Sechs Sessions, 18 Stunden: Opel GSE 27FE absolviert ersten offiziellen Test mit dem kompletten Formel-E-Feld

Treffpunkt Rennstrecke: Mehr als 80 spanische Opel-Händler an der Strecke, Sophia Flörsch chauffiert Gäste im Opel Mokka GSE

Nächster Halt Mexiko-Stadt: Fahrzeuge und Equipment gehen direkt zum Saisonauftakt am 16. Januar

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Mission erfüllt: Mit dem letzten Testtag am Freitag hat dasseinen ersten offiziellen Pre-Season-Test in der ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft abgeschlossen. In sechs Sessions über insgesamt 18 Stunden fuhr derauf dem Circuito del Jarama bei Madrid Seite an Seite mit allen anderen Teams der WM.undarbeiteten dabei ein umfangreiches Testprogramm ab, einschließlich der Simulationen der beiden neuen Rennformate E-Prix und E-PrixUnleashed. Ein Ausrufezeichen setzte das Team am Mittwochnachmittag: In der ersten Rennsimulation der Woche, die bei einsetzendem Regen und mit einer Safety-Car-Phase ausgetragen wurde, lag Mitch Evans vorn. Noch wichtiger als jede Momentaufnahme ist für das Team jedoch der Erkenntnisgewinn aus allen drei Testtagen.Für Opel war die Woche weit mehr als ein Test. Acht Monate nach der offiziellen Ankündigung des Formel-E-Einstiegs am Rande des Madrid E-Prix kehrte die Marke an den Ort zurück, an dem alles begann – diesmal mit dem eigenen Rennwagen auf der Strecke. Auch für die Formel E markiert Jarama den Beginn einer neuen Ära: Erstmals waren die Fahrzeuge der GEN4-Generation gemeinsam im Einsatz und gaben einen Vorgeschmack auf die kommende Saison. Zudem nutzte Opel den Test für ein Treffen mit mehr als 80 Händlern aus Spanien, die das Team und den Opel GSE 27FE an der Strecke aus nächster Nähe erlebten. Für einen echten Eindruck von elektrischer Performance sorgte, Test- und Entwicklungsfahrerin des Opel GSE Formula E Teams: Sie chauffierte Gäste imum den Kurs und zeigte so, wie eng Rennstrecke und Straße bei Opel miteinander verbunden sind.Jetzt beginnt der Countdown: Fahrzeuge und Equipment des Opel GSE Formula E Teams gehen von Jarama direkt nach Mexiko-Stadt. Dort startet am 16. Januar auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez die– und mit ihr das erste Formel-E-Rennen in der Geschichte von Opel.Für Jörg Schrott war Jarama nach Monaten der Vorbereitung im Windkanal, am Simulator und auf dem Prüfstand der erste echte Vergleich mit der Konkurrenz. „Wir haben in dieser Woche unter ganz unterschiedlichen Bedingungen getestet, im Trockenen wie im Nassen, und unsere ersten Rennsimulationen absolviert. Das sind Erfahrungen, die man bei privaten Testfahrten einfach nicht sammeln kann“, sagt der Opel Motorsport-Direktor und Teamchef des Opel GSE Formula E Teams. „Die Zeiten sind zweitrangig, aber natürlich ist es schön zu sehen, dass wir mit dabei sind. Noch wichtiger ist: Unser Team ist weiter zusammengewachsen, wir haben unsere Abläufe verbessert und viel Potenzial gefunden. Wir nehmen enorm viel aus dieser Woche mit. Jetzt werden wir alles in Ruhe analysieren, gezielt optimieren. Und eines kann ich sagen: Es hat sich toll angefühlt, diese ganze Woche mitten in der Formel-E-Familie zu verbringen.“Mitch Evans brachte die Erfahrung aus zehn Formel-E-Saisons in die Testwoche ein und war mit seinem Feedback ein wichtiger Partner für die Ingenieure. „Wir haben jede Menge Daten gesammelt, zumal unser Team in dieser Woche zum ersten Mal als komplettes Rennteam zusammengearbeitet hat“, sagt der Neuseeländer. „Wir sind viele verschiedene Bereiche durchgegangen. Das Fundament ist wirklich stark, jetzt geht es an den Feinschliff, operativ wie bei der Performance, damit wir in Mexiko bereit sind. Und wenn ich sehe, wie eng es im Feld zugeht, ist klar: Das wird intensiv. Genau darauf freue ich mich.“Théo Pourchaire erlebte in Jarama seinen ersten Pre-Season-Test in der Formel E. Der Rookie nutzte die sechs Sessions, um Kilometer abzuspulen und sich an das Fahren im kompletten Feld zu gewöhnen. „Ich habe die ganze Woche genossen. Für mich war so vieles neu, angefangen beim offiziellen Fotoshooting bis hin zu den Rennsimulationen mit allen Autos auf der Strecke“, sagt der Franzose. „Das war eine großartige Erfahrung und hat meine Vorfreude auf den Saisonstart noch einmal gesteigert. Sportlich haben wir alles darangesetzt, für Mexiko bestmöglich vorbereitet zu sein. Es war harte Arbeit, aber mit den Mechanikern, den Ingenieuren und dem ganzen Team hat sie auch richtig Spaß gemacht.“