„Sportlerin und Sportler des Jahres 2022“: Opel gratuliert Gina Lückenkemper und Niklas Kaul

Große Ehre: Doppel-Europameisterin und Opel-Kampagnenbotschafterin bei festlicher Gala in Baden-Baden als „Sportlerin des Jahres“ ausgezeichnet

Erneut „Sportler des Jahres“: Europameister Niklas Kaul wiederholt Erfolg von 2019

„Ein Champion für Champions“: Sportstars fahren auf den neuen Opel Astra ab

Große Ehre für Sprinterin Gina Lückenkemper: Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in München im August holte sie im 100-Meter-Lauf sowie mit dem Team in der 4x100-Meter-Staffel gleich zweimal Gold – jetzt wurde sie zurgekürt. Für die Sportjournalisten, die zuvor ihr Votum abgegeben hatten, war die Wahl klar. Mit ihren herausragenden Leistungen, ihrem Teamgeist und ihrer Persönlichkeit qualifiziert sich Lückenkemper für eine der größten Auszeichnungen im deutschen Sport. Genauso wie Niklas Kaul: Der diesjährige Zehnkampf-Europameister war bei den Herren nominiert und setzte sich ebenfalls an die Spitze – und das bereits zum zweiten Mal. Damit wiederholte er den Erfolg von 2019, als er als jüngster Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten bereits zum „Sportler des Jahres“ gewählt worden war.„Wir gratulieren unseren beiden Kampagnenbotschaftern Gina Lückenkemper und Niklas Kaul zu ihren herausragenden Erfolgen in diesem Jahr. Und mit der Auszeichnung als ‚Sportlerin und Sportler des Jahres‘ setzen sich die beiden noch die Krone auf. Sie sind mit ihren Leistungen und ihrem Charakter Vorbilder und echte Champions. Herzlichen Glückwunsch“, sagt Opel CEO Florian Huettl.Charakter, Authentizität, Nahbarkeit und die Gene eines Seriensiegers zeichnen die beiden Top-Athleten aus – genauso wie den neuen, der jüngst dasnach Rüsselsheim geholt hat und erstmals in seiner Geschichte auch elektrifiziert und damit lokal emissionsfrei erhältlich ist.– deshalb fahren Lückenkemper und Kaul auch auf die jüngste Astra-Generation ab und sind die Idealbesetzung für die gleichnamige Social-Media-Kampagne. Zusammen mit Opel-Markenbotschafter Jürgen Klopp nehmen sie den Astra vom Design und den topmodernen Technologien bis hin zum Sprintvermögen genauestens unter die Lupe und kommen zu dem einstimmigen Ergebnis: „Einfach ein Champion in allen Disziplinen. Gut gemacht, Opel!“Die Wahl zum „Sportler des Jahres“ fand in diesem Jahr bereits zum 76. Mal statt. Die Sieger in den Kategorien „Sportler des Jahres“, „Sportlerin des Jahres“ und „Mannschaft des Jahres“ werden traditionell bei der festlichen Gala im Kurhaus Baden-Baden bekanntgegeben. Zuvor erstellt die Internationale Sport-Korrespondenz (ISK) die Vorschlagslisten. Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportjournalisten sowie von Sportredaktionen der Print- und elektronischen Medien geben dann ihre Punkte ab und ermitteln so die jeweiligen Sieger. Neben den sportlichen Leistungen sollen auch Eigenschaften wie Persönlichkeit, Haltung und Vorbildcharakter der Athleten in das Votum einfließen.