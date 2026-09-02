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SPA MANUFACTUR® lanciert PURE VITAMINS ULTRARICH BODY CREAM mit neuer Skin-Food-Formel

Phyto-Vitamine, Hyaluronsäure sowie wertvolle Alpha- und Gamma-Linolensäuren verbinden intensive Lipidpflege mit Hydration und antioxidativem Zellschutz für anspruchsvolle, trockene und regenerationsbedürftige Haut.

(lifePR) (Deidesheim, )
Mit einer neu entwickelten Rezeptur präsentiert SPA MANUFACTUR® die PURE VITAMINS ULTRARICH BODY CREAM – eine luxuriöse, nährende Körpercreme für anspruchsvolle, feuchtigkeits- und lipidarme sowie regenerationsbedürftige Haut. Unter dem Wirkprinzip cell • protection [ enriching // radiance ] verbindet die Formulierung intensive Lipidpflege mit Hyaluronsäure, Phyto-Vitaminen, essenziellen Fettsäuren und antioxidativen Botanicals.

Die Idee hinter der neuen Formulierung: Körperpflege nicht als oberflächliche Ergänzung der täglichen Beauty-Routine zu verstehen, sondern als konsequente Fortsetzung moderner, wirkstofforientierter Skincare.

SKINFOOD PURE: Körperpflege mit hoher Wirkstoffdichte

Die PURE VITAMINS ULTRARICH BODY CREAM wurde als reichhaltige Pflege entwickelt, die trotz ihrer hohen Lipid- und Wirkstoffdichte schnell in die Haut einzieht. Im Zentrum stehen ausgewählte pflanzliche Öle, Feuchtigkeitsspender und Botanical Actives, die unterschiedliche Bedürfnisse anspruchsvoller Haut miteinander verbinden.

Kostbare Bio-Samenöle aus schwarzer Johannisbeere und Sanddorn liefern wertvolle Alpha- und Gamma-Linolensäuren (ALA und GLA). Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren ergänzen die lipidreiche Pflege und unterstützen die Regeneration und Geschmeidigkeit der Haut.

Niedermolekulare Hyaluronsäure, Bio-Aloe-vera und feines Bio-Nerolihydrolat bilden die hydratisierende Komponente der Rezeptur. Sie wird ergänzt durch süßes Mandelöl, kaltgepresstes Bio-Aprikosenkernöl, Bio-Sheabutter, Virgin Coconut Oil, Vitamin E und Bio-Glycerin.

Ein Pure Vitamins Botanical Complex aus Ingwer, Sweet Orange und Limette komplettiert die Formulierung.

Das Ergebnis ist eine Körperpflege, die die Hautbarriere balanciert, die Hauttextur glättet und die Regeneration unterstützt. Gleichzeitig wird Feuchtigkeit gebunden, während die reichhaltige Lipidkomposition Elastizität, Geschmeidigkeit und Hautgefühl optimiert. Zurück bleibt eine samtig gepflegte Haut mit einem seidigen Natural Glow.

Freshly handcrafted in Germany

SPA MANUFACTUR® setzt bei der PURE VITAMINS ULTRARICH BODY CREAM auf die Herstellung in kleinen Produktchargen. Die Formulierung besteht aus nahezu 100 Prozent bio-zertifizierten Ingredienzen und wird frisch in Deutschland gefertigt.

Abgefüllt wird die Body Cream in einen braunen Apothekerglastiegel. Das dunkle Glas schützt die lichtempfindlichen pflanzlichen Ingredienzen und entspricht zugleich dem konsequent reduzierten Verpackungskonzept der SPA MANUFACTUR® Collection.

Die Formulierung folgt dem Clean-Skincare-Ansatz der Marke und kommt ohne Silikone, Mineralöle, Parabene, PEGs, Paraffine und Farbstoffe aus.

Von der täglichen Körperpflege zum Private SPA Ritual

Für die tägliche Anwendung wird die PURE VITAMINS ULTRARICH BODY CREAM morgens und/oder abends nach dem Duschen in die noch leicht feuchte Haut einmassiert. Trotz ihrer reichhaltigen Textur zieht die Creme schnell ein und eignet sich damit als tägliche Pflege auch für besonders trockene und lipidarme Haut.

