GLOWY SKIN ACADEMY™ Face Yoga-, Skin Sculpting & Skincare Coaching MASTERCLASS
Präzise Muskelarbeit trifft Hautphysiologie - warum FACE YOGA klare Qualitätsstandards benötigt
Genau hier setzt die GLOWY SKIN ACADEMY™ Masterclass von Iris Kuhn an – mit einem Ansatz, der Face Yoga aus der Oberflächlichkeit herauslöst und in einen professionellen Kontext stellt.
Das Gesicht als funktionelles System
Über 40 mimische Muskeln sind direkt mit der Haut verwachsen. Jede Bewegung beeinflusst Spannungsmuster, Mikrozirkulation und Gewebetonus. Chronische Kontraktionen – etwa im Masseter, Frontalis oder Orbicularis – verändern langfristig Kontur, Lymphfluss und Ausdruck.
Die Masterclass versteht das Gesicht als funktionelles System, nicht als isolierte Muskelgruppe.
Statt grober Manipulation vermittelt das Konzept:
– differenzierte Muskelaktivierung
– gezielte Spannungsregulation
– kontrollierte Lymphstimulation
– kollagenunterstützende Griffsequenzen
– hautbarriereschonende Technikführung
Zwischen Definition und Entlastung
Moderne ästhetische Konzepte sind häufig invasiv oder apparativ überreizend. Die GLOWY SKIN ACADEMY™ setzt bewusst auf strukturelle Eigenaktivierung.
Durch präzise, anatomisch fundierte Bewegungsabfolgen können:
– Konturen visuell definierter erscheinen
– Spannungsasymmetrien reguliert werden
– Stauungen im unteren Gesichtsdrittel reduziert werden
– Durchblutung und Sauerstoffversorgung verbessert werden
Dabei bleibt der Hals- und Schilddrüsenbereich konsequent ausgespart – ein professioneller Standard, der im aktuellen Markt nicht selbstverständlich ist.
High-End Ästhetik entsteht nicht durch Intensität, sondern durch Präzision.
Die Masterclass arbeitet in kleinen Gruppen oder im 1:1 Format, mit Fokus auf Technik, Korrektur und nachhaltiger Integration. Jede Bewegung folgt dem natürlichen Lymphverlauf, jede Sequenz ist auf Gewebeverträglichkeit abgestimmt.
Face Yoga wird hier nicht als Wellness-Trend vermittelt, sondern als kontrollierte Muskelarbeit mit physiologischem und ganzheitlichem Verständnis.
Über Iris Kuhn
Iris Kuhn ist Gründerin der GLOWY SKIN ACADEMY™ und entwickelt seit Jahren holistische Skincare-, SPA-, Wellbeing-, Medical Health- & Longevity Konzepte für Premium-Hotellerie & SPA. Ihr Ansatz verbindet ästhetisches Verständnis mit funktioneller Anatomie und hautphysiologischer Verantwortung.
Die GLOWY SKIN ACADEMY™ Masterclass richtet sich an anspruchsvolle Anwender:innen sowie Professionals, die natürliche Gesichtsdefinition mit fachlicher Sicherheit verbinden möchten.