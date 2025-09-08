Zur Weltpremiere auf der IAA Mobility 2025

OMG! GSE: „Mit dem Opel Mokka GSE bringen wir Rallye-Feeling auf die Straße.“

Schnellster vollelektrischer Serien-Opel: 200 km/h Top Speed, in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, 207 kW (281 PS) Leistung und 345 Nm Drehmoment

Frei nach Wahl: Mokka GSE ab 399 Euro monatlich leasen1, zum attraktiven Preis von 47.300 Euro kaufen oder im Abo ab 499 Euro pro Monat fahren2 (UPE inkl. MwSt.)

2

2

High-Performance in Serie: Dafür stehen die neuen vollelektrischen GSE-Modelle von Opel – und der neuemacht den Anfang. „Mit dem Opel Mokka GSE bringen wir Rallye-Feeling auf die Straße“, haben die Opel-Verantwortlichen versprochen. Und sie halten Wort. Denn zeitgleich zur heutigenin München ist der neue 207 kW (281 PS) starke GSE-Sportler bestellbar.Die Kunden haben die Wahl: Sie können den topausgestatteten Mokka GSE, der auf dembasiert und damit direkt aus dem professionellen Motorsport kommt, schon ab 399 Euro monatlich leasen– ohne Anzahlung! Alternativ können sie den schnellsten batterie-elektrischen Serien-Opel aber auch zum attraktiven Preis von 47.300 Euro kaufen. Und für alle, die kurzfristige Flexibilität schätzen, bietet Opel zusammen mit dem Partnerden neuen Mokka GSE im praktischen Auto-Abo an. Hier können sie ab einer monatlichen Rate von 499 Euroim einzigartigen GSE- und Rallye-Design des Mokka GSE durchstarten und OMG! GSE-Gefühle erleben (alle Preise UPE inkl. MwSt.).Ausrufezeichen setzt der neue Opel Mokka GSE vor allem mit seiner starken Performance. Mit einer Spitzenleistung von 207 kW (281 PS) ist der jetzt bestellbare Serien-Stromer genauso stark wie sein Motorsport-Pendant Mokka GSE Rally. Und mit einem unmittelbar anliegenden Drehmoment von 345 Newtonmetern packt er ebenso kompromisslos zu. So beschleunigt der Mokka GSE in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h – und mit einer Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h wird er zum schnellsten vollelektrischen Serien-Opel. Dabei können Mokka GSE-Piloten aus den drei Fahrmodi „Sport“ „Normal“ und „Eco“ wählen. Die Energie speichert der Mokka GSE in einer 54 kWh fassenden Lithium-Ionen-Batterie.Zur außergewöhnlichen Performance trägt auch die ausgeklügelte Technik bei, die ebenfalls vom Rallye-Prototyp inspiriert wurde. So verfügt der Mokka GSE über ein Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial sowie ein Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen und neuen doppelten Hydro-Stoßdämpfern. Sämtliche Hochvolt-Komponenten des Serien-Mokka GSE wie Motor, Inverter, Batterie und Kabelbaum stammen vom Mokka GSE Rally. Ebenso wurden das Lenksystem sowie Fahrwerk und Bremsen besonders sportlich ausgelegt und mit den Opel-Erfahrungen aus dem elektrischen Rallyesport optimiert.Seine „inneren Werte“ trägt der neue Mokka GSE selbstbewusst auch nach außen: An der Frontschürze sowie am Heck zieren vom Rallye-Prototyp inspirierte, GSE-spezifische Einsätze den kompakten Stromer. Den sicheren Fahrbahnkontakt stellt die eigens für den Mokka GSE entwickelte Rad-Reifen-Kombination sicher. Die neuen aerodynamisch optimierten 20-Zoll-Leichtmetallräder in Kombination mit den Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20 Reifen gibt es in dieser Ausführung bei Opel nur für den Mokka GSE – genauso wie die deutliche sichtbaren gelb lackierten GSE-Vierkolbenbremssättel vorn.Im Innenraum nehmen Pilot und Copilot auf speziellen im GSE-Look gestalteten Alcantara GSE-Performance-Sitzen mit integrierter Kopfstütze Platz, die den Fahrer optimal ins Fahrzeug einbinden. Die direkte Rückmeldung versprechen die für den Mokka GSE neuentwickelte Lenkung und das oben sowie unten abgeflachte Lenkrad. Beschleunigungs- und Bremsbefehle erfolgen über Alu-Sportpedale.Die notwendigen Informationen vermitteln dem Fahrer das 10 Zoll große, vielfach personalisierbare digitale Fahrerinfodisplay und der zentrale Farb-Touchscreen samt Navigationssystem. Dieser hält neben den gewohnten Informationen auch GSE-Performance-Daten, G-Kräfte-Anzeige, Beschleunigungswerte, Batteriemanagementdaten und vieles mehr bereit. Die Anzeigen wurden ebenfalls im typischen GSE-Stil gestaltet. Darüber hinaus sind zahlreiche Sicherheitssysteme serienmäßig mit an Bord. Sie reichen vom blendfreien Intelli-Lux Matrix Licht über den automatischen Geschwindigkeits- und aktiven Spurhalte-Assistenten bis hin zur 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera. Features wie die mehrstufige Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer und das beheizbare Lenkrad erhöhen den Komfort im sportlichen Alltag. Und kompatible Smartphones lassen sich natürlich kabellos aufladen.So zeichnen den neuen Opel Mokka GSE emotionale Sportlichkeit und höchster Komfort sowie innen wie außen ein technisch hochwertiges und hochdynamisches Design bis ins kleinste Detail aus. Ab sofort bestellbar sollen die ersten Exemplare des Mokka GSE bereits bis zum Jahresende zu den Kunden rollen.