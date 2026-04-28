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SPF 50 Tagespflege für anspruchsvolle Haut: CELLBERRIES® Pure Vitamins Balm vereint Feuchtigkeit, Anti-Pollution und Breitbandschutz

Multifunktionale Tagescreme mit SPF 50: Feuchtigkeitsbalance, Hautschutz und Anti-Aging in einem System

(lifePR) (Deidesheim, )
Mit dem PURE VITAMINS SPF 50 BALM von CELLBERRIES® entsteht eine neue Kategorie der täglichen Hautpflege: eine Tagespflege mit SPF 50, die nicht nur vor UV-Strahlung schützt, sondern gezielt auf Feuchtigkeitsmangel, Umweltstress und vorzeitige Hautalterung reagiert.

Die Formulierung kombiniert Breitbandschutz (UVA/UVB) mit einem antioxidativen Wirkstoffsystem gegen Blue Light und Luftverschmutzung – zwei der zentralen Faktoren für oxidative Zellbelastung im urbanen Alltag.

Feuchtigkeit & Hautbarriere: Tagespflege für trockene, dehydrierte und lipidarme Haut

Im Zentrum steht eine balancierte Feuchtigkeits- und Lipidversorgung, die speziell für:
  • trockene Haut
  • dehydrierte Haut
  • empfindliche Haut
  • anspruchsvolle, reaktive Hautzustände
entwickelt wurde.

Pflanzliche Lipide wie Babassuöl, Kokosöl, Mango-Lipidderivate und Sonnenblumenöl unterstützen die Hautbarriere und reduzieren Feuchtigkeitsverlust, während Glycerin und Panthenol intensiv hydratisieren.

Ergebnis:
Eine glatte, ausgeglichene Hautoberfläche, die Wirkstoffe optimal aufnehmen kann.

Anti-Pollution & Blue-Light-Schutz: Antioxidative Tagespflege gegen freie Radikale

Der integrierte Phyto-Protect-Complex wirkt gezielt gegen freie Radikale, die durch:
  • UV-Strahlung
  • digitale Bildschirmnutzung (Blue Light)
  • Feinstaub und Umweltbelastung
entstehen.

Mit Preiselbeer-Stammzellen, Aloe Vera, Vitamin E und ProVitamin B5 wird die Haut:
  • in ihrer Zellstruktur unterstützt
  • vor oxidativem Stress geschützt
  • in ihrer natürlichen Regeneration stabilisiert
Diese antioxidative Wirkung ist ein entscheidender Bestandteil moderner Anti-Aging Tagespflege.

SPF 50 Breitbandschutz: UVA- und UVB-Schutz als integrierter Bestandteil der Tagespflege

Die Formulierung enthält moderne, photostabile UV-Filter, die einen zuverlässigen SPF 50 Breitbandschutz gegen UVA- und UVB-Strahlung bieten.

Eingebettet in eine lipidbasierte Balm-Textur entsteht ein:
  • gleichmäßiger Schutzfilm
  • flexibler Hautabschluss
  • hoher Tragekomfort ohne Weißel-Effekt
Der UV-Schutz wird dadurch nicht isoliert, sondern als Teil der täglichen Hautpflege integriert.

Layering-System: Warum diese SPF 50 Tagespflege ihre volle Wirkung erst im System entfaltet

CELLBERRIES® arbeitet mit einem gezielten Skincare Layering-System, das die Wirkung der Tagespflege verstärkt.

Empfohlene Routine:
  1. Hyaluron Tonic – für intensive Durchfeuchtung und Bindung hauteigener Feuchtigkeit
  2. Serum (Booster I oder II) – mit mehrfachem Hyaluronkomplex
  3. Moisturizer (optional) – zur Lipidauffüllung
  4. SPF 50 Balm – als abschließende schützende Tagespflege
Vorteil:
  • bessere Feuchtigkeitsbindung
  • stabilere Hautbarriere
  • gleichmäßige Verteilung des SPF-Films
Die Haut wird so nicht nur geschützt, sondern in einen funktional ausgeglichenen Zustand gebracht.

Ultra-Smooth Balm Textur: Tagescreme mit SPF 50 als Make-up-Basis

Die leichte Balm-Textur wirkt:
  • feuchtigkeitsspendend
  • glättend
  • ausgleichend
und eignet sich ideal als Make-up-Grundlage, ohne die Haut zu beschweren.

Fazit: SPF 50 Tagespflege als ganzheitlicher Hautschutz im urbanen Alltag

Der PURE VITAMINS SPF 50 BALM ist mehr als eine klassische Sonnencreme oder Feuchtigkeitscreme.

Er vereint:
  • Tagespflege für trockene und empfindliche Haut
  • SPF 50 Sonnenschutz mit Breitbandschutz
  • Anti-Pollution und Blue-Light-Schutz
  • Feuchtigkeits- und Lipidbalance
in einem einzigen Produkt – als abschließender Schritt einer intelligenten Skincare-Routine.

CELLBERRIES®

The Glow Code – Holistic Glow. Pure Intelligence.

Organic Concepts GmbH

CELLBERRIES®
The Glow Code – Holistic Glow. Pure Cell Intelligence.
High-Performance Skincare System mit fünf Signature Treatments – entwickelt für sichtbare Konturdefinition, Kollagenaktivierung und langanhaltenden Glow.



SPA MANUFACTUR®
Professionelle Spa-Produktlinie & Signature Treatment Collection von Iris Kuhn.
Entwickelt für High-End-Hotelspas – vereint luxuriöse Formulierungen, effiziente Schulungssysteme und wirtschaftlich skalierbare Spa-Konzepte.
Beinhaltet ein 360° Marketing Package – exklusiv & kostenfrei für Spa-Partner.



GLOWY SKIN ACADEMY™
Face Yoga · Skin Sculpting · Holistic Education · Masterclasses · Workshops · Retreats
Online-Trainingsplattform von Iris Kuhn – verbindet ästhetische Präzision, Gesichtsanatomie und sensorisches Bewusstsein.



CÔTÉ CŒUR®
Das Lifestyle-Blogazine von Iris Kuhn – kuratiert an der Schnittstelle von Ästhetik, Wellbeing und botanischer Intelligenz.
CÔTÉ CŒUR® vereint Skincare, Nutrition, Spa Culture & Slow Luxury in einem redaktionellen Format.
Hier erscheinen exklusiv die Marken CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR® und die GLOWY SKIN ACADEMY™ – sowie zweimal im Monat der MOON GUIDE von Iris Kuhn, ein stilpräziser Leitfaden für zyklische Hautpflege, hormonelle Balance und sinnlich-intelligente Selbstfürsorge.




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