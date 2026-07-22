SPA MANUFACTUR® präsentiert die neue Generation professioneller SPA Kosmetik: PURE VITAMINS BODY GEL NO. I und PURE VITAMINS BODY MILK NO. I jetzt mit
Die neuen Formulierungen verbinden Botanical Phyto-Komplex, Bio-Bergwacholderhydrolat, Aloe Vera, Hyaluron und kostbare Pflanzenlipide zu einer professionellen Summer-Hydration-Körperpflege für anspruchsvolle Haut.
Im Mittelpunkt der Weiterentwicklung steht eine bewusst optimierte Rezepturbasis: Statt eines hohen Wasseranteils enthalten beide Formulierungen nun hochwertiges Bio-Bergwacholderhydrolat. Gemeinsam mit Bio-Aloe Vera, Hyaluron, einem Botanical Phyto-Komplex sowie kostbaren Pflanzenlipiden entstehen Rezepturen, die moderne Hautphysiologie und professionelle SPA-Expertise miteinander verbinden.
„In professionellen SPA-Konzepten geht es heute längst nicht mehr ausschließlich um Pflege. Gäste erwarten saisonale Treatment-Konzepte, intelligente Wirkstoffsysteme und Anwendungen, die den tatsächlichen Bedürfnissen ihrer Haut entsprechen. Genau diesen Anspruch verfolgen wir mit der Weiterentwicklung unserer PURE VITAMINS BODY COLLECTION.“ - Iris Kuhn, CEO der organic concepts GmbH und Gründerin von SPA MANUFACTUR® -
Professionelle SPA Kosmetik für die Sommermonate
Das PURE VITAMINS BODY GEL NO. I bildet den ersten Schritt des professionellen Body-Layerings. Die leichte Geltextur mit Bio-Bergwacholderhydrolat, Bio-Aloe Vera und Hyaluron versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und schenkt ihr ein angenehm frisches Hautgefühl.
Anschließend ergänzt die PURE VITAMINS BODY MILK NO. I das Pflegeritual mit hochwertigen Pflanzenlipiden, Hyaluron und pflegenden Pflanzenölen. Beide Produkte wurden so entwickelt, dass sie sich optimal ergänzen und gemeinsam ein professionelles Home-SPA-Ritual ermöglichen.
Botanical Body Care statt klassischer Körperpflege
Mit der Neuformulierung unterstreicht SPA MANUFACTUR® seine Positionierung als Premium-SPA-Marke für Botanical Body Care, Green Skincare und Premium Naturkosmetik.
Die Rezepturen verzichten konsequent auf Silikone, Mineralöle, PEGs, Paraffine, Parabene und Farbstoffe und setzen stattdessen auf hochwertige botanische Wirkstoffe, Bio-Hydrolate und moderne Wirkstoffkosmetik.
Über SPA MANUFACTUR®
SPA MANUFACTUR® entwickelt professionelle SPA Kosmetik, Clean Skincare, Green Skincare und Premium Naturkosmetik für Hotels, Destination SPAs und anspruchsvolle Endverbraucher. Die Kollektion verbindet moderne Hautphysiologie mit hochwertigen Pflanzenwirkstoffen, Bio-Hydrolaten und Aromatherapie zu ganzheitlichen Pflege- und Treatment-Konzepten für professionelle SPA-Anwendungen und Home-SPA-Rituale.
Die Produkte sind exklusiv über CÔTÉ CŒUR® sowie bei Organic Luxury München und dem BLU SPA im Hotel BAYERISCHER HOF MÜNCHEN mit SPA Treatments erhältlich.
PURE VITAMINS BODY GEL / 200 ml / Pumpspenderflasche Alu (kühlbar) / UVP119€
PURE VITAMINS BODY MILK NO. I / 200 ml / Pumpspenderflasche Alu (kühlbar) / UVP119€