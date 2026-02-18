Kontakt
GLOWY SKIN ACADEMY™ Face Yoga-, Skin Sculpting & Skincare Coaching MASTERCLASS

Präzise Muskelarbeit trifft Hautphysiologie - warum FACE YOGA klare Qualitätsstandards benötigt

(lifePR) (Deidesheim, )
Face Yoga ist zum globalen Trend geworden. Zwischen schnellen Reels und vereinfachten Selbstanleitungen entsteht jedoch ein Problem: Das Gesicht ist kein Fitnessgerät. Es ist ein hochsensibles Zusammenspiel aus mimischer Muskulatur, Lympharchitektur, Hautbarriere und hormoneller Dynamik.

Genau hier setzt die GLOWY SKIN ACADEMY™ Masterclass von Iris Kuhn an – mit einem Ansatz, der Face Yoga aus der Oberflächlichkeit herauslöst und in einen professionellen Kontext stellt.

Das Gesicht als funktionelles System

Über 40 mimische Muskeln sind direkt mit der Haut verwachsen. Jede Bewegung beeinflusst Spannungsmuster, Mikrozirkulation und Gewebetonus. Chronische Kontraktionen – etwa im Masseter, Frontalis oder Orbicularis – verändern langfristig Kontur, Lymphfluss und Ausdruck.

Die Masterclass versteht das Gesicht als funktionelles System, nicht als isolierte Muskelgruppe.

Statt grober Manipulation vermittelt das Konzept:

– differenzierte Muskelaktivierung

– gezielte Spannungsregulation

– kontrollierte Lymphstimulation

– kollagenunterstützende Griffsequenzen

– hautbarriereschonende Technikführung

Zwischen Definition und Entlastung

Moderne ästhetische Konzepte sind häufig invasiv oder apparativ überreizend. Die GLOWY SKIN ACADEMY™ setzt bewusst auf strukturelle Eigenaktivierung.

Durch präzise, anatomisch fundierte Bewegungsabfolgen können:

– Konturen visuell definierter erscheinen

– Spannungsasymmetrien reguliert werden

– Stauungen im unteren Gesichtsdrittel reduziert werden

– Durchblutung und Sauerstoffversorgung verbessert werden

Dabei bleibt der Hals- und Schilddrüsenbereich konsequent ausgespart – ein professioneller Standard, der im aktuellen Markt nicht selbstverständlich ist.

High-End Ästhetik entsteht nicht durch Intensität, sondern durch Präzision.

Die Masterclass arbeitet in kleinen Gruppen oder im 1:1 Format, mit Fokus auf Technik, Korrektur und nachhaltiger Integration. Jede Bewegung folgt dem natürlichen Lymphverlauf, jede Sequenz ist auf Gewebeverträglichkeit abgestimmt.

Face Yoga wird hier nicht als Wellness-Trend vermittelt, sondern als kontrollierte Muskelarbeit mit physiologischem und ganzheitlichem Verständnis.

Über Iris Kuhn

Iris Kuhn ist Gründerin der GLOWY SKIN ACADEMY™ und entwickelt seit Jahren holistische Skincare-, SPA-, Wellbeing-, Medical Health- & Longevity Konzepte für Premium-Hotellerie & SPA. Ihr Ansatz verbindet ästhetisches Verständnis mit funktioneller Anatomie und hautphysiologischer Verantwortung.

Die GLOWY SKIN ACADEMY™ Masterclass richtet sich an anspruchsvolle Anwender:innen sowie Professionals, die natürliche Gesichtsdefinition mit fachlicher Sicherheit verbinden möchten.

Organic Concepts GmbH

CELLBERRIES®
The Glow Code – Holistic Glow. Pure Cell Intelligence.
High-Performance Skincare System mit fünf Signature Treatments – entwickelt für sichtbare Konturdefinition, Kollagenaktivierung und langanhaltenden Glow.

SPA MANUFACTUR®
Professionelle Spa-Produktlinie & Signature Treatment Collection von Iris Kuhn.
Entwickelt für High-End-Hotelspas – vereint luxuriöse Formulierungen, effiziente Schulungssysteme und wirtschaftlich skalierbare Spa-Konzepte.
Beinhaltet ein 360° Marketing Package – exklusiv & kostenfrei für Spa-Partner.

GLOWY SKIN ACADEMY™
Face Yoga · Skin Sculpting · Holistic Education · Masterclasses · Workshops · Retreats
Online-Trainingsplattform von Iris Kuhn – verbindet ästhetische Präzision, Gesichtsanatomie und sensorisches Bewusstsein.

CÔTÉ CŒUR®
Das Lifestyle-Blogazine von Iris Kuhn – kuratiert an der Schnittstelle von Ästhetik, Wellbeing und botanischer Intelligenz.
CÔTÉ CŒUR® vereint Skincare, Nutrition, Spa Culture & Slow Luxury in einem redaktionellen Format.
Hier erscheinen exklusiv die Marken CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR® und die GLOWY SKIN ACADEMY™ – sowie zweimal im Monat der MOON GUIDE von Iris Kuhn, ein stilpräziser Leitfaden für zyklische Hautpflege, hormonelle Balance und sinnlich-intelligente Selbstfürsorge.

Deidesheim | Deutschland
www.cotecoeur.de
welcome@cotecoeur.de