Für extrem dehydrierte oder strapazierte Haut empfiehlt SPA MANUFACTUR® Gründerin und Skincare-Formulatorin Iris Kuhn die Anwendung als intensives Private SPA Home-Retreat.

Dabei wird die Haut zunächst mit dem INDULGENCE CRISTAL SALT SCRUB und einer weichen Körperbürste sanft exfoliert. Anschließend sorgt das PURE VITAMINS BODY GEL NO. I mit Hyaluron für einen zusätzlichen Feuchtigkeitsboost. Zwei Pipetten INDULGENCE LUXURY BODY OIL werden anschließend mit der ULTRARICH BODY CREAM kombiniert und großzügig auf den Körper aufgetragen – insbesondere auf Dekolleté, Brust, Schienbeine, Füße und besonders pflegebedürftige Hautpartien.

In ein weiches Tuch oder einen Bademantel gehüllt kann das Pflegeritual mindestens 30 Minuten einwirken.

„Gerade anspruchsvolle Körperhaut benötigt aus meiner Sicht dieselbe Aufmerksamkeit bei der Auswahl von Lipiden, Feuchtigkeitsspendern und antioxidativen Pflanzenwirkstoffen, die wir aus moderner Facial Skincare kennen. Die neue PURE VITAMINS ULTRARICH BODY CREAM ist deshalb bewusst als echtes Skin Food formuliert – reichhaltig, hochkonzentriert und dennoch mit einem außergewöhnlich angenehmen Hautgefühl.“ -Iris Kuhn, Skincare-Formulatorin und Gründerin SPA MANUFACTUR® - 

SPA MANUFACTUR® PURE VITAMINS ULTRARICH BODY CREAM – Produktinformationen

Produkt: SPA MANUFACTUR® PURE VITAMINS ULTRARICH BODY CREAM
Wirkprinzip: cell • protection [ enriching // radiance ]
Inhalt: 250 ml
UVP: 139 Euro
Verpackung: Brauner Apothekerglastiegel mit Schraubverschluss
Herstellung: Freshly handcrafted in Germany, kleine Produktchargen
Formulierung: nahezu 100 % bio-zertifizierte Ingredienzen
Clean Skincare: ohne Silikone, Mineralöle, Parabene, PEGs, Paraffine und Farbstoffe
Erhältlich: exklusiv bei CÔTÉ CŒUR und ORGANIC LUXURY MÜNCHEN

Made with love by SPA MANUFACTUR®.

Anlagen

Website Promotion

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CÔTÉ CŒUR® CLEAN SKINCARE: CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR®

Organic Concepts GmbH

CELLBERRIES®
The Glow Code – Holistic Glow. Pure Cell Intelligence.
High-Performance Skincare System mit fünf Signature Treatments – entwickelt für sichtbare Konturdefinition, Kollagenaktivierung und langanhaltenden Glow.

SPA MANUFACTUR®
Professionelle Spa-Produktlinie & Signature Treatment Collection von Iris Kuhn.
Entwickelt für High-End-Hotelspas – vereint luxuriöse Formulierungen, effiziente Schulungssysteme und wirtschaftlich skalierbare Spa-Konzepte.
Beinhaltet ein 360° Marketing Package – exklusiv & kostenfrei für Spa-Partner.

GLOWY SKIN ACADEMY™
Face Yoga · Skin Sculpting · Holistic Education · Masterclasses · Workshops · Retreats
Online-Trainingsplattform von Iris Kuhn – verbindet ästhetische Präzision, Gesichtsanatomie und sensorisches Bewusstsein.

CÔTÉ CŒUR®
Das Lifestyle-Blogazine von Iris Kuhn – kuratiert an der Schnittstelle von Ästhetik, Wellbeing und botanischer Intelligenz.
CÔTÉ CŒUR® vereint Skincare, Nutrition, Spa Culture & Slow Luxury in einem redaktionellen Format.
Hier erscheinen exklusiv die Marken CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR® und die GLOWY SKIN ACADEMY™ – sowie zweimal im Monat der MOON GUIDE von Iris Kuhn, ein stilpräziser Leitfaden für zyklische Hautpflege, hormonelle Balance und sinnlich-intelligente Selbstfürsorge.

Deidesheim | Deutschland
www.cotecoeur.de
welcome@cotecoeur.de

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