Zukunftsweisender Auftritt: Opel Premium-Partner beim Big Bang KI Festival 2026

Große Bühne: Rund 11.500 Besucher erleben Opel-Auftritt in Berlin am 16. und 17. September

Für ein rundum gelungenes Kundenerlebnis: Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann gibt Einblicke, wie Opel KI im Marketing nutzt

KI-Zukunft schon heute erlebbar: Modelle wie Grandland Electric AWD, Astra Sports Tourer Electric und Studie Corsa GSE Vision Gran Turismo zeigen Möglichkeiten

Ausgezeichnet: Opel Automobile GmbH erhält „Made in Europe – Award for Excellence“ in der Kategorie „Automotive“

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Welche Chancen bietet KI und welche Risiken birgt die Technologie? Aktueller konnte das Thema beim diesjährigenkaum sein, das am 16. und 17. September in Berlin stattfand. Und Opel war als Premium-Partner bei Europas führendem KI-Event mit dabei. Rund 11.500 Besucherinnen und Besucher erlebten den Auftritt des deutschen Herstellers vor Ort und tauchten tiefer ein in die Themen Künstliche Intelligenz, Innovation, Mobilität und Customer Experience. Im Mittelpunkt des Opel-Engagements stand die Frage, wie Künstliche Intelligenz und digitale Technologien bereits heute konkrete Anwendungen ermöglichen – und wie sie künftig dazu beitragen können, die Mobilität sowie das Kundenerlebnis weiterzuentwickeln.Den Auftakt zur Veranstaltung bildete die Verleihung des, den Holger Baumann, Head of Business Development & Transformation B2B bei Stellantis, in der Kategorie „Automotive“ für die Opel Automobile GmbH entgegennehmen konnte. Mit dem Award werden Unternehmen und Persönlichkeiten geehrt, die mit Innovationen, wirtschaftlichem Engagement und Technologien den Standort Europa stärken.Einen tieferen Einblick in die praktische Anwendung von Künstlicher Intelligenz bei Opel gab Rebecca Reinermann. Die Opel-Marketingchefin zeigte auf, wie der Hersteller KI bereits heute im Marketing und im Markenauftritt einsetzt. Ein wesentlicher Vorteil: KI ermöglicht die schnelle und skalierbare Erstellung von Inhalten, die gleichzeitig den Vorgaben der Opel Corporate Identity und des Corporate Designs entsprechen. So können Inhalte effizient für unterschiedliche Zielgruppen und Kommunikationsanlässe entwickelt werden. Bei der Umsetzung setzt Opel unter anderem auf die Zusammenarbeit mit Unreal Engine. So eröffnet die Technologie neue Möglichkeiten, Markenwelten und Inhalte digital zu gestalten und erlebbar zu machen. Gleichzeitig richtete Reinermann den Blick nach vorn: Künstliche Intelligenz soll künftig noch stärker dazu beitragen, die Customer Journey bei Opel zu verbessern und das Kundenerlebnis weiterzuentwickeln.Sabrina Reif, AI Leader im Stellantis Tech Center Central Europe in Rüsselsheim, ging darüber hinaus näher auf die Zukunft von KI in Fahrzeugen ein. Sie erklärte, wie KI künftig noch stärker in Opel-Modelle integriert und für Kunden nutzbar gemacht werden wird. Demnach werden sich Fahrzeuge vom reinen Mobilitätsprodukt noch stärker zum intelligenten und vernetzten Erlebnisraum entwickeln.Auch am Opel-Stand konnten Fachbesucherinnen und -besucher erleben, wie Zukunftstechnologien bereits heute Teil der automobilen Realität sind. Im Mittelpunkt standen dabei der batterie-elektrische Allradlerund der aktuelle. Beide Modelle stehen beispielhaft für die technologische Entwicklung der Fahrzeuge „made in Germany“: Als vollelektrische Pkw verbinden sie lokal emissionsfreie Mobilität mit innovativen Technologien. Dazu zählt unter anderem die Integration von ChatGPT, sodass intelligente digitale Funktionen direkt im Fahrzeug und damit im Alltag erlebbar werden und zur Unterhaltung während der Reise beitragen. Damit zeigte Opel am Stand ganz konkret, wie technologische Innovationen vom Zukunftsthema zur heute verfügbaren Anwendung im Fahrzeug werden können.Einen visionären Blick auf die digitale Erlebniswelt möglicher zukünftiger Fahrzeuge bot der. Das erste Konzeptfahrzeug von Opel, das die reale mit der digitalen Welt verschmelzen lässt, steht für eine Zukunft, in der sich Automobil, Gaming und virtuelle Erlebnisse noch stärker miteinander verbinden.So konnten die Besucher den Corsa GSE Vision Gran Turismo vor Ort direkt virtuell-spielerisch erleben und die 588 kW (800 PS) starke Hochleistungsstudie im Rennsimulator Gran Turismo 7 selbst fahren. So wurde aus dem visionären Konzept ein emotionales und interaktives Erlebnis.Der Opel-Auftritt beim Big Bang KI Festival schlug damit die Brücke zwischen bereits konkret verfügbaren Technologien von heute und visionären digitalen Automobil-Erlebnissen von morgen. Vom vollelektrischen Fahrzeug mit intelligenter Technologie über KI-gestützte Marketingprozesse bis hin zur virtuellen Erlebniswelt zeigte Opel, wie Innovation unterschiedliche Automobilbereiche miteinander verbindet und wie KI die Mobilität und Customer Experience von morgen weiter verändern kann.