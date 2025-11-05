Kontakt
Organic Concepts GmbH Weinstraße 5b 67146 Deidesheim, Deutschland
Ansprechpartner:in Frau Iris Kuhn
Logo der Firma Organic Concepts GmbH

MOON GUIDE · Vollmond im Stier · 05.11.2025 — Iris Kuhn | CÔTÉ CŒUR

MOON GUIDE im Erdelement – Vollmond im Stier · Kapha Balance & CÔTÉ CŒUR Wellbeing Edit

Sternzeichen: Stier ♉ · Element: Erde · Dominantes Dosha: Kapha

Dieser MOON GUIDE entsteht unter meiner kuratierten Handschrift. Ich bin Iris Kuhn – Skincare-Pionierin, SPA-Expertin und Gründerin von CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR® und der GLOWY SKIN ACADEMY™.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in Hautphysiologie, Rezepturentwicklung und der Konzeption von SIGNATURE TREATMENTS für internationale Luxushotellerie verbinde ich fünf essenzielle Lebensbereiche: SKINCARE, SPA, WELLBEING, FITNESS & BOTANICAL NUTRITION – im Rhythmus von Mondphase, Element, Dosha und Hautzustand.

Der Vollmond im Stier steht für Substanz, Wärme und Stabilität. Er bündelt die Erdenergie und bringt Ruhe in alle Systeme – ein Zyklus für Balance, Struktur und leise Regeneration. Kapha nährt, Erde verankert. Jetzt geht es nicht um Antrieb, sondern um die Pflege von Beständigkeit – gerade in einer Jahreszeit, die uns nach innen führt.

SKINCARE

Im Spätherbst verändert sich die Textur der Haut. Sie wird feiner, trockener, manchmal stumpf – nicht aus Mangel, sondern weil der Zellstoffwechsel langsamer wird. Jetzt zählt eine Pflege, die reinigt und nährt zugleich, ohne zu reizen.

Ich mische um diese Jahreszeit gerne ein zartes, cremiges Face Peeling mit etwas Cleansing Gel. Die enthaltenen Lipide lösen sanft Verunreinigungen aus den Poren und versorgen die Haut gleichzeitig mit Pflegestoffen. Die Oberfläche bleibt ruhig, die Poren klar, die Spannkraft erhalten.

Anschließend unbedingt tonisieren mit einem Deep Moisturizing Hyaluron Spray – es schließt den pH-Wert und liefert sofort Feuchtigkeit, bevor die Pflege folgt.

Danach eine leichte, strukturgebende Creme-Formulierung mit Ceramiden und pflanzlichen Ölen verwenden – die Haut soll warm wirken, nicht glänzend.

meine Produktempfehlung: CELLBERRIES® PURE VITAMINS CREAM PEEL + PURIFYING CLEANSING GEL, anschließend DEEP MOISTURIZING HYALURON SPRAY – für klare Poren, tonisierte Haut und einen gleichmäßigen Zellrhythmus.

SPA · BODYCARE

Mein absoluter Favorit um diese Jahreszeit sind die erdigen Noten aus dem zart moussierenden Aromatherapy Shower Gel PURIFYING HERBS. Schon beim Aufschäumen entfaltet sich dieses warme, kräuterige Aroma – Salbei, Patchouli und Eukalyptus – klar, balsamisch, fast mediterran. Es riecht nach sauberer Haut, nach Herbstluft und einem Hauch Wärme, der bleibt.

Nach der Dusche die Haut nur sanft trockentupfen, damit die Feuchtigkeit auf der Oberfläche erhalten bleibt. Dann folgt der schönste Moment des Abends: das Kapha Luxury Body Oil – körperwarm zwischen den Handflächen, dann langsam in die noch feuchte Haut eingearbeitet. Der Duft legt sich wie ein feines Gewebe auf den Körper, die Textur ist geschmeidig, nicht fettig – sie hält die Hauttemperatur konstant und schenkt ein Gefühl von Ruhe und Fülle.

Die Formel kombiniert fünf kaltgepresste Bio-Pflanzenöle aus zertifizierter Herkunft – Sonnenblume, süße Mandel, Aprikose, Olive und Jojoba – mit 100 % reinen botanischen Essenzen aus Salbei, Myrrhe, Patchouli, Bergamotte, Zitrone und Eukalyptus, ergänzt durch pflanzliches Vitamin E zur Zellregeneration und antioxidativem Schutz.

