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Rallye Sanremo: ADAC Opel GSE Rally Cup bietet bei Italien-Debüt spannenden elektrischen Spitzenmotorsport

(lifePR) (Rüsselsheim, )
  • Vierter Saisonsieg: Saarländer Timo Schulz übernimmt Tabellenführung
  • Enge Kiste: Waliser Ioan Lloyd und Franzose Tom Dufour bleiben dem Deutschen dicht im Nacken
Die Rally Sanremo hat die Erwartungen als Saisonhöhepunkt des ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 voll erfüllt. Die Teams in ihren bis zu 207 kW (281 PS) starken Opel Mokka GSE Rally genossen eine Traditionsveranstaltung, die geprägt war von einem Serviceplatz direkt an der Küste der Riviera, spektakulären Wertungsprüfungen im bergigen Hinterland, italienischem Flair und dem für den ADAC Opel GSE Rally Cup typischen spannenden Rallye-Verlauf. Der Kampf um den Cup-Titel 2026 hat an Dramatik noch zugenommen – die Top 3 in der Gesamtwertung trennen gerade einmal fünf Punkte.

Nach drei fordernden Wettbewerbstagen waren es zum vierten Mal in dieser Saison Timo Schulz und Maresa Lade, die ihren Mokka GSE Rally als Erste über die Zielrampe im Hafen von Sanremo steuerten. „Diese Rallye war für uns ein echtes Saisonhighlight“, strahlte Schulz. „Die Wertungsprüfungen waren extrem anspruchsvoll. Wir haben am Anfang richtig gepuscht, konnten uns so einen Vorsprung verschaffen und ihn über die Rallye verwalten oder sogar ausbauen. Der Opel Mokka GSE Rally war wie gemacht für die engen Kurven. Wir sind mehr als zufrieden, es hätte nicht besser laufen können.“

Damit übernahm Timo Schulz die Tabellenspitze in der aktuellen Saison des weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokals. Zwei Wertungsläufe vor Schluss führt der 27-jährige Siersburger drei Punkte vor Ioan Lloyd. Der Waliser und Co Sion Williams schlossen die Rally Sanremo auf dem vierten Gesamtrang ab, nachdem ihnen das spanische Duo Alex Español/Enrique Velasco in der letzten Wertungsprüfung noch um neun Zehntelsekunden den letzten Podestplatz weggeschnappt hatte.

Mit Platz zwei in Sanremo verkürzte der Franzose Tom Dufour die Lücke zu Lloyd auf zwei Zähler und liegt damit weiter in Tuchfühlung zu Schulz. „Wir sind zufrieden“, so der 19-Jährige, der wie immer auf die Ansagen von Alex Dubois hörte. „Diese Rallye unterscheidet sich komplett von allen, die wir bisher gefahren sind. In manchen Prüfungen waren wir schnell, in anderen taten wir uns schwerer. Aber es war sehr lehrreich, wir sind mitten im Titelkampf und freuen uns auf die nächsten Rallyes!“

Als Dritter feierte Alex Español seinen zweiten Podestplatz in Folge: „Wir hatten einen interessanten Fight mit Ioan. In der Power Stage haben wir nochmal alles gegeben und freuen uns natürlich sehr, dass wir unsere walisischen Freunde noch so knapp vom Podest verdrängen konnten. Wir haben mittlerweile einen guten Weg eingeschlagen und wollen ihn in den letzten beiden Rallyes fortsetzen.“

Hinter Lloyd setzte Valentino Ledda als Fünfter seinen Aufwärtstrend fort. Derweil absolvierten seine Landsleute Matteo Greco/Edoardo Brovelli in Sanremo einen vielbeachteten Gaststart im ADAC Opel GSE Rally Cup. Bis zur Power Stage lagen die Lokalmatadoren auf einem starken sechsten Rang, als sie ein Plattfuß noch zwei Minuten kostete. Dennoch zeigte sich Greco sichtlich angetan: „Der Mokka GSE Rally erfordert einen anderen Fahrstil gegenüber dem Rally4-Auto, macht aber mit seinem hohen Drehmoment und seiner tollen Balance richtig viel Spaß. Wir haben den Start im Cup sehr genossen!“ Claire Schönborn und ihr Beifahrer Michael Wenzel beendeten die Rally Sanremo auf dem sechsten Schlussrang.

Auch Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott genoss das Debüt des ADAC Opel GSE Rally Cup in Sanremo sichtlich: „Du spürst die Tradition und die besondere Atmosphäre dieser Rallye in jeder Sekunde. Für unsere jungen Teams war der Start in Sanremo ein besonderes Erlebnis. Solch herausfordernde, gleichzeitig aber auch traumhaft schöne Wertungsprüfungen bietet kaum eine andere Rallye in Europa. Motorsport in Italien ist immer mit besonders viel Emotion verbunden. Der Mokka GSE Rally hat auf diesen engen, kurvenreichen Wertungsprüfungen seine großen Stärken ausgespielt. Und sportlich lässt der Kampf um die Spitze keine Wünsche offen. Ich freue mich auf die letzten beiden Saisonläufe.“

Die Teams des ADAC Opel GSE Rally Cup haben nur eine kurze Atempause. Bereits in zwei Wochen steht bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye das vorletzte Kräftemessen der Saison auf dem Programm.

Stand ADAC Opel GSE Rally Cup (nach 5 von 7 Wertungsläufen)

1. Schulz                     136 Punkte.

2. Lloyd                       133.

3. Dufour                    131.

4. Español                   81.

5. Schönborn             76.

6. Johansson              70.

7. Eertmans                54.

8. Ledda                      41.

9. Kamermans           35.

10. Van Empel            22.

11. Luif                        21.

12. Wlömer                20.

13. Wilhelm                16.

14. Stütz                     14.

15. Wittenbeck          12.

   

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