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Organic Concepts GmbH Weinstraße 5b 67146 Deidesheim, Deutschland http://cotecoeur.de
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SPA MANUFACTUR® präsentiert die neue Generation professioneller SPA Kosmetik: PURE VITAMINS BODY GEL NO. I und PURE VITAMINS BODY MILK NO. I jetzt mit

Die neuen Formulierungen verbinden Botanical Phyto-Komplex, Bio-Bergwacholderhydrolat, Aloe Vera, Hyaluron und kostbare Pflanzenlipide zu einer professionellen Summer-Hydration-Körperpflege für anspruchsvolle Haut.

(lifePR) (Deidesheim, )
Nach intensiven Sommerwochen benötigt die Haut deutlich mehr als eine klassische Bodylotion. Hitze, UV-Strahlung, Klimaanlagen sowie Salz- und Chlorwasser können den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt der Haut erheblich beanspruchen. Mit der Neuformulierung des PURE VITAMINS BODY GEL NO. I und der PURE VITAMINS BODY MILK NO. I setzt SPA MANUFACTUR® einen neuen Qualitätsmaßstab im Bereich professioneller SPA Kosmetik, Clean Skincare und Premium Naturkosmetik.

Im Mittelpunkt der Weiterentwicklung steht eine bewusst optimierte Rezepturbasis: Statt eines hohen Wasseranteils enthalten beide Formulierungen nun hochwertiges Bio-Bergwacholderhydrolat. Gemeinsam mit Bio-Aloe Vera, Hyaluron, einem Botanical Phyto-Komplex sowie kostbaren Pflanzenlipiden entstehen Rezepturen, die moderne Hautphysiologie und professionelle SPA-Expertise miteinander verbinden.

„In professionellen SPA-Konzepten geht es heute längst nicht mehr ausschließlich um Pflege. Gäste erwarten saisonale Treatment-Konzepte, intelligente Wirkstoffsysteme und Anwendungen, die den tatsächlichen Bedürfnissen ihrer Haut entsprechen. Genau diesen Anspruch verfolgen wir mit der Weiterentwicklung unserer PURE VITAMINS BODY COLLECTION.“ - Iris Kuhn, CEO der organic concepts GmbH und Gründerin von SPA MANUFACTUR® -

Professionelle SPA Kosmetik für die Sommermonate

Das PURE VITAMINS BODY GEL NO. I bildet den ersten Schritt des professionellen Body-Layerings. Die leichte Geltextur mit Bio-Bergwacholderhydrolat, Bio-Aloe Vera und Hyaluron versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und schenkt ihr ein angenehm frisches Hautgefühl.

Anschließend ergänzt die PURE VITAMINS BODY MILK NO. I das Pflegeritual mit hochwertigen Pflanzenlipiden, Hyaluron und pflegenden Pflanzenölen. Beide Produkte wurden so entwickelt, dass sie sich optimal ergänzen und gemeinsam ein professionelles Home-SPA-Ritual ermöglichen.

Botanical Body Care statt klassischer Körperpflege

Mit der Neuformulierung unterstreicht SPA MANUFACTUR® seine Positionierung als Premium-SPA-Marke für Botanical Body Care, Green Skincare und Premium Naturkosmetik.

Die Rezepturen verzichten konsequent auf Silikone, Mineralöle, PEGs, Paraffine, Parabene und Farbstoffe und setzen stattdessen auf hochwertige botanische Wirkstoffe, Bio-Hydrolate und moderne Wirkstoffkosmetik.

Über SPA MANUFACTUR®

SPA MANUFACTUR® entwickelt professionelle SPA Kosmetik, Clean Skincare, Green Skincare und Premium Naturkosmetik für Hotels, Destination SPAs und anspruchsvolle Endverbraucher. Die Kollektion verbindet moderne Hautphysiologie mit hochwertigen Pflanzenwirkstoffen, Bio-Hydrolaten und Aromatherapie zu ganzheitlichen Pflege- und Treatment-Konzepten für professionelle SPA-Anwendungen und Home-SPA-Rituale.

Die Produkte sind exklusiv über CÔTÉ CŒUR® sowie bei Organic Luxury München und dem BLU SPA im Hotel BAYERISCHER HOF MÜNCHEN mit SPA Treatments erhältlich.

PURE VITAMINS BODY GEL / 200 ml / Pumpspenderflasche Alu (kühlbar) / UVP119€

PURE VITAMINS BODY MILK NO. I / 200 ml / Pumpspenderflasche Alu (kühlbar) / UVP119€

Organic Concepts GmbH

CELLBERRIES®
The Glow Code – Holistic Glow. Pure Cell Intelligence.
High-Performance Skincare System mit fünf Signature Treatments – entwickelt für sichtbare Konturdefinition, Kollagenaktivierung und langanhaltenden Glow.



SPA MANUFACTUR®
Professionelle Spa-Produktlinie & Signature Treatment Collection von Iris Kuhn.
Entwickelt für High-End-Hotelspas – vereint luxuriöse Formulierungen, effiziente Schulungssysteme und wirtschaftlich skalierbare Spa-Konzepte.
Beinhaltet ein 360° Marketing Package – exklusiv & kostenfrei für Spa-Partner.



GLOWY SKIN ACADEMY™
Face Yoga · Skin Sculpting · Holistic Education · Masterclasses · Workshops · Retreats
Online-Trainingsplattform von Iris Kuhn – verbindet ästhetische Präzision, Gesichtsanatomie und sensorisches Bewusstsein.



CÔTÉ CŒUR®
Das Lifestyle-Blogazine von Iris Kuhn – kuratiert an der Schnittstelle von Ästhetik, Wellbeing und botanischer Intelligenz.
CÔTÉ CŒUR® vereint Skincare, Nutrition, Spa Culture & Slow Luxury in einem redaktionellen Format.
Hier erscheinen exklusiv die Marken CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR® und die GLOWY SKIN ACADEMY™ – sowie zweimal im Monat der MOON GUIDE von Iris Kuhn, ein stilpräziser Leitfaden für zyklische Hautpflege, hormonelle Balance und sinnlich-intelligente Selbstfürsorge.




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