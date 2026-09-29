Vom Auszubildenden zum Werksleiter: Christoph Weis übernimmt Leitung des Opel-Stammwerks in Rüsselsheim

Der Rüsselsheimer Christoph Weis übernimmt zum 1. Oktober die Leitung des hessischen Opel-Stammwerks. Der 41-jährige Wirtschaftsingenieur mit jahrzehntelanger Opel-Erfahrung in der Produktion folgt auf Maike Seeber, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.Aktuell laufen in der Heimatstadt von Opel, die seit 2023 auch Sitz von Stellantis in Deutschland ist, sowohl derals auch der DS N°4 in allen Antriebsvarianten vom Band. Für Sicherheit am Standort sorgte im Sommer die Zusage von Florian Huettl, CEO von Opel & Vauxhall und Managing Director Stellantis Germany, dass auch die nächste Generation des Opel Astra in Rüsselsheim gebaut wird. Die dafür erforderlichen Umbauten in der Fertigung – der kommende Astra wird auf der neuen STLA ONE Plattform basieren – sind Teil der Investition von mehr als einer Milliarde Euro, die Huettl bis 2030 in Deutschland angekündigt hat.Mit Christoph Weis übernimmt ein Experte die Leitung des Stammwerks, der Opel seit Jahrzehnten eng verbunden ist: Weis startete seine Karriere als Auszubildender im Bereich Mechatronik bereits 2001 bei dem Hersteller aus Hessen. „Christoph Weis ist sowohl ein kluger Stratege als auch ein großer Teamplayer. Mit seinem klaren Fokus auf fortlaufende Verbesserung wird er unser Werk in Rüsselsheim, das er seit vielen Jahren bis ins kleinste Detail kennt, erfolgreich weiterentwickeln und die richtigen Weichen für die Zukunft des Standorts Rüsselsheim stellen“, sagt Florian Huettl.Weis verbrachte seine gesamte Karriere bei Opel. Einzige Unterbrechung war sein Studium mit dem Abschluss Internationales Wirtschaftsingenieurwesen. Schon 2011 kam er als Betriebsingenieur zurück zu Opel. Seither war er in verschiedenen Rollen aktiv, zuletzt verantwortete er als Masterplan Manager die strategische Ausrichtung und Zukunftssicherung des Werks Rüsselsheim. „Für mich schließt sich ein besonderer Kreis: Vom Auszubildenden zum Werksleiter an dem Standort, an dem meine Karriere begonnen hat“, sagt Weis. „Unser Werk in Rüsselsheim steht für höchste Qualitätsstandards, Effizienz und Flexibilität – Eigenschaften, die für den Standort Deutschland fundamental sind. Ich kenne das Werk, seine Menschen und seine Stärken aus eigener Erfahrung. Gemeinsam werden wir die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzen, unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken und den Standort optimal auf die nächste Astra-Generation ausrichten. Der Schlüssel dazu ist die Leidenschaft und Kompetenz unserer Mannschaft, auf die ich mich jederzeit verlassen kann."