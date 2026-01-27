Preview zur Weltpremiere der Oper »Coming Up for Air« von Bernd Franke 28.1.2026, 18 Uhr

Kontakt
Am 28. Januar laden die Oper Leipzig und die Musikwissenschaft der  Universität Leipzig  zu einer Preview der lang ersehnten Uraufführung »Coming Up for Air« von Bernd Franke ein – ein besonderer Moment zwischen Forschung, Musik und Bühne. Dass dieser Auftakt bewusst an der Universität angesiedelt ist, versteht sich als Würdigung eines Komponisten, der über viele Jahre als Professor das musikalische und geistige Leben der Universität Leipzig geprägt hat. Franke lehrte über 40 Jahre an der Universität Leipzig, zuletzt als Professor für Tonsatz und Neue Musik am Institut für Musikwissenschaft.

Die Preview-Veranstaltung bietet exklusive musikalische und inhaltliche Einblicke in das neue Bühnenwerk, das auf einem englischsprachigen Libretto von Jessica Walker nach dem Roman der kanadischen Autorin Sarah Leipciger basiert. Erleben Sie den Komponisten gemeinsam mit Künstlern der Oper Leipzig sowie weiteren Akteuren aus dem Leipziger Musikleben. Die Librettistin beteiligt sich über Video an dem Gespräch.

Preview »Coming Up for Air«
Mittwoch, 28.1.2026
18 Uhr
Ort: Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig, Neumarkt 9-19E, 04109 Leipzig
3. Etage, Hörsaal SK-302

gkr.uni-leipzig.de/institut-fuer-musikwissenschaft

»Coming Up for Air« ist  ein internationaler Kompositionsauftrag von der Oper Leipzig, gefördert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung. Der in Leipzig lebende Komponist Bernd Franke, der musikalische sowie gesellschaftliche und topographische Grenzen auslotet, erschuf eine lebensbejahende Oper, die von Hoffnung getragen ist und über drei Welten hinweg dem Fluss des Lebens nachspürt, was uns Menschen resilient macht und uns die Luft zum Atmen gibt.Die klangsinnliche, hoch expressive Musik ist verbunden mit einer packenden Geschichte: Drei Welten, drei Gewässer, drei Leben verschmelzen zu einem Atem. Anouk, eine junge Schriftstellerin, ringt um jeden Atemzug, denn sie ist an Mukoviszidose erkrankt. Der Kampf um Luft führt sie auf einen Weg in die Vergangenheit, in ein anderes Land, zu der Legende der »Inconnue de la Seine«, der geheimnisumwobenen unbekannten Ertrunkenen aus der Seine. Als Anouk in diese französische Tragödie eintaucht, erkennt sie die Verbindungen zwischen ihrem Leben, dem der Unbekannten und dem eines norwegischen Spielzeugmachers, der vom Verlust seines ertrunkenen Sohnes gezeichnet ist. Er entwickelt eine Puppe, mit der die Mund-zu-Mund-Beatmung erlernt werden kann. Für das Gesicht der Puppe wählt er die Totenmaske der »Inconnue de la Seine« – ihr Lächeln soll fortan Leben retten.

Die Uraufführung »Coming Up for Air« findet am 14. März 2026 statt.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
