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Turbo für Bau und Gewerbe: Opel Vivaro Pritsche jetzt mit 2,2-Liter-Diesel

(lifePR) (Rüsselsheim, )
  • Starke Kombination: Praktischer Vivaro-Pritschenaufbau erstmals angetrieben von 2,2-Liter-Turbodiesel mit 110 kW (150 PS) und 370 Newtonmeter Drehmoment
  • IAA Transportation 2026: Opel zeigt noch bis 20. September breites Nutzfahrzeug-Portfolio auf Stellantis Pro One-Stand C41 in Halle 13 der Hannover-Messe
Der Opel Vivaro ist der Allrounder unter den leichten Nutzfahrzeugen mit dem Blitz. Ob als Kastenwagen, Doppelkabine oder Plattform-Fahrgestell – der Bestseller bietet die passenden Antworten auf so gut wie alle gewerblichen Anforderungen großer wie kleiner Flotten. Und jetzt sogar noch eine mehr: Denn die Opel Vivaro Pritsche fährt erstmals in Kombination mit durchzugsstarkem 2,2-Liter-Turbodiesel vor. Alle, die sich das neue Pritschen-Antriebs-Gespann live ansehen möchten, haben auf der heute startenden IAA Transportation 2026 in Hannover dazu Gelegenheit. Am gemeinsamen Stellantis Pro One-Stand C41 in Halle 13 präsentiert Opel bis zum 20. September neben der Vivaro Pritsche viele weitere Nutzfahrzeuge und Lösungen für nahezu jeden Einsatzzweck.

Praktisch, stark, vielfältig einsetzbar: Vivaro Pritsche mit neuem Turbodiesel

Die Opel Vivaro Pritsche zeigt, wie sich der Nutzfahrzeug-Allrounder für spezielle Anforderungen im Arbeitsalltag ausrüsten lässt. Die Aufbauvariante ist der ideale Partner für städtische Bauhöfe, Gartenbaubetriebe sowie alle, die größeres Werkzeug auf einer offenen Ladefläche transportieren. So ermöglicht die von drei Seiten zugängliche Ladefläche die einfache Be- und Entladung unterschiedlichster Materialien und macht den Vivaro zu einem verlässlichen Partner für anspruchsvolle Arbeitsaufgaben.

Gesteigert wird die Einsatzfähigkeit durch die neue Antriebskombination, mit der die Vivaro Pritsche nun erhältlich ist. Der 110 kW (150 PS) starke 2,2-Liter-Turbodiesel vereint Effizienz und Wirtschaftlichkeit mit vorbildlichen Leistungswerten. Mit einem maximalen Drehmoment von 370 Newtonmeter tritt er überaus zugkräftig an, so dass Fahrer der Vivaro Pritsche auch mit voll beladener Fläche flott vom Fleck wegkommen. Kombiniert wird der Motor hier mit einem manuellen Sechsgang-Schaltgetriebe. Und für alle, die im Arbeitsalltag lokal emissionsfrei unterwegs sein möchten, bietet Opel das Vivaro Plattform-Fahrgestell darüber hinaus alternativ als Vivaro Electric mit 100 kW (136 PS) starkem E-Motor, 270 Newtonmeter Drehmoment und wahlweise 42 kWh- oder 69 kWh-Akku an (jeweils nutzbare Kapazität).

Von klein bis groß: Opel mit Rocks, Combo, Vivaro und Movano in Hannover

Neben dem Vivaro können die Besucher der IAA Transportation in den nächsten Tagen auch die weiteren Opel-Nutzfahrzeuge vor Ort in Augenschein nehmen – von groß bis klein. Der Größte im Portfolio ist der Opel Movano mit Doppelkabine und Platz für bis zu 7 Personen. Mit dem Opel Combo Tech präsentiert der Hersteller den kompakten Kastenwagen im Design und mit einer Ausstattung auf Pkw-Niveau. Und eine besonders wendige Lösung für den Lieferdienst stellt der 2,41 Meter kurze und gerade einmal 1,39 Meter breite (ohne Außenspiegel) Opel Rocks dar, den schon Auszubildende ab 15 Jahren1 fahren dürfen.

Die IAA Transportation hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Zum Abschluss am Sonntag, 20. September, können sich die Besucher bis 16 Uhr vor Ort über die verschiedenen Opel-Modelle, Karosserie- und Aufbaulösungen sowie Antriebsalternativen informieren.

[1] Führerscheinklasse AM ab 15 Jahren. Gilt für vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einer Nenndauerleistung/Nutzleistung von nicht mehr als 6 kW, jeweils mit nicht mehr als zwei Sitzplätzen und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h.

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