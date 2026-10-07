Weltpremiere in Paris: Opel enthüllt finales Design des GSE 27FE für seine erste Formel-E-Saison

Großer Auftritt: Finales Design des Opel GSE 27FE erstmals öffentlich auf dem Pariser Automobilsalon zu sehen

Tradition trifft Zukunft: Drei kraftvolle Farbblöcke in Schwarz, Silber und Gelb schlagen die Brücke von legendären Opel-Motorsport-Designs zum elektrischen Rennsport

„Yellow means Go“: Opel GSE Yellow und dynamische Lightspeed Stripes machen den Rennwagen sofort erkennbar – auf der Strecke wie auf dem Bildschirm

Werksfahrer Mitch Evans: „Sieht fantastisch aus – und vor allem schnell!“

Der Countdown läuft: Opel gibt in Jeddah sein Debüt als Werksteam

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Vorhang auf für den: Auf demfeiert Opel die Weltpremiere des finalen Renndesigns für das Auto, mit dem der Rüsselsheimer Hersteller in seine erste Saison der ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft startet. Gemeinsam mit den Werksfahrernundzeigt Opel den vollelektrischen GEN4-Rennwagen erstmals öffentlich in seinen endgültigen Farben. Die Enthüllung am 12. Oktober markiert wenige Wochen vor dem Saisonauftakt den nächsten Meilenstein auf dem Weg in die Weltmeisterschaft.„GSE steht für Performance: im Rennsport geboren, für die Straße entwickelt und weit darüber hinaus erlebbar– mit Präzision, die man in jeder Situation spürt“, sagt Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann. „Mit der Formel E tritt unsere Performance-Marke jetzt in der schnellsten Elektro-Rennserie der Welt an – und das genau in dem Moment, in dem dort mit der GEN4-Generation eine neue Ära beginnt. Der GSE 27FE zeigt mit seinem finalen Design nicht nur unsere Begeisterung für die Formel E, sondern auch klar unseren Anspruch, den Wettbewerb von Anfang an mitzugestalten.“Das finale Design knüpft an den markantenan, der das Team durch das gesamte Testprogramm begleitet hat. Und geht einen entscheidenden Schritt weiter. Entworfen vom Global-Brand-Design-Team in Rüsselsheim, folgt die Gestaltung einer klaren Idee: Sie macht die Kräfte sichtbar, die die Formel E prägen – Luftströmung, Energie und Effizienz.„Mit dem finalen Design des Opel GSE 27FE zeigen wir, wie die Formel E durch die Augen von Opel aussieht“, sagt Opel Global Brand Design-Manager Pierre-Olivier Garcia. „Aus Luftströmung werden Linien, aus Energie wird Farbe, aus Effizienz wird Präzision. Unsere Motorsport-Tradition liefert die DNA, deutsches Design die Struktur – und die Formel E trägt beides in die Zukunft.“Herzstück des Designs sind drei kraftvolle Farbblöcke in Schwarz, Silber und Gelb. Sie greifen legendäre Opel-Motorsport-Lackierungen vergangener Jahrzehnte auf und übersetzen sie ins elektrische Zeitalter. Zugleich ordnet diese Komposition die gewölbten Flächen des Rennwagens, betont seine Proportionen und macht ihn auf den ersten Blick erkennbar – ob in der Boxengasse, im Fernsehen oder bei Renntempo. Neu im finalen Design ist ein metallisch-silbernes „Rückgrat“, das sich über die Mitte des Fahrzeugs zieht. Es bildet die optische Wirbelsäule des GSE 27FE und steht für die Verbindung von fahrerischem Instinkt und technischer Präzision.„Jedes grafische Element hat einen klaren Platz, eine klare Funktion und einen klaren Grund, da zu sein“, erklärt Garcia. „Das ist deutsches Design: Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Jede Linie folgt der Logik der Performance – deutsche Präzision, gezeichnet in Lichtgeschwindigkeit.“ Schon kleinste Details zeigen das: vom dezenten Schriftzug „Designed in Germany“ bis zur Kennzeichnung „Opel GSE 27FE“. Bewusst zurückhaltend integriert, stehen diese Elemente zugleich für den Stolz auf deutsche Ingenieurskunst, die Leidenschaft für handwerkliche Qualität und den kompromisslosen Anspruch an Präzision.In der Formel E zählt nicht Überfluss, sondern Effizienz. Deshalb übersetzt das Design, was im elektrischen Rennsport sonst unsichtbar bleibt – den Fluss von Energie, Daten und Software – in eine dynamische visuelle Handschrift. Pixelige Lightspeed Stripes jagen über die Karosserie und spiegeln das unmittelbare Ansprechverhalten des Elektroantriebs wider. Damit setzt der GSE 27FE die Designreise fort, die Opel 2025 mit dembegonnen hat, und führt sie in die High-Tech- und High-Speed-Welt der Formel E.Zum größten Blickfang wird das markante Opel GSE Yellow: Selbstbewusst durchschneidet es die Sichtkarbon-Flächen und macht den Rennwagen zur unverwechselbaren Markensignatur. „In der Formel E entscheidet die Energie über das Rennen – und für Opel hat Energie eine Farbe: GSE Yellow“, sagt Garcia. „Es ist kraftvoll, ohne aggressiv zu wirken, und technisch, ohne kompliziert zu sein. Yellow means Go.“Auch die Fahrer sind begeistert. „Ich finde, das finale Design sieht fantastisch aus. Es baut auf unserem Konzept- und Test-Design auf, wirkt aber noch raffinierter – und ist dabei unverkennbar Opel. Das zusätzliche Silber verleiht dem Auto einen richtig ambitionierten und scharfen Look. Und vor allem: Es sieht schnell aus“, sagt Mitch Evans. Der Neuseeländer ist mit 16 Siegen der erfolgreichste Fahrer der Formel-E-Geschichte und bildet gemeinsam mit Théo Pourchaire sowiedas Fahrerteam des Opel GSE Formula E Teams.Die Weltpremiere des Renndesigns ist einer der Höhepunkte des Opel-Auftritts auf dem Pariser Automobilsalon, bei dem unter anderem die vollelektrischen GSE-High-Performance-Modelle der Marke im Mittelpunkt stehen. Neben dem GSE 27FE feiert dort auch der neue und bereits bestellbareseine Messepremiere – ein weiterer Beleg dafür, wie eng Opel die Formel E mit seinen Serienmodellen verzahnt. Und das ist erst der Anfang: Die Lightspeed Stripes sowie das gesamte GSE-Universum prägen auch das Design des Messestands und schaffen einen konsequenten, emotionalen Auftritt der Marke.Mit der Enthüllung des finalen Designs biegt das Opel GSE Formula E Team auf die Zielgerade seiner Vorbereitung ein. Seit der Bekanntgabe des Einstiegs von Opel im März stehen neben privaten Testtagen intensive Einheiten im Simulator und auf dem Prüfstand auf dem Programm. Nach der offiziellen Testwoche Mitte November im spanischen Jarama folgt am 18. und 19. Dezember 2026 in Jeddah (Saudi-Arabien) das Renndebüt. Dieführt das Team zu 21 Rennen in 13 Städten auf vier Kontinenten. Ein besonderer Höhepunkt sind dabei die Heimrennen in Berlin am 8. und 9. Mai 2027.