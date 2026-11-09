Ihr Moment ist jetzt: Senka Lenke bringt Farbe nach Freinsheim
Kunst, Mut und weibliche Selbstbestimmung: Im historischen Herzen von Freinsheim in der Pfalz öffnet die Künstlerin ihr Atelier für Begegnungen mit expressiver Malerei – und einer Persönlichkeit mit Tiefgang.
Selbstbestimmt, expressiv, voller Möglichkeiten: Mit ihrem Atelier im historischen Herzen von Freinsheim setzt die Künstlerin einen persönlichen Akzent in der Kunst- und Genussregion Pfalz.
Senka Lenke gestaltet. Auf der Leinwand mit Acrylfarben, intuitiven Gesten und einem ausgeprägten Gespür für Spannung. In ihrem Leben mit Entscheidungen, die ihrer Leidenschaft eine Zukunft geben. Ihr Atelier ist Ausdruck dieser Haltung: ein eigener Ort, eine künstlerische Position und der Ausgangspunkt einer unternehmerischen Vision.
Im lichtdurchfluteten Atelier in der Hauptstraße 8 begegnet man einer Frau, die Entschlossenheit und Empathie selbstverständlich miteinander verbindet. Ihre abstrakten Arbeiten tragen diese Energie nach außen. Sie wirken kraftvoll und passioniert, dann wieder fein, sensibel und voller leiser Zwischentöne. Wer sich auf sie einlässt, entdeckt eine Künstlerin mit Tiefgang – und eine Persönlichkeit, die voller Facetten ist.
Mit der Entscheidung, sich künftig vollständig ihrer Kunst zu widmen, gibt Senka Lenke dieser Entwicklung eine neue Dynamik.
Eine Leidenschaft bekommt ihre eigene Adresse
Seit 2017 beschäftigt sich Lenke intensiv mit der Malerei. Was im eigenen Zuhause begann, führte 2023 zur Eröffnung ihres Ateliers in Freinsheim. Ein entscheidender Schritt: Die Kunst bekam eigene Räume, wurde öffentlich sichtbar und zum Anlass für Ausstellungen und persönliche Begegnungen.
Heute führt Lenke diesen Weg mit künstlerischem Ehrgeiz und unternehmerischem Gestaltungswillen weiter. Sie entwickelt ihre Arbeiten, präsentiert Originalkunst und schafft einen direkten Zugang zu ihrer Entstehung. Wer ihr Atelier besucht, begegnet der Künstlerin selbst, kann Fragen stellen und erfahren, welche Impulse ein Werk in Bewegung gesetzt haben.
Auch individuelle Auftragsarbeiten gehören zu ihrem Angebot. Sie eröffnen die Möglichkeit, persönliche Vorstellungen und Farbkonzepte in einen künstlerischen Dialog einzubringen – für ein Werk, das eigens für seine Auftraggeber entsteht.
Diese Nähe zwischen Künstlerin, Werk und Betrachter gibt dem Atelier seinen besonderen Charakter.
Women Empowerment: Der eigenen Vision folgen
Senka Lenke hat eine klare Vorstellung davon, welchen Stellenwert ihre Kunst in ihrem Leben einnehmen soll. Sie investiert in ihre Entwicklung, steht für den Wert ihrer Arbeit ein und gestaltet die nächsten Schritte aus eigener Überzeugung.
Women Empowerment wird dabei zur gelebten Haltung: die eigene Begabung anerkennen, ambitionierte Entscheidungen treffen und einer persönlichen Vision Raum geben. Darin liegt auch die motivierende Kraft ihrer Geschichte. Sie zeigt, wie aus einer Leidenschaft durch Hingabe, Ausdauer und Selbstvertrauen eine eigenständige Perspektive wächst.
Und sie erzählt vom Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Wünsche dürfen reifen. Erfahrungen können ihnen Tiefe geben. Irgendwann gewinnt die Vorstellung vom eigenen Weg eine solche Klarheit, dass der nächste Schritt selbstverständlich erscheint. Für Senka Lenke ist dieser Moment jetzt.
„Ich möchte nicht nur Bilder malen, sondern Gefühle sichtbar machen, Menschen berühren und ihnen den Mut geben, ihren eigenen Weg zu gehen“, beschreibt sie ihren Antrieb.
Farbe mit Temperament. Malerei mit Tiefgang.
Auf der Leinwand entfaltet sich diese Leidenschaft unmittelbar. Lenke arbeitet überwiegend mit Acrylfarben. Sie folgt einem Impuls, setzt eine Bewegung, reagiert auf eine neue Farbverbindung. Das Bild entwickelt sich im Tun.
Dabei besitzt der Zufall seinen festen Platz. Eine unerwartete Spur kann eine Komposition verändern, ein spontaner Farbauftrag ihr eine neue Richtung geben. Lenke nimmt solche Momente auf und arbeitet mit ihnen weiter. Ihre Malerei lebt von dieser Bereitschaft, sich überraschen zu lassen und zugleich entschieden zu gestalten.