Ich massiere das Öl mit langsamen, streichenden Bewegungen von den Füßen aufwärts – auch die Fußsohlen gehören dazu. Diese Anwendung beruhigt Kapha, entspannt die Faszien und fördert eine tiefe vegetative Regeneration. Am Morgen fühlt sich die Haut glatt, ruhig und gleichmäßig an – genährt, aber nicht beschwert.

Wer lieber badet, wählt ein mineralisierendes Kapha-Salzbad mit denselben botanischen Essenzen. Bei sehr trockener Haut 1–2 EL des Luxury Body Oils direkt ins Badewasser geben. Zum Full-Moon Bath die Aroma Candle KAPHA BALANCE anzünden und die Raumenergie mit dem Aromatic Dust KAPHA BALANCE einstimmen.

Keynote KAPHA BALANCE: re • energize [ power // vitality ]

meine Produktempfehlung: SPA MANUFACTUR® PURIFYING HERBS SHOWER GEL, KAPHA LUXURY BODY OIL, AROMATIC DUST & CANDLE KAPHA BALANCE – für Körperwärme, Hautbalance und eine regenerierende Nachtpflege.

AROMATHERAPY & WELLBEING

Im November zieht sich Energie nach innen. Die Haut speichert, der Atem verkürzt sich, der Körper wird schwerer. Aromatherapie wirkt jetzt über Resonanz: durch Wärme, Atem und Ritual.

Ich beginne den Abend mit einer Bürstenmassage aus Naturborsten – trocken, mit langen, gleichmäßigen Strichen von den Fußsohlen aufwärts. Sie aktiviert Lymphfluss und Durchblutung, macht das Gewebe wach und hellt den Kopf spürbar auf.

Danach eine Dampfinhalation mit HERBAL BLEND No. I – eine Komposition aus süßer marokkanischer Minze, Hibiskus, Melisse, Krauseminze, Kornblume, Brombeerblättern und Apfelstücken. In den heißen Aufguss kommen zwei Tropfen ESSENTIALS BLEND LEMON MINT (japanische Minze + Zitronengras). Der Dampf duftet frisch, grün und hell, öffnet die Atemwege und belebt die Sinne. Zwei bis drei Minuten reichen – der Effekt ist sofort spürbar: Sauerstoff, Klarheit, Zirkulation.

Insider-Tipp: Den Sud anschließend ins Badewasser eines Salzrituals geben – das verstärkt die Wirkung der ätherischen Öle und schenkt spürbare Frische. Alternativ im Schlafzimmer aufstellen: der feine Duft sorgt über Nacht für ein ausgeglichenes, sauberes Raumklima.

Abendritual

Mein MOON MILK Ritual: Eine große Tasse COCOA & SPICES von CELLBERRIES® – Rohkakao, Curcuma und edle Gewürze in Pflanzenmilch. Magnesiumreich, antiinflammatorisch und beruhigend. Langsam getrunken wird daraus eine stille Form von Regeneration.

meine Produktempfehlung: SPA MANUFACTUR® HERBAL BLEND No. I + ESSENTIALS BLEND LEMON MINT; CELLBERRIES® COCOA & SPICES – für Ruhe und Entspannung.

FITNESS & MOVEMENT

Kapha braucht Bewegung ohne Überhitzung – Rhythmus statt Intensität. Jetzt geht es um Zirkulation und Klarheit im Gewebe.

Morgens eine kurze Bürstenaktivierung über den ganzen Körper – drei Minuten, belebend und kreislauffreundlich.

Bewegungszyklus · 25 Minuten
  • 1. Ground Flow (10 Min.) – Katze-Kuh, Low Lunge, Kindhaltung; jede Bewegung mit Atemfluss verbunden.
  • 2. Lymph Sequence (10 Min.) – stehend; Arme öffnen, Schultern kreisen, diagonale Arm-Bein-Bewegungen. Optional: Aqua Walking im Brustwasser (20 Min.).
  • 3. Core Reset (5 Min.) – im Liegen; tiefe Bauchatmung, langes Ausatmen, Puls senken, Ruhe herstellen.
Diese sanfte Aktivierung hält Kapha in Bewegung, ohne Energieverlust. Der Körper bleibt warm, das Gewebe weich, die Atmung frei.

meine Empfehlung: Aqua Walking mit BECCA-Beinschwimmern (30 Min.) oder ein täglicher Lymph Flow Morning Cycle – Bürste, Bewegung, Atem.

