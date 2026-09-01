Start frei für den neuen „Hot Hatch“: Opel Corsa GSE ab sofort bestellbar

Pure Elektro-Power: 207 kW (281 PS), 345 Nm Drehmoment, in 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h

Design als Pulsbeschleuniger: GSE-Front und -Heck, 18-Zöller, Alcon-High-Performance-Bremsen, Performance-Sitze, gelbe Gurte, Performance-Anzeigen uvm.

So viel drin: Umfassend ausgestatteter Corsa GSE ab 39.900 Euro erhältlich (UPE inkl. MwSt.)

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Für Fans kleiner, heißer Alltagssportler hat das Warten ein Ende. Denn heute öffnet Opel die Bestellbücher für den neuen. Die neue High-Performance-Variante vonführt diein die Zukunft. Alle, die das unverwechselbare GSE-Feeling erleben wollen, können den vollelektrischen Corsa GSE nun ab 39.900 Euro bestellen (UPE inkl. MwSt.).Für nur wenige Tausend Euro Aufpreis im Vergleich zu einem ähnlich ausgestatteten Corsa Electric erhalten die Kunden so fast doppelt so viel Elektroleistung und dazu ein GSE-Komplettpaket, das so gut wie keine Wünsche offenlässt: Das beginnt beim typischen GSE-Design, das außen wie innen viele Highlights bereithält. Die Leistung von 207 kW (281 PS) bringt ein tiefergelegtes, spezifisch abgestimmtes Sportchassis sicher auf die Straße. Dazu erwartet Fahrer und Passagiere beim Einsteigen sportlicher Komfort vom Feinsten – von den Alcantara-Performance-Sitzen bis zum umfangreichen Infotainment- und Assistenzprogramm. Denn der neue Corsa GSE verbindet das Beste aus zwei Welten: emotionale Sportlichkeit mit ausgewiesener Praktikabilität. Nach der Einführung desim vergangenen Jahr baut der neue Corsa GSE damit das Angebot an batterie-elektrischen Opel-Alltagssportlern aus und führt das GSE-Erlebnis auf die nächste Stufe.Der neue Corsa GSE verspricht Emotionen, Spannung und Hochleistung kombiniert mit vollelektrischem Fahrspaß. Dafür hält das High-Performance-Modell alles bereit: So bietet der Newcomer mit 207 kW (281 PS) und 345 Newtonmetern ebenso viel Elektro-Power wie der. Doch der Corsa GSE lässt die Muskeln noch ein wenig mehr spielen. Denn er spurtet in nur 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h – schneller als jeder andere aktuelle Serien-Opel! Fahrer können dann bei freier Autobahn bis 180 km/h durchziehen. Begleitet wird das Ganze von einem exklusiv für den neuen Corsa GSE in Rüsselsheim entwickelten aktiven Sport-Sound, der das Fahrerlebnis je nach Beschleunigung und Tempo untermalt. So wird die Leistung für Fahrer und Passagiere auch hörbar.Die ausgeklügelte Technik unterstützt die außergewöhnliche Performance, Handling-Stabilität und direkte Rückmeldung. So verfügt der Corsa GSE über Frontantrieb mit Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial sowie ein tiefergelegtes Sport-Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen, Stabilisatoren und hydraulischen Anschlagpuffern. Ein GSE-optimiertes Lenk- und Pedal-Tuning unterstreicht das hochdynamische Fahrerlebnis. Und falls nötig, packen Vier-Kolben-Performance-Bremsen beherzt zu und sorgen für die sofortige Verzögerung aus hohem Tempo.Je nach Strecke, Verkehrssituation und Präferenz können Corsa GSE-Piloten aus drei unterschiedlichen Fahrmodi wählen: „Sport“ mit spezieller Rennstrecken-optimierter Kalibrierung für das pure Performance-Feeling, „Normal“ für den Alltagsbetrieb oder „Eco“ für die größtmögliche Effizienz. Die Energie speichert der neue Corsa GSE in einer 54 kWh fassenden Lithium-Ionen-Batterie (51 kWh nutzbare Kapazität). Bis zu 374 Kilometer (gemäß WLTP) lassen sich lokal emissionsfrei mit voller Batterie zurücklegen. Ist Energienachschub gefragt, lädt der Stromer an einer öffentlichen Gleichstrom-Schnellladesäule in rund 27 Minuten von 20 auf 80 Prozent der Batteriekapazität wieder aufSeinen High-Performance-Anspruch vermittelt der neue Opel Corsa GSE jedoch nicht erst beim Tritt aufs Fahrpedal, sondern gleich auf den ersten Blick. So ist die GSE-spezifische Frontschürze ebenso wie das Heck noch schärfer als bei den übrigen Modellvarianten gestaltet. Charakteristische schwarze Verkleidungen und Einsätze im unteren Fahrzeugbereich und an den breit ausgelegten Radhäusern sorgen für einen starken Kontrast zur Kontur-Weiß schimmernden Metallic-Lackierung. Das karbonschwarze Dach sowie die schwarzen Außenspiegelgehäuse und der schwarze Heckspoiler verstärken diesen Effekt.Mit sportlichen 18-Zöllern – genauer: Michelin Pilot Sport 4S 215/40 R18-Reifen – behält der neue Corsa GSE auch im Hochleistungsmodus seine Bodenhaftung. Unter den markant gestalteten Felgen im Drei-Speichen-Design werden die gelben Alcon-Bremssättel mit deutlich sichtbarem GSE-Schriftzug zum Blickfang. Auf den Fahrzeugseiten prangt dazu selbstbewusst das charakteristische GSE-Kürzel.Innen verbindet der neue Corsa GSE traditionelle Hot Hatch-Elemente mit zukunftsweisendem GSE-Design. Das Paradebeispiel dafür sind die Alcantara-Performance-Sitze mit Stoffeinsätzen in schwarz-grau-gelbem Retro-Karo-Muster. Den festen und sicheren Halt garantieren die straff gespannten Seitenwangen und die in die Sitze integrierten Kopfstützen, die ebenfalls das GSE-Logo tragen. Strahlend gelbe Gurte sowie die Türeinsätze und die Mittelarmlehne mit gelben Nähten bilden dazu einen starken Kontrast.Alles im Griff hat der Fahrer mit dem Alcantara-bezogenen Sportlenkrad; Beschleunigungs- und Bremsbefehle erfolgen über die Alu-Sportpedale. Das vielfach personalisierbare digitale Fahrerinfodisplay und der zentrale 10-Zoll Farb-Touchscreen übertragen die notwendigen Informationen. Und für sportlich versierte Fahrer halten die im GSE-Stil gestalteten Anzeigen Performance-Daten, G-Kräfte-Anzeige, Beschleunigungswerte, Batteriemanagementdaten und vieles mehr bereit.Bei aller Sportlichkeit stellt der neue Corsa GSE auch seine Alltagsqualitäten unter Beweis: So bietet er wie jeder Corsa-Stromer für Freizeit, Beruf und Besorgungen 267 bis 1.042 Liter Ladevolumen. Serienmäßige Ausstattungsdetails wie die beheizbaren Sitze und das beheizbare Lenkrad genauso wie die 180-Grad-Rückfahrkamera, Navigationssystem, adaptiver Geschwindigkeitsregler und das Keyless Entry & Start-System erhöhen Komfort und Sicherheit. Und wollen Corsa GSE-Fahrer einmal Energie „abgeben“, lassen sich dankexterne Geräte aus der Fahrzeugbatterie versorgen.Die ab sofort bestellbare High-Performance-Variante des Kleinwagen-Bestsellers verbindet so emotionale Sportlichkeit mit ausgewiesenem, batterie-elektrischem Alltagsnutzen. Dies zeigen Opel und der neue Corsa GSE auch im Oktober auf dem Pariser Automobilsalon, wo der jüngste Serien-GSE-Zuwachs seine Messepremiere feiern wird.