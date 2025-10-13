Seasonal Skin Revival: CELLBERRIES® präsentiert PURE VITAMINS BALM – High Performance Moisturizer für herbstliche Regeneration & Glow
Die neue Feuchtigkeitspflege vereint 3-fach Hyaluronsäure, liposomal verkapselte Vitamine A·C·E und wertvolle Pflanzenlipide – entwickelt im Layeringprinzip für professionelle Spa-Behandlungen und anspruchsvolle Daily Skincare.
Mit dem PURE VITAMINS BALM erweitert CELLBERRIES® seine FACELINE um eine luxuriöse High-Performance-Feuchtigkeitspflege, die speziell auf die Bedürfnisse dehydrierter, anspruchsvoller und sensitiver Haut abgestimmt ist.
Die cremig-leichte, samtige Textur spendet intensive Feuchtigkeit, stärkt die Hautbarriere und verleiht spürbare Geschmeidigkeit – ideal für die regenerativen Anforderungen der Herbst- und Wintermonate.
Die Formulierung kombiniert 3-fach Hyaluronsäure mit liposomal verkapselten Vitaminen A·C·E, Peptiden und Ceramiden sowie wertvollen Pflanzenlipiden aus Arganöl, Olivenöl, Sheabutter und Beerenwachs.
Das Ergebnis: eine geschützte, glatte und vitale Haut mit feinem, natürlichem Glow.
Der Balm bildet die perfekte Symbiose zwischen zellregenerierender Tiefenwirkung und sensorischer Pflegeästhetik.
Er zieht schnell ein, ohne zu beschweren, und bewahrt die Haut dank seiner ausgewogenen Lipidstruktur vor Feuchtigkeitsverlust – für ein geschmeidiges, elastisches Hautgefühl und eine sichtbar gestärkte Hautstruktur.
High Performance meets Botanical Clarity
Der PURE VITAMINS BALM steht für eine neue Generation moderner Pflege – klar in der Formulierung, wirkstoffreich in der Struktur und sinnlich in der Anwendung.
Er ist frei von Silikonen, Mineralölen, Parabenen, Paraffinen, PEGs, synthetischen Stabilisatoren und wird dermatologisch getestet.
Die Rezeptur ist clean, plantbased und wird in Deutschland gefertigt.
„Unsere Haut braucht in der kälteren Jahreszeit keine Schichten aus Produkten, sondern Schichten aus Wirkung“, erklärt Entwicklerin Iris Kuhn, Gründerin von CELLBERRIES®.
„Der Balm vereint präzise Wirkstoffe mit einer Textur, die sich wie selbstverständlich in das tägliche Layering integriert.“
Philosophie & Qualitätsmerkmale
CELLBERRIES® verfolgt ein ganzheitliches Hautpflegekonzept im Sinne der transdermalen Absorption, basierend auf einer exzellenten Hautvorbereitung durch die TRIPLE CLEANSE™ Methode.
Der Fokus liegt auf optimalen Ergebnissen für eine strahlende, ausgeglichene und gesunde Haut.
Das Pflegesystem ist nach dem Layering-Prinzip aufgebaut und versteht sich im Kontext von persönlichem Lifestyle, saisonalen Bedingungen sowie hormonellen und organischen Disbalancen nach TCM.
CELLBERRIES® steht für:
// 100 % Kompetenz in Skincare made in Germany
// 100 % soulful. clean. plantbased.
// Molekulare High-Performance-Wirkstoffe in hoher Dichte
// Rein pflanzliche & natürliche Rohstoffe zertifizierter Herkunft
// Botanical Blends aus 100 % reinen ätherischen Essenzen
// Kaltgepresste Samenöle aus erster Pressung & zertifizierter Herkunft
// Dermatologisch getestet
Die Linie umfasst 12 synergistische Produkte und wurde als Systempflege im Layeringprinzip für tägliche Anwendungen im professionellen Luxury SPA – inklusive 5 Signature Treatments – sowie für die Daily Skincare Routine im privaten Bereich entwickelt.
Produziert wird nach dem Farm-to-Skin-Prinzip – in kleinen Chargen, für eine hohe energetische Frequenz botanischer Inhaltsstoffe.
Education & Expertise
Die GLOWY SKIN ACADEMY™ by Iris Kuhn vermittelt das Wissen hinter CELLBERRIES® in exklusiven Skincare Coachings, Face Yoga und Skin Sculpting Masterclasses.
Das Programm richtet sich sowohl an Endanwenderinnen als auch an B2B-Partner im Premium Spa-Segment und basiert auf der praktischen Anwendung des CELLBERRIES® Layering-Systems.
Über CELLBERRIES®
CELLBERRIES® ist die High-Performance Skincare Brand von Iris Kuhn – entwickelt für anspruchsvolle Hautpflege im Spannungsfeld von Spa-Kompetenz, Ästhetik und Funktionalität.
Die Marke folgt dem Prinzip:
THE GLOW CODE. PURE CELL INTELLIGENCE.
Iris Kuhn bringt über 25 Jahre Erfahrung in der internationalen Luxushotellerie ein – darunter Spa-Konzepte und Produktentwicklungen für Häuser wie Four Seasons und Aman Resorts.
Ihre Arbeit verbindet Design, Aromakomposition und funktionelle Pflanzenwirkstoffe zu einem klar strukturierten Pflegesystem mit spürbarer Wirktiefe.
Verfügbarkeit & Vertrieb
Der PURE VITAMINS BALM ist ab sofort im offiziellen Online-Store unter www.cotecoeur.de erhältlich.
CELLBERRIES® wird exklusiv in autorisierten Premium SPAs und ausgewählten Partnerhäusern geführt.
Pressekontakt
CELLBERRIES® | CÔTÉ CŒUR Blogazine
Deidesheim | Deutschland
welcome@cotecoeur.de
www.cotecoeur.de