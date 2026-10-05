CÔTÉ CŒUR beim Longevity Month von engelhorn: Clean Skincare, Botanical SPA und neue Retreat-Formate aus Deidesheim
Exklusives Pop-up im IV. Design in Mannheim: CÔTÉ CŒUR präsentiert vom 9. bis 11. Oktober CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR® und GLOWY SKIN ACADEMY™ – inklusive neuer Skingevity Retreats und einer Verlosung im Wert von über 1.000 Euro.
Genau diesem ganzheitlichen Verständnis widmet das renommierte Mannheimer Modehaus engelhorn seinen Longevity Month im Oktober – und interpretiert Longevity damit konsequent als Teil einer modernen Lebens- und Genusskultur. Denn zu einem guten Leben gehören nicht allein Ernährung, Bewegung und Regeneration. Auch persönlicher Stil, Ästhetik, Qualität und Wertigkeit prägen unser Wohlbefinden: hochwertige Kleidung, besondere Materialien und ein bewusster Umgang mit dem, was uns täglich umgibt. Gleichzeitig übersetzt das engelhorn Sporthaus Bewegung in unterschiedliche moderne Fitness- und Movement-Styles und macht neue Trainings- und Wellbeing-Formate erlebbar. Kulinarik und Genuss, Fashion und Design, Sport und Bewegung, Beauty, Regeneration und Community werden so zu unterschiedlichen Facetten einer gemeinsamen Idee: lange gut zu leben – und das Leben dabei bewusst zu genießen.
Vier Wochen lang wird dieses Verständnis mit unterschiedlichen Themenwelten, Events und Begegnungen im Haus erlebbar.
Vom 9. bis 11. Oktober 2026 ist auch CÔTÉ CŒUR mit einer exklusiven Pop-up-Präsenz Teil des Longevity Month.
Im IV. Design, der exklusiven Markenfläche im vierten Obergeschoss, in der internationale Luxus- und Designlabels präsentiert werden, stellt Founder Iris Kuhn ihren kuratierten Longevity Hub und die von ihr entwickelten Markenwelten CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR® und GLOWY SKIN ACADEMY™ vor.
Drei Markenwelten – ein ganzheitliches Verständnis von Longevity
CÔTÉ CŒUR verbindet Clean Skincare, botanische SPA- und Bodycare-Konzepte, Face Yoga, Skin Sculpting, professionelle Education und Premium Retreats unter einem Dach. Die drei eigenständigen Markenwelten greifen unterschiedliche Aspekte eines modernen Holistic-Longevity-Lifestyles auf und übersetzen diese in Produkte, Treatments, Education und Experiences.
Mit CELLBERRIES® präsentiert CÔTÉ CŒUR eine High-Performance-Skincare-Linie, die molekulare Wirkstoffe mit High-Spectrum Botanicals verbindet. Das Konzept basiert auf einer intelligenten, individuell kombinierbaren Hautpflege und wird durch fünf Signature Face Treatments ergänzt. Im Mittelpunkt steht eine moderne Form von Skin Longevity: die Haut langfristig in ihren natürlichen Funktionen, ihrer Regeneration und ihrer Ausstrahlung zu unterstützen.
SPA MANUFACTUR® übersetzt das klassische SPA-Erlebnis in zeitgemäße Fresh Botanical Body Care. Hochwertige Pflanzenöle, Crystal Salt Scrubs, Milkbathes und frisch gefertigte Skin-Food-Kompositionen verbinden botanische Körperpflege mit sinnlichen SPA-Ritualen und einem bewussten Umgang mit hochwertigen Rohstoffen.
Beim CÔTÉ CŒUR Pop-up dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ausgewählte Fresh Skin Care Goodies von SPA MANUFACTUR® freuen – persönlich präsentiert von Iris Kuhn.
Mit der GLOWY SKIN ACADEMY™ erweitert CÔTÉ CŒUR das Konzept um Face Yoga, Skin Sculpting und Red Light Therapy, eine außergewöhnliche Professional Face Yoga Instructor Education sowie Premium Retreats. Damit verbindet die Academy moderne Methoden rund um Haut, Gesichtsmuskulatur, Bewegung und Regeneration mit professioneller Education und kuratierten Retreat Experiences.
So entsteht ein Ansatz, der Produkt, Anwendung, Wissen und Erlebnis nicht getrennt betrachtet, sondern miteinander verbindet.
Neue Skingevity Retreats in Deidesheim
Einen besonderen Schwerpunkt des Pop-ups bei engelhorn bilden die neuen Skingevity Retreats der GLOWY SKIN ACADEMY™ in Deidesheim an der Deutschen Weinstraße.
Die neuen Day-Retreat-Formate verbinden Face Yoga, Skin Sculpting, Red Light Therapy, ausgewählte Skincare-Rituale und ganzheitliche Regenerationsimpulse zu kompakten Retreat Experiences. Statt eines klassischen Beauty-Treatments oder Workshops entstehen bewusst kuratierte Auszeiten, die Skin Longevity, Bewegung, Regeneration und Wellbeing miteinander verbinden.
Der Standort Deidesheim ist dabei Teil des Konzeptes. Die besondere Verbindung aus Weinlandschaft, Natur, Genusskultur und anspruchsvollem Lifestyle schafft den Rahmen für Retreats, die sich bewusst vom klassischen SPA- oder Seminarformat lösen und Holistic Longevity als Erlebnis in den Alltag übersetzen.
Anlässlich des CÔTÉ CŒUR Pop-ups bei engelhorn werden Retreat-Gutscheine im Gesamtwert von über 1.000 Euro für die neuen Skingevity Retreats in Deidesheim verlost.
Von der Marke zum Erlebnis
Hinter CÔTÉ CŒUR und den drei Markenwelten steht Iris Kuhn, Founder & Creative Director der organic concepts GmbH. Seit mehr als 25 Jahren entwickelt sie Konzepte an der Schnittstelle von Skincare, SPA, Wellbeing, Integrative Health und Premium Hospitality und arbeitete für internationale Häuser und Marken der Luxus-Hotellerie und Beauty-Branche.
Mit CÔTÉ CŒUR führt Kuhn diese Erfahrung heute in einem eigenen übergreifenden Konzept zusammen. Dabei geht es nicht um die Addition einzelner Beauty- und Wellnessangebote, sondern um die Entwicklung ganzheitlicher Marken- und Erlebniswelten, die Produktentwicklung, Skincare, SPA, Education, Retreat Experiences und Longevity miteinander verzahnen.
Auch die Konzeption und strategische Markenentwicklung hinter CÔTÉ CŒUR, CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR® und GLOWY SKIN ACADEMY™ folgt diesem Ansatz von organic concepts: Aus einer übergeordneten Idee entstehen eigenständige Markenidentitäten, Produkte, Services und Experiences, die sich zu einer gemeinsamen Markenwelt verbinden.
„Longevity bedeutet für mich, Gesundheit und Lebensqualität nicht isoliert zu betrachten. Es ist die Summe dessen, wie wir leben: was wir essen, wie wir uns bewegen, schlafen und regenerieren, welche Beziehungen wir pflegen, wie viel Natur und Lebensfreude wir in unseren Alltag lassen – und wie bewusst wir mit uns selbst umgehen. Genau dieses Lebensgefühl möchte ich mit CÔTÉ CŒUR erlebbar machen.“, sagt Iris Kuhn.
Iris Kuhn vom 9. bis 11. Oktober persönlich vor Ort
An allen drei Pop-up-Tagen ist Iris Kuhn persönlich im IV. Design bei engelhorn Mannheim vor Ort und präsentiert CÔTÉ CŒUR, die drei Markenwelten sowie die neuen Skingevity Retreats in Deidesheim.
CÔTÉ CŒUR Pop-up × engelhorn Longevity Month
Freitag, 9. Oktober bis Sonntag, 11. Oktober 2026
engelhorn Mannheim · IV. Design · 4. OG
Freitag bis Sonntag während der jeweiligen Öffnungszeiten
Verkaufsoffener Sonntag, 11. Oktober: 13:00–18:00 Uhr
KONTAKT.
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