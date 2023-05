Scharf, schärfer, Opel Mokka: Das neue Sondermodell Mokka Black

Black and grey are beautiful: Neue Lackierung Vulkan Grau, 18-Zoll-Leichtmetallräder, Sitze in Stoff/Premium-Lederoptik

Volldigitales Cockpit: Pure Panel Pro mit bis zu 12 Zoll großen Displays

Umfangreiche Serienausstattung: Park & Go-Paket mit Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik

Emotional und effizient: Exklusives Sondermodell mit hochmodernen Turbobenzinern

Derist emotional, mutig und klar – und der Opel, der das neue Markengesicht eingeführt hat. Als Ausdruck von individuellem Fahrspaß mit Verantwortung setzt derein Statement in seinem Segment – und das jetzt mehr denn je. Denn ab sofort ist das beliebte SUV mit dem charakteristischen Opel Vizor und volldigitalem Pure Panel-Cockpit als exklusives Sondermodellerhältlich – mit noch kraftvollerem Ausdruck, Top-Ausstattung sowie hocheffizienten, wirtschaftlichen Turbobenzinern.Von außen schärfen die dem Mokka Black vorbehaltene Metallic-Lackierung Vulkan Grau, das schwarze Dach, getönte Fondscheiben und vor allem die speziellen 18 Zoll-Leichtmetallräder das Design; innen nehmen der Dachhimmel sowie die Sitze und silberne Dekore das Styling auf. Dazu gibt’s serienmäßig das Multimedia Radio Pro mit bis zu 12 Zoll großen Monitoren plus zahlreiche weitere Sicherheits- und Komfort-Features. So umfangreich ausgestattet fährt der neue Opel Mokka Black zum attraktiven Preis ab 30.760 Eurovor (UPE inkl. MwSt.). Schnell sein und sich diese exklusive Mokka-Variante sichern, lohnt sich also.Der Mokka Black legt einen – selbst für Mokka-Verhältnisse – extra-scharfen Auftritt hin: Seinem Namen alle Ehre macht das sportliche Sondermodell mit dem schwarz getönten Opel Vizor, dem schwarz abgesetzten Dach und den ebenso strahlenden Rückspiegelblenden. Auch die normalerweise rote Signaturlinie im Seitenverlauf der Fenster ist hier schwarz gehalten. Dazu sind die hinteren Seitenfenster und die Heckscheibe dunkel getönt. Effizienz und Emotionalität zugleich vereinen die 18 Zoll-Leichtmetallräder – natürlich ebenfalls in Hochglanzschwarz. Denn sie ziehen nicht nur die Blicke auf sich, sondern wurden besonders aerodynamisch gestaltet. Und als Kontrast zum ansonsten schwarzen Außendesign fährt der Mokka Black im exklusiv für das Sondermodell entwickelten Metallic-Ton Vulkan Grau vor.Innen gibt’s das volle Programm – sowohl beim Design als auch bei der Ausstattung: Der schwarze Dachhimmel spiegelt das „Black“-Thema wider, schwarze Komfortsitze in Stoff/Premium-Lederoptik unterstreichen mit grauen Aktzenten den sportlichen Look. Silberfarbige Dekore an den Türinnenflächen sowie am Armaturenträger umrahmen das volldigitale Pure Panel-Cockpit. Intuitiv erfassbar und bedienbar sind das 12 Zoll große Fahrerinfodisplay sowie das Apple CarPlay und Android Auto kompatible Multimedia Radio Pro-Infotainment mit 10 Zoll-Farbtouchscreen.Zur umfangreichen Serienausstattung des Mokka Black zählen darüber hinaus zahlreiche elektronische Helfer, die für eine noch entspanntere Fahrt sorgen. Dazu gehört das „Park & Go“-Paket mit Parkpilot für Front und Heck, 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera, Toter-Winkel-Warner und Flankenschutz. LED‑Scheinwerfer, ‑Nebelscheinwerfer und ‑Rückleuchten erhellen die Straße und das Auto bei Nacht. Die Klimaautomatik hält die Temperatur im Innenraum stets im Wohlfühlbereich. Mit „Keyless Open & Start“ lässt sich der Mokka Black ganz einfach ent- oder verriegeln, ohne dass der Schlüssel in das Türschloss gesteckt werden muss; und der Motor springt bequem auf Knopfdruck an.Zum scharfen Auftritt des Mokka Black passen auch die Turbobenziner, die mit 74 kW/100 PS bis 96 kW/130 PS und bis zu 230 Newtonmeter maximalem Drehmoment für flotte und zugleich hocheffiziente Fahrleistungen sorgen (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 6,2-5,2 l/100 km, CO-Emission 141-117 g/km; jeweils kombiniert). So beschleunigen sie das schwarze Sondermodell in rund neun bis zehn Sekunden auf Tempo 100; dazu sind bis zu 200 km/h Spitze drin.