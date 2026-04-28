SPF 50 Tagespflege für anspruchsvolle Haut: CELLBERRIES® Pure Vitamins Balm vereint Feuchtigkeit, Anti-Pollution und Breitbandschutz

Die Formulierung kombiniert Breitbandschutz (UVA/UVB) mit einem antioxidativen Wirkstoffsystem gegen Blue Light und Luftverschmutzung – zwei der zentralen Faktoren für oxidative Zellbelastung im urbanen Alltag.
Feuchtigkeit & Hautbarriere: Tagespflege für trockene, dehydrierte und lipidarme Haut
Im Zentrum steht eine balancierte Feuchtigkeits- und Lipidversorgung, die speziell für:
- trockene Haut
- dehydrierte Haut
- empfindliche Haut
- anspruchsvolle, reaktive Hautzustände
Pflanzliche Lipide wie Babassuöl, Kokosöl, Mango-Lipidderivate und Sonnenblumenöl unterstützen die Hautbarriere und reduzieren Feuchtigkeitsverlust, während Glycerin und Panthenol intensiv hydratisieren.
Ergebnis:
Eine glatte, ausgeglichene Hautoberfläche, die Wirkstoffe optimal aufnehmen kann.
Anti-Pollution & Blue-Light-Schutz: Antioxidative Tagespflege gegen freie Radikale
Der integrierte Phyto-Protect-Complex wirkt gezielt gegen freie Radikale, die durch:
- UV-Strahlung
- digitale Bildschirmnutzung (Blue Light)
- Feinstaub und Umweltbelastung
Mit Preiselbeer-Stammzellen, Aloe Vera, Vitamin E und ProVitamin B5 wird die Haut:
- in ihrer Zellstruktur unterstützt
- vor oxidativem Stress geschützt
- in ihrer natürlichen Regeneration stabilisiert
SPF 50 Breitbandschutz: UVA- und UVB-Schutz als integrierter Bestandteil der Tagespflege
Die Formulierung enthält moderne, photostabile UV-Filter, die einen zuverlässigen SPF 50 Breitbandschutz gegen UVA- und UVB-Strahlung bieten.
Eingebettet in eine lipidbasierte Balm-Textur entsteht ein:
- gleichmäßiger Schutzfilm
- flexibler Hautabschluss
- hoher Tragekomfort ohne Weißel-Effekt
Layering-System: Warum diese SPF 50 Tagespflege ihre volle Wirkung erst im System entfaltet
CELLBERRIES® arbeitet mit einem gezielten Skincare Layering-System, das die Wirkung der Tagespflege verstärkt.
Empfohlene Routine:
- Hyaluron Tonic – für intensive Durchfeuchtung und Bindung hauteigener Feuchtigkeit
- Serum (Booster I oder II) – mit mehrfachem Hyaluronkomplex
- Moisturizer (optional) – zur Lipidauffüllung
- SPF 50 Balm – als abschließende schützende Tagespflege
- bessere Feuchtigkeitsbindung
- stabilere Hautbarriere
- gleichmäßige Verteilung des SPF-Films
Ultra-Smooth Balm Textur: Tagescreme mit SPF 50 als Make-up-Basis
Die leichte Balm-Textur wirkt:
- feuchtigkeitsspendend
- glättend
- ausgleichend
Fazit: SPF 50 Tagespflege als ganzheitlicher Hautschutz im urbanen Alltag
Der PURE VITAMINS SPF 50 BALM ist mehr als eine klassische Sonnencreme oder Feuchtigkeitscreme.
Er vereint:
- Tagespflege für trockene und empfindliche Haut
- SPF 50 Sonnenschutz mit Breitbandschutz
- Anti-Pollution und Blue-Light-Schutz
- Feuchtigkeits- und Lipidbalance
CELLBERRIES®
The Glow Code – Holistic Glow. Pure Intelligence.