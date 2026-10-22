„YES“ zu Halloween: Opel Corsa YES und Mokka YES bringen das Gruselfest zum Leuchten

Für die orangefarbenste Zeit des Jahres: Mit Koral Orange setzen Corsa YES und Mokka YES ein strahlendes Statement in der Dunkelheit

Doppelter Hingucker: Karbonschwarze Dächer, markante Leichtmetallräder und orangefarbene Interieur-Details sorgen für individuellen Auftritt

YES zu Extra-Style: Beide Modelle verbinden ausdrucksstarkes Design mit attraktiven Serienausstattungen und breiter Antriebsauswahl

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Süßes oder Saures? Opel sagt YES! Wenn sich in den nächsten Tagen wieder die Kürbisse vor den Haustüren stapeln und Halloween die Straßen in Orange und Schwarz taucht, sind derund derganz in ihrem Element. In der ausdrucksstarken Metallic-Lackierung Koral Orange greifen die beiden Bestseller den Farbton der Saison auf und machen aus jeder Fahrt einen echten Hingucker – und das serienmäßig! Dazu kommen markante schwarze Kontraste, orangefarbene Akzente im Innenraum und attraktive Ausstattungsdetails. Das Ergebnis: zwei Charaktertypen, die zeigen, dass ein bisschen Extravaganz im Alltag immer eine gute Idee ist – und die gruseligste Nacht der Nächte die perfekte Gelegenheit, um „Say YES to Halloween“ wörtlich zu nehmen.Als Opel Corsa YES zeigt, wie viel Persönlichkeit in 4,06 Meter rundum alltagstauglicher Fahrzeuglänge stecken kann. Seine außergewöhnliche Metallic-Lackierung Koral Orange, die ihn auf den ersten Blick als YES-Modell erkennbar macht, trifft auf ein Dach in Karbonschwarz und 16-Zoll-Leichtmetallräder in schwarz-silbernem Diamond-Cut-Design. Im Innenraum setzen orangefarbene Nähte, Streifen und Dekore die charakteristische Farbgebung fort. Zur Serienausstattung zählen außerdem das Multimedia-Infotainment-System mit 10-Zoll-Touchscreen, ein volldigitales Fahrerinfodisplay und ein Lenkrad aus veganem Kunstleder.Der Opel Mokka YES setzt noch eine Schippe Extra-Style obendrauf. Die markante, kompakte SUV-Silhouette, schwarze 17-Zoll-Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design und das Dach in Karbonschwarz bilden einen starken Kontrast zum leuchtenden Koral Orange. Auch hier findet sich die Farbgebung im Interieur wieder – von orangefarbenen Dekoren rund um die Instrumententafel bis zu den Sitz- und Türnähten in Orange und Weiß. Für zusätzlichen Komfort sorgen unter anderem die sechsfach einstellbaren Vordersitze, eine Mittelarmlehne und die serienmäßige 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera. Beschleunigungs- und Bremsbefehle erteilen Mokka YES-Fahrer in Verbindung mit Automatik-Getriebe über glänzende Aluminium-Sportpedale.Ob beim Kürbisschnitzen, auf dem Weg zur Halloween-Party oder einfach im herbstlichen Stadtverkehr: Opel Corsa YES und Mokka YES bringen Farbe in die dunkler werdenden Tage. Ihre Lackierung erinnert an leuchtende Kürbisse, die serienmäßigen Intelli-LED-Scheinwerferaugen weisen bei Dunkelheit den Weg, während die schwarzen Designelemente für den passenden Kontrast sorgen.Und im Gegensatz zu so manchen Figuren, die sich rund um Halloween des Nachts auf den Straßen tummeln, fahren Corsa YES und Mokka YES nicht gruselig, sondern vielmehr eindrucksvoll gestylt vor! Dabei überzeugen sie nicht nur mit ihrem Halloween-tauglichen Look, sondern verbinden ausdrucksstarkes Design mit moderner Technik, praktischen Komfortfeatures und einer breiten Antriebsauswahl von konventionell bis vollelektrisch.Der Fahrspaß im Corsa YES beginnt bereits ab 24.790 Euro, beim Mokka YES geht die Reise ab 30.340 Euro los (alle Preise UPE inkl. MwSt.). So wird aus dem saisonalen Farbtupfer ein Statement für alle, die auch im Alltag weit über die dunklen Tage hinaus gerne ihren eigenen Stil und Farbe zeigen. Frei nach dem Motto: „Say YES to Halloween – und YES zu Koral Orange!“