BOTANICAL NUTRITION

Erde im November bedeutet Wärme und Struktur – Gerichte, die Sättigung geben und gleichzeitig leicht bleiben.

CÔTÉ CŒUR CUISINE · Breakfast
CHESTNUT & VANILLA PORRIDGE MIT BIRNE, HASELNUSS & COCOA SPICES
  • 60 g Buchweizenflocken in 250 ml Hafer- oder Kokosmilch aufkochen.
  • 80 g vorgegarte Maronen und 1 gewürfelte Birne zugeben; 5 Minuten köcheln.
  • Mit Vanille, Zimt und einer Prise Himalaya-Salz abrunden.
  • Mit gehackten Haselnüssen und 1 TL CELLBERRIES® COCOA & SPICES abschließen.
  • Finish: 1–2 Pipetten OMEGA 3·6·9 Booster (inkl. seltener Omega 5 & 7) unterrühren.
Sensorik: samtig, leicht würzig, vanillig-nussig – ruhig und vollkommen.

CÔTÉ CŒUR CUISINE · Lunch / Dinner
ROASTED ROOTS & SAFFRON LENTILS MIT WINTERHERBS & TRUFFLE OIL
  • Rote Bete, Pastinake, Sellerie und Karotte in Öl & Himalaya-Salz wenden; bei 190 °C ca. 25 Min. rösten.
  • 100 g Beluga-Linsen mit Safran und Kräutern in Gemüsefond kochen.
  • Linsen als Basis, Röstgemüse darüber; mit Trüffelöl und frischem Rosmarin veredeln.
Sensorik: erdig, zitrisch, leicht harzig – Balance aus Wärme und Klarheit.

SIGNATURE TREATMENT · BLUE SPA MÜNCHEN - HOTEL BAYERISCHER HOF

Eine göttliche Aromaöl-Massage mit dem LUXURY BODY OIL KAPHA BALANCE im BLUE SPA des Hotel Bayerischer Hof München (exklusiver SPA PARTNER von SPA MANUFACTUR®) ist die Vollendung dieses Zyklus. Vorab empfiehlt sich ein feinkörniges Body Peeling KAPHA BALANCE zur Aktivierung von Lymphfluss und Mikrozirkulation. Die Massage kombiniert fünf kostbare Bio-Öle (Sonnenblume, süße Mandel, Aprikose, Olive, Jojoba) mit botanischen Essenzen aus Salbei, Myrrhe, Patchouli, Bergamotte, Zitrone und Eukalyptus. Sie wärmt, stabilisiert und stellt den Rhythmus zwischen Haut und vegetativem System wieder her – pure Balance im Novemberlicht.

 

Organic Concepts GmbH

CELLBERRIES®
The Glow Code – Holistic Glow. Pure Cell Intelligence.
High-Performance Skincare System mit fünf Signature Treatments – entwickelt für sichtbare Konturdefinition, Kollagenaktivierung und langanhaltenden Glow.



SPA MANUFACTUR®
Professionelle Spa-Produktlinie & Signature Treatment Collection von Iris Kuhn.
Entwickelt für High-End-Hotelspas – vereint luxuriöse Formulierungen, effiziente Schulungssysteme und wirtschaftlich skalierbare Spa-Konzepte.
Beinhaltet ein 360° Marketing Package – exklusiv & kostenfrei für Spa-Partner.



GLOWY SKIN ACADEMY™
Face Yoga · Skin Sculpting · Holistic Education · Masterclasses · Workshops · Retreats
Online-Trainingsplattform von Iris Kuhn – verbindet ästhetische Präzision, Gesichtsanatomie und sensorisches Bewusstsein.



CÔTÉ CŒUR®
Das Lifestyle-Blogazine von Iris Kuhn – kuratiert an der Schnittstelle von Ästhetik, Wellbeing und botanischer Intelligenz.
CÔTÉ CŒUR® vereint Skincare, Nutrition, Spa Culture & Slow Luxury in einem redaktionellen Format.
Hier erscheinen exklusiv die Marken CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR® und die GLOWY SKIN ACADEMY™ – sowie zweimal im Monat der MOON GUIDE von Iris Kuhn, ein stilpräziser Leitfaden für zyklische Hautpflege, hormonelle Balance und sinnlich-intelligente Selbstfürsorge.




Deidesheim | Deutschland
www.cotecoeur.de
welcome@cotecoeur.de

