SPA MANUFACTUR® Coco Butter Milkbath

Die cremig-sahnige Formulierung wurde für den professionellen Spa-Einsatz ebenso entwickelt wie für anspruchsvolle Home-Spa-Rituale. Ziel ist eine tiefenwirksame Kombination aus Hautpflege, Mineralisierung und vegetativer Entspannung.
Wirkstoffbasierte Pflege: Bio-Molke, Kokosöl und Mineralien
Im Zentrum des Coco Butter Milkbaths steht eine ausgewogene Wirkstoffbasis aus Allgäuer Bio-Molke, virgin Bio-Kokosöl und Himalaya-Kristallsalz.
Bio-Molke gilt seit jeher als bewährter Spa-Wirkstoff. Sie ist reich an natürlichen Mineralstoffen, Vitaminen und Milchsäure und unterstützt den physiologischen pH-Wert der Haut. Ihre rückfettenden und hautberuhigenden Eigenschaften machen sie besonders geeignet für trockene, sensible oder gestresste Hautbilder.
Das eingesetzte virgin Bio-Kokosöl bildet die lipidreiche Pflegebasis des Milchbads. Es enthält einen hohen Anteil an Laurinsäure, die für ihre hautaffinen und schützenden Eigenschaften bekannt ist. Kokosöl stärkt die Hautbarriere, reduziert transepidermalen Feuchtigkeitsverlust und hinterlässt ein geschmeidiges, gepflegtes Hautgefühl – ohne okklusiven Film.
Ergänzt wird die Formulierung durch Himalaya-Kristallsalz, einen natürlichen Mineralienkomplex. Im warmen Badewasser entfaltet das Salz seine osmotische Wirkung, unterstützt die Mineralstoffaufnahme über die Haut und fördert sanfte Ausleitungsprozesse. Gleichzeitig wirkt mineralisiertes Badewasser regulierend auf das vegetative Nervensystem.
Wirkung auf den Parasympathikus: Entspannung auf neurophysiologischer Ebene
Warme, mineralische Bäder beeinflussen nachweislich die Aktivität des Parasympathikus – jenes Teils des Nervensystems, der für Regeneration, Entspannung und Erholung verantwortlich ist. In Kombination mit hochwertigen Lipiden und einer fein abgestimmten Olfaktorik entsteht ein multisensorisches Pflegeerlebnis, das nicht nur die Haut, sondern auch das Nervensystem adressiert.
Diese ganzheitliche Wirkung macht das Coco Butter Milkbath besonders relevant für Spa-Konzepte mit Fokus auf Stressreduktion, Regeneration und ganzkörperliche Entlastung.
Aromatherapie als integraler Bestandteil des Rituals
Die Duftsignaturen des Coco Butter Milkbaths basieren auf 100 % naturreinen ätherischen Ölen, die gezielt auf das limbische System wirken:
- Lemon Mint kombiniert Zitrone und japanische Minze zu einer klaren, frischen Olfaktorik. Der Duft wirkt mental fokussierend, klärend und unterstützt die parasympathische Entspannung – ideal nach intensiven Tagen oder bei mentaler Erschöpfung.
- Mandarina Lime vereint sizilianische rote Mandarine, Limette und eine feine Sandelholz-Basis. Diese Komposition wirkt stimmungsaufhellend, emotional ausgleichend und zugleich erdend. Die warme, mediterrane Frische eignet sich besonders für Spa-Rituale mit Genuss- und Wohlfühlcharakter.
Anwendung im professionellen Spa- und Home-Spa-Kontext
Für optimale Ergebnisse werden 2–3 Esslöffel des Coco Butter Milkbaths im warmen Badewasser (ca. 36–38 °C) aufgelöst. Eine Badedauer von 20–30 Minuten ermöglicht die volle Entfaltung der pflegenden, mineralisierenden und entspannenden Eigenschaften.
Neben dem klassischen Vollbad eignet sich das Produkt auch für luxuriöse Fußbäder, etwa als vorbereitendes Ritual vor Behandlungen oder als regenerierendes Abendritual.
Nach dem Bad sollte die Haut nur sanft trocken getupft werden, damit die pflegenden Lipide bewusst auf der Haut verbleiben.
Nachhaltige Verpackung und Spa-Ästhetik
Das Coco Butter Milkbath wird in einem wiederverwendbaren Apothekerglas mit handgeknüpftem Knoten oder in einem travel-freundlichen Glastiegel angeboten. Die Verpackung verbindet funktionale Nachhaltigkeit mit klassischer Spa-Ästhetik und eignet sich gleichermaßen für Spa-Kabinen, Boutique-Bereiche und den privaten Einsatz.
Fazit
Mit dem Coco Butter Milkbath bietet SPA MANUFACTUR® ein durchdachtes Milchbadkonzept, das traditionelle Spa-Wirkstoffe mit moderner Haut- und Nervensystemforschung verbindet. Die Kombination aus Bio-Molke, Kokosöl, Mineralien und Aromatherapie macht das Produkt zu einem vielseitig einsetzbaren Ritual – für professionelle Spa-Konzepte ebenso wie für anspruchsvolle Home-Spa-Anwendungen.
SPA MANUFACTUR® Coco Butter Milkbath – FRESHLY HANDMade with love.
CELLBERRIES®
The Glow Code – Holistic Glow. Pure Cell Intelligence.
High-Performance Skincare System mit fünf Signature Treatments – entwickelt für sichtbare Konturdefinition, Kollagenaktivierung und langanhaltenden Glow.
SPA MANUFACTUR®
Professionelle Spa-Produktlinie & Signature Treatment Collection von Iris Kuhn.
Entwickelt für High-End-Hotelspas – vereint luxuriöse Formulierungen, effiziente Schulungssysteme und wirtschaftlich skalierbare Spa-Konzepte.
Beinhaltet ein 360° Marketing Package – exklusiv & kostenfrei für Spa-Partner.
GLOWY SKIN ACADEMY™
Face Yoga · Skin Sculpting · Holistic Education · Masterclasses · Workshops · Retreats
Online-Trainingsplattform von Iris Kuhn – verbindet ästhetische Präzision, Gesichtsanatomie und sensorisches Bewusstsein.
CÔTÉ CŒUR®
Das Lifestyle-Blogazine von Iris Kuhn – kuratiert an der Schnittstelle von Ästhetik, Wellbeing und botanischer Intelligenz.
CÔTÉ CŒUR® vereint Skincare, Nutrition, Spa Culture & Slow Luxury in einem redaktionellen Format.
Hier erscheinen exklusiv die Marken CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR® und die GLOWY SKIN ACADEMY™ – sowie zweimal im Monat der MOON GUIDE von Iris Kuhn, ein stilpräziser Leitfaden für zyklische Hautpflege, hormonelle Balance und sinnlich-intelligente Selbstfürsorge.
Deidesheim | Deutschland
www.cotecoeur.de
welcome@cotecoeur.de