafen, Mannheim und Bad Dürkheim verbindet ruhiges Wohnen mit hoher Alltagstauglichkeit. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, medizinische Versorgung sowie die hervorragende Anbindung an die Autobahnen A61 und A650 machen den Standort ebenso attraktiv wie die nahegelegene Deutsche Weinstraße und zahlreiche Naherholungsgebiete.



Die Immobilie wurde laufend gepflegt und zuletzt 2012 modernisiert. Eine 2021 erneuerte Gasheizung sorgt für zeitgemäßen Wärmekomfort. Zur Immobilie gehört eine Garage, die sich etwa 50 Meter vom Haus entfernt befindet. Zusätzliche öffentliche Stellplätze im unmittelbaren Umfeld bieten komfortable Parkmöglichkeiten für Bewohner und Besucher.



Mit diesem Split-Level-Bungalow präsentiert KUHN OBJEKTE ein Immobilienangebot, das zeitlose Architektur, durchdachte Raumgestaltung und eine gefragte Wohnlage auf überzeugende Weise miteinander verbindet. Eine Immobilie für Menschen, die nicht nur ein Haus erwerben möchten, sondern ein Zuhause mit Charakter und nachhaltiger Wohnqualität suchen.



Weitere Informationen sowie das vollständige Exposé zu diesem Immobilienangebot erhalten Interessenten direkt bei KUHN OBJEKTE.

(lifePR) (