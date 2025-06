Sonnige Aussichten: Die Panoramadächer bei Opel Grandland und Co

Neues Top-SUV: Opel Grandland mit zahlreichen Komfort-Features bis hin zum elektrischen Glasschiebe-Sonnendach

Dem Himmel gefühlt so nah: Freier Blick nach oben auch in Opel Astra, Astra Sports Tourer, Zafira Electric und Combo Electric

Jung, innovativ, außergewöhnlich: Neuer Opel Rocks serienmäßig mit Glasdach

Derist in jeder Hinsicht: Das hochmoderne Top-SUV von Opel begeistert mit seinem klaren und mutigen Design, ist wahlweise in gleich drei elektrifizierten Antriebsarten erhältlich und verfügt über viel Platz. Um die wohlige Reiseatmosphäre im komfortabel-geräumigen Innenraum noch weiter zu steigern, bietet der Grandland auf Wunsch ganz besondere Aussichten. Denn mit dem elektrischen Panorama-Glasschiebe- und Sonnendach sind Fahrer und Passagiere dem Himmel ganz nah.Das besonders luftige und helle Raumgefühl gibt es aber nicht nur für das Topmodell der Marke. Den freien Blick nach oben ermöglichen genauso die Kompaktklasse-Bestsellerund, der Hochdachkombiund der Großraum-Van– Freiheitsgefühl inklusive. Und selbst der Kleinste im Portfolio – der neue– hat Besonderes zu bieten. Er macht nicht nur junge Menschen ab 15 Jahrenindividuell mobil, sondern sorgt mit seinem Glasdach ebenfalls dafür, dass sie rundum, also auch nach oben, beste Sicht haben und ihre Freiheit genießen können.Für viele Familien heißt es schon bald „Koffer packen und ab in den Sommerurlaub“. Besonders komfortabel und mit viel Platz funktioniert dies im Opel Grandland. Das Top-SUV „made in Germany“ befördert wahlweise fünf Personen oder bis zu 1.645 Liter Gepäck – und das mit Features wie serienmäßigen, der praktischen Pixel-Box oder demauf höchstem Niveau.Um die Reise für alle an Bord noch interessanter und angenehmer zu gestalten, bietet Opel mit dem elektrischen Panorama-Glasschiebe- und Sonnendach eine ganz besondere Option. Mit dem als Teil des GS Komfort-Pakets erhältlichen Dach können alle Passagiere bei Dunkelheit den Blick in die Sterne sowie die Ambientebeleuchtung am Dachhimmel genießen, und bei Tag wird der gesamte Innenraum lichtdurchflutet. Denn die zweiteilige Glaskonstruktion erstreckt sich bis über die Köpfe der Mitfahrer in der zweiten Reihe. Und sollte die Sonne doch einmal zu grell von oben ins Auto scheinen, sorgt das elektrische Sonnenschutzrollo für ein angenehm schattiges Interieur.Eine ebenso lichte und luftige Atmosphäre schaffen die optional erhältlichen Panoramadächer in weiteren Opel-Pkw-Modellen. So lassen sich auch die Kompaktklasse-Bestseller Astra und Astra Sports Tourer dank des elektrischen Panorama-Glasschiebe-Sonnendachs in mobile Aussichtspunkte verwandeln. Gleiches gilt für den Großraum-Van Opel Zafira Electric: Ob als komfortables VIP-Shuttle oder Familien-Van – verfügt der Zafira Electric über ein Panorama-Glasdach mit zwei separaten (und bei Bedarf abdeckbaren) Scheiben, wird jede Fahrt für die Passagiere zum Erlebnis. Praktisch ist die Option außerdem. Denn im GS Design-Paket ist das Panorama-Glasdach in Verbindung mit separat zu öffnender Heckscheibe bestellbar.Emotion und Raumgefühl kombiniert mit Praxisnutzen werden auch beim Hochdach-Kombi Opel Combo Electric großgeschrieben. Bereits die 4,41 Meter lange Version hält viel Platz für bis zu fünf Personen samt Gepäck bereit. Dazu erleichtern Features wie das separat aufklappbare Fenster in der Heckklappe den Zugriff zum Laderaum. Und auch hier können die Passagiere dank Panoramadach samt elektrisch aktivierbarem Sonnenschutz außergewöhnliche Blicke auf ihre Umwelt werfen. Typisch Combo hält das Panoramadach aber noch weitere Vorteile bereit: So verfügt es über eine mittig verlaufende Dachgalerie, die sich vielfältig nutzen lässt. Geht die Familie im Combo Electric auf Reisen, bietet die aktuelle Fahrzeuggeneration dank 27 Verstaumöglichkeiten im Passagierabteil und der Dachgalerie bis zu 186 Liter zusätzliches Fassungsvermögen für Dinge des täglichen Bedarfs.Jung, innovativ und noch stylisher als zuvor – das ist der neue Opel Rocks. Das praktische, vollelektrische Leichtkraftfahrzeug ermöglicht bereits Jugendlichen ab 15 Jahrendie individuelle mobile Freiheit. Der kleine Rocks fährt wie alle anderen Opel-Modelle mit dem charakteristischen Opel Vizor vor und ist mit seinem klaren Design außen wie innen auf das Wesentliche fokussiert – fast. Denn auch der besonders wendige Zweisitzer hält eine für ein Fahrzeug dieser Klasse außergewöhnliche Überraschung für Fahrer und Beifahrer bereit: das serienmäßige Panoramadach. Wie bei den „Großen“ sorgt es im Rocks für eine lichte, angenehme Atmosphäre. Dazu besteht es ebenso wie die Seitenscheiben und das Heckfenster aus gehärtetem Sicherheitsglas und erhöht so die Sicherheit. Auf diese Weise bietet Opel in so gut wie jeder Fahrzeugklasse rundum gute Aussichten.