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Top-Angebot für Gewerbekunden: Opel Vivaro Electric und Opel Combo Electric jetzt zum Diesel-Preis leasen

(lifePR) (Rüsselsheim, )
  • Das lohnt sich: Bis Ende Juni können sich Gewerbekunden die vollelektrischen LCVs Vivaro und Combo zum Preis eines vergleichbaren Diesel-Fahrzeugs zulegen
  • Leistung ohne Kompromisse: Mit hochflexiblen batterie-elektrischen Transportern lokal emissionsfrei unterwegs sein und dabei Kosten sparen
  • Attraktiver Elektro-Einstieg: Vivaro Electric im Aktionszeitraum ab 316 Euro1, Combo Electric ab 270 Euro monatlich ohne Sonderzahlung leasen2 (alle Preise exkl. MwSt.)
Opel macht Gewerbekunden ein neues Top-Angebot: Ab sofort sind die batterie-elektrischen leichten Nutzfahrzeuge (LCV = Light Commercial Vehicle) Opel Vivaro Electric und Opel Combo Electric zum gleichen Preis wie ihre Diesel-Pendants mit vergleichbarer Ausstattung erhältlich. So können Kunden jetzt bereits ab 316 Euro monatlich1 die batterie-elektrische Version des LCV-Bestsellers Vivaro leasen; der kompakte Transporter Combo Electric ist sogar schon ab 270 Euro pro Monat2 im Leasing verfügbar (alle Preise exkl. MwSt.) – und das jeweils ohne Sonderzahlung. Für Gewerbekunden bedeutet das: Sie sind künftig lokal emissionsfrei unterwegs, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung und Alltagstauglichkeit eingehen oder einen Leasing-Aufpreis gegenüber einem vergleichbaren Diesel zahlen zu müssen.

Mit der bis Ende Juni laufenden Kampagne treibt Opel die Elektromobilität weiter voran. Dabei setzt der Hersteller an einem für Gewerbekunden besonders wichtigen und sensiblen Wirtschaftlichkeitsfaktor an. Sind batterie-elektrische Fahrzeuge in der Anschaffung normalerweise teurer als ein Verbrenner-Modell mit vergleichbarer Leistung, gilt dies bei der aktuellen Leasing-Initiative „Electric zum Diesel-Preis“ nicht mehr.

Zugleich bieten Opel Combo Electric und Opel Vivaro Electric die volle Flexibilität, Leistung und Alltagstauglichkeit, ohne Kompromisse zum Beispiel beim Laden von Arbeitsgerät eingehen zu müssen. So verfügt der batterie-elektrische, 100 kW (136 PS) starke Kompakttransporter Combo Electric über bis zu 4,4 m3 Ladevolumen und kann bis zu rund 780 Kilogramm an Material zuladen, wenn er lokal emissionsfrei bis zu 354 Kilometer ohne Ladestopp (gemäß WLTP3) zur Baustelle oder zum Auftraggeber unterwegs ist.

Gewerbetreibende, die einen topmodernen Elektro-Allrounder suchen, der noch mehr Ladung aufnimmt, werden beim Vivaro Electric fündig. Der in zwei Längen verfügbare, 100 kW (136 PS) starke LCV-Bestseller ist wahlweise mit 49 kWh-Akku (42 kWh nutzbare Kapazität) und bis zu 223 Kilometer Reichweite (WLTP3) oder mit 75 kWh-Batterie (69 kWh nutzbare Kapazität) und bis zu 352 Kilometer Reichweite (WLTP3) erhältlich. Zudem ist der Vivaro Electric mit rund 1,90 Meter Höhe tiefgaragentauglich und bietet dank praktischer Unterflurbauweise der Batterie in puncto Raumausnutzung und Ladevolumen die volle Flexibilität. Je nach Version kann der batterie-elektrische Transporter bis zu 1.363 Kilogramm Nutzlast schultern, die sich auf maximal 6,6 m3 Ladevolumen verstauen lassen. Darüber hinaus machen zahlreiche moderne Fahrerassistenzsysteme die tägliche Arbeitsfahrt und das Rangieren in der Stadt oder auf dem Firmengelände einfacher und sicherer.

[1] Ein Leasingangebot mit Kaufoption für Gewerbekunden (Bonität vorausgesetzt) der Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für den Opel Vivaro Electric Kastenwagen M, Elektromotor 100 kW (136 PS), mit Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung, ohne Sonderzahlung, Leasingrate 316,00 €/Monat, Laufzeit 48 Monate, Laufleistung 10.000 km/Jahr. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer. Sofern der Kunde keinen Gebrauch von der Kaufoption macht, werden nach Vertragsende Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze jeweils 2.500 km) sowie ein Ausgleich für ggf. vorhandene Schäden abgerechnet. Überführungskosten sind nicht Bestandteil des Leasingangebotes und separat an den Händler zu zahlen. Angebot freibleibend und nur gültig bei Vertragseingang beim Leasinggeber bis 30.06.2026. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und Aktionen. Abweichungen im Cent-Bereich sind möglich. Nur bei teilnehmenden Opel-Partnern.

[2] Beispiel-Kilometerleasingangebot für den Opel Combo Electric Kastenwagen M, Elektromotor 100 kW (136 PS), mit Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung: 0€ Leasingsonderzahlung, Leasingrate 270,00 €/Monat, Laufzeit 48 Monate, 10.000 km/Jahr Laufleistung. Ein Leasingangebot mit Kaufoption für Gewerbekunden (Bonität vorausgesetzt) der Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer. Sofern der Kunde keinen Gebrauch von der Kaufoption macht, werden nach Vertragsende Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze jeweils 2.500 km) sowie ein Ausgleich für ggf. vorhandene Schäden abgerechnet. Überführungskosten sind nicht Bestandteil des Leasingangebotes und separat an den Händler zu zahlen. Angebot freibleibend und nur gültig bei Vertragseingang beim Leasinggeber bis 30.06.2026. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und Aktionen. Abweichungen im Cent-Bereich sind möglich. Nur bei teilnehmenden Opel-Partnern.

[3] Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.

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