Kraftvolle Gesten stehen neben sensiblen Übergängen. Farbflächen verdichten sich, öffnen sich wieder, erzeugen Spannung oder lassen Ruhe entstehen. Darin liegt die Ausdruckskraft ihrer Arbeiten: Sie bringen unterschiedliche Empfindungen zusammen und halten den Blick in Bewegung.
Der Malprozess fordert sie körperlich und emotional. Ihre Hingabe ist intensiv; nach langen Arbeitsphasen bleibt mitunter Erschöpfung. In die Bilder fließen Energie, Konzentration und persönliche Empfindungen ein. Genau das verleiht ihnen Präsenz.
Neugier, die die eigene Handschrift schärft
Senka Lenke sucht neue künstlerische Herausforderungen. Regelmäßige Workshops bei ihrem Mentor Dietmar Wölfel und Weiterbildungen an Kunstakademien, unter anderem in Kolbermoor, Bad Reichenhall, Wien und Römerstein, geben ihrer Arbeit zusätzliche Impulse.
Andere Techniken, Materialien und Herangehensweisen erweitern ihre Möglichkeiten. Sie experimentiert, prüft, verwirft und entdeckt. Ihre eigene Handschrift entwickelt sich aus dieser lebendigen Auseinandersetzung.
Auch die Begegnung mit ihren fertigen Arbeiten bleibt offen. Lenke lässt den Betrachtenden Interpretationsfreiheit. Ein Bild kann Lebensfreude auslösen, eine Erinnerung berühren oder eine überraschende Assoziation wecken. Im persönlichen Gespräch wird erfahrbar, wie unterschiedlich Menschen dieselbe Arbeit wahrnehmen – und wie viel Gesprächsstoff in einer einzigen Leinwand stecken kann.
Freinsheim: Kunst, große Weine und exzellente Kulinarik
Für ihr Atelier hat Senka Lenke einen Standort gewählt, der selbst Entdeckerlust weckt. Freinsheims pittoresker historischer Ortskern vereint barocke Fassaden, verwinkelte Gassen und eine nahezu vollständig erhaltene mittelalterliche Stadtmauer. Der Stadtmauerrundgang führt durch schmale Passagen, vorbei an Türmen und Toren, und eröffnet überraschende Perspektiven auf die Altstadt.
Dazu kommt eine Genusskultur, die einen eigenen Besuch verdient. Charaktervolle Weingüter und Vinotheken, traditionsreiche Weinstuben und ambitionierte Restaurantküchen machen Freinsheim zu einer reizvollen Adresse für exzellente Kulinarik und Pfälzer Weine. Hier lässt sich ein Tag mit Kunst ebenso genussvoll beginnen wie ausklingen lassen.
Mitten in diesem historischen Ensemble öffnet Senka Lenkes lichtdurchflutetes Atelier den Blick auf zeitgenössische Malerei. Die Originale entfalten ihre Wirkung im Raum: Farben gewinnen Präsenz, Oberflächen werden sichtbar, Formate verändern die Wahrnehmung. Im Austausch mit der Künstlerin erhält das Kunsterlebnis eine persönliche Dimension.
Für Gäste aus der Metropolregion Rhein-Neckar und Urlauber an der Deutschen Weinstraße entsteht daraus ein Ausflugsziel mit besonderem Reiz: historische Altstadt und Stadtmauerrundgang, eine persönliche Kunstentdeckung, anschließend ein hervorragendes Essen und ein ausgewählter Wein aus der Pfalz.
Ein Atelier, das Menschen zusammenbringt
Senka Lenkes Vision reicht über die Leinwand hinaus. Sie möchte ihrem Atelier Strahlkraft als Ort der Begegnung geben: Menschen für Kunst begeistern, Gespräche ermöglichen und neue Verbindungen entstehen lassen.
Die Voraussetzungen dafür sind persönlich. Eine Künstlerin, die ihre Türen öffnet. Originalwerke, die unmittelbar erlebt werden können. Und Räume mitten in Freinsheim, in denen Kunst und Gastlichkeit zusammenfinden.
An den Samstagen im November sind besondere Events und Specials im Atelier vorgesehen. Im Dezember beginnen die Atelierangebote bereits ab Donnerstag als Auftakt zu den Adventswochenenden. Wenn der Freinsheimer Weihnachtsmarkt von Freitag bis Sonntag die historische Altstadt belebt, lässt sich der Bummel durch festliche Gassen mit einer Entdeckung im Atelier verbinden. Die konkreten Termine und Inhalte werden gesondert angekündigt.
Senka Lenke bringt dafür ihre ganze Begeisterung ein: für die Malerei, für Menschen und für die Möglichkeiten dieses Ortes. Ihr Moment ist jetzt. In Freinsheim kann man daran teilhaben.
Atelier Senka Lenke
Expressionistische und abstrakte Acrylmalerei · Originalkunst · Individuelle Auftragsarbeiten
Hauptstraße 8 · 67251 Freinsheim · Pfalz
Telefon: 0172 / 7596814
E-Mail: info@senkalenke.de
Aktuelle Werke entdecken, eine Auftragsarbeit besprechen oder einen Atelierbesuch anfragen:
www.senkalenke.de