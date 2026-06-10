Maisonette-Wohnung mit Dachterrasse, Kamin und Outdoor Living in Ludwigshafen-Rheingönheim

In einer der begehrtesten Wohnlagen von Ludwigshafen-Rheingönheim präsentiert sich diese außergewöhnliche Maisonette-Wohnung mit rund 236 m² Wohnfläche als seltene Verbindung aus Großzügigkeit, hochwertiger Ausstattung und architektonischer Klarheit.Das Haus-im-Haus-Konzept auf zwei Ebenen vereint die Privatsphäre eines Einfamilienhauses mit dem Komfort einer modernen Eigentumswohnung. Großzügige Sichtachsen, fließende Übergänge zwischen Wohnen, Essen und Kochen sowie die harmonische Verbindung von Innen- und Außenräumen prägen das Wohngefühl.Hohe Decken, großzügige Fensterflächen und viel Tageslicht schaffen eine beeindruckende Raumwirkung. Hochwertiges Eichenparkett, Fußbodenheizung und ein drehbarer Kaminofen verleihen den Räumen Wärme, Charakter und zeitlose Eleganz.Die offen gestaltete Einbauküche bildet gemeinsam mit dem weitläufigen Wohn- und Essbereich das kommunikative Zentrum des Hauses. Die beiden großzügigen Badezimmer vermitteln den Charakter privater Wellnessbereiche und unterstreichen den hohen Wohnkomfort dieser Immobilie.Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Außenflächen. Der überdachte Balkon erweitert den Wohnraum nahezu ganzjährig ins Freie. Die weitläufige Dachterrasse bietet zusätzliche Freiräume für Lounge, Fitness, Yoga oder persönliche Rückzugsorte unter freiem Himmel. Ein ausfahrbarer Sonnenschutz sorgt auch an warmen Sommertagen für angenehmen Komfort.Der obere Bereich der Maisonette bildet eine eigenständige Wohnebene mit Schlafzimmer, Bad und direktem Zugang zur Dachterrasse. Ob private Master-Suite, exklusives Homeoffice oder repräsentativer Gästebereich – die Nutzungsmöglichkeiten sind ebenso flexibel wie zeitgemäß.Rheingönheim zählt zu den gefragtesten Wohnlagen im Süden Ludwigshafens. Die Lage verbindet ruhiges Wohnen mit kurzen Wegen in die Metropolregion Rhein-Neckar.Die Parkinsel am Rhein, zahlreiche Rad- und Spazierwege sowie die beliebten Badeseen von Neuhofen und Otterstadt befinden sich in kurzer Distanz. Der Golf Club Kurpfalz in Limburgerhof ist in wenigen Minuten erreichbar. Ebenso schnell gelangt man in die historische Domstadt Speyer mit ihrer Altstadt, Kultur- und Gastronomieszene.Ein besonderes Plus stellt die Nähe zur Deutschen Weinstraße dar. Bereits nach rund 20 Minuten eröffnet sich die mediterrane Landschaft der Pfalz mit ihren Weinorten, Straußwirtschaften und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten.Die Städte Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg sowie der Mannheimer Hauptbahnhof mit ICE-Anschluss sind hervorragend erreichbar. Damit verbindet die Lage auf ideale Weise Natur, Freizeit, Kultur und urbane Infrastruktur.Eine Immobilie für Käuferinnen und Käufer, die großzügige Raumkonzepte, hochwertige Ausstattung, Privatsphäre und außergewöhnliche Wohnqualität in einer der attraktivsten Wohnlagen der Metropolregion Rhein-Neckar zu schätzen wissen.IHR ANSPRECHPARTNER:mail: info@kuhn-objekte.de - phone: +49(0) 6236 46 59 580