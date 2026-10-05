CÔTÉ CŒUR beim Longevity Month von engelhorn: Clean Skincare, Botanical SPA und neue Retreat-Formate aus Deidesheim

organic concepts GmbH

Brand Development · Corporate Identity · Editorial · PR & Communications



organic concepts ist eine inhabergeführte Boutique-Agentur für strategische Marken- und Konzeptentwicklung, Corporate Identity sowie PR & Communications mit Sitz in Deidesheim an der Deutschen Weinstraße.



Gegründet und geführt von Iris Kuhn, CEO & Creative Director, verbindet organic concepts langjährige Erfahrung in Markenentwicklung, Marketing und Premium Positioning mit kreativer Konzeption und einem ausgeprägten Verständnis für Ästhetik, Storytelling und unternehmerische Strategie. Eine besondere Stärke liegt darin, unerschlossene Potenziale zu erkennen und daraus innovative Business Cases, außergewöhnliche Cross-Marketing-Ideen und strategische Markenkooperationen zu entwickeln. So entstehen eigenständige Markenwelten, neue Geschäftsangebote und Vermarktungswege sowie individuelle Kommunikationsstrategien – von der ersten Idee bis zur Umsetzung.



Das Leistungsspektrum reicht von Markenpositionierung, Corporate Identity und visueller Markenführung über Company Profiles, Editorial Content und digitale Markenauftritte bis hin zu strategischer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.



Im Mittelpunkt stehen individuelle, inhabergeführte Unternehmen, Persönlichkeiten und Marken aus den Bereichen Skincare & Beauty, Travel, Hospitality & Leisure, Gastronomie, Kunst & Galerien, Interior & Concept Stores sowie Real Estate. organic concepts begleitet Unternehmen dabei, ihre Identität zu schärfen, sichtbar zu machen oder sich neu zu positionieren. Dafür entstehen keine standardisierten Kommunikationslösungen, sondern präzise auf Marke, Markt und Zielgruppe abgestimmte Konzepte – von der strategischen Idee bis zur kommunikativen Umsetzung.



Neben der Beratung und Entwicklung externer Marken ist organic concepts Initiator und Markenhaus der eigenen Konzepte CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR®, GLOWY SKIN ACADEMY™ und CÔTÉ CŒUR®.